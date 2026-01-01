Абонент временно мёртв⁠

Стараясь не отвлекаться от своего разговора, я кошусь на новенькую. Варя откровенно плывёт. Ей достался тяжелый случай, это сразу видно.— Да, я понимаю… понимаю, — твердит она, пытаясь изображать профессионала.Ещё на стажировке я ей говорил — расслабься. Будь собой. Здесь методички никогда не работают. Есть только одно-единственное правило: если телефон звонит — ты обязательно берёшь трубку.— Да, конечно, я хочу вам помочь, — продолжает Варя. Она не отрывает взгляд от обшарпанной стены перед собой. Знает, что я смотрю на неё — вижу же, как она сжала плечи. Я улыбаюсь. Пытаюсь её приободрить, хотя она старательно избегает моего взгляда.Затем поворачиваю голову в другую сторону.— Не вывезет она, — отрезает Коля.Николай Николаевич. Наш старожил. Он уже был за этим столом, когда я только пришёл, и, наверное, будет сидеть здесь, когда я окончательно отсюда исчезну. Несмотря на все эти сказки про «скорое повышение», я вообще не представляю, что Коля когда-нибудь покинет это место. Он слишком хорош в этом деле. Идеально чувствует момент. А его познания в географии и истории родных краёв просто пугают.Как-то раз ему позвонила женщина и заявила, что она в Сызрани. Что само по себе редкость — в половине случаев они вообще не отдупляют, где находятся. За этим и звонят. Короче, женщина начинает истерить по поводу своего «ЧП», а Коля её просто обрывает: «А вы пробовали чебуреки на вокзале, в ларьке у Ашота?»Мне даже не надо было вслушиваться в их диалог, чтобы понять — женщина на том конце провода от неожиданного вопроса тут же замолкла. Коля усмехнулся:— Во-во. Обязательно попробуйте. Тесто тоненькое, такие сочные. — Он рассмеялся. — Я обычно два беру и чай в пластиковом стаканчике. Да-да, прям рядом с ломбардом, помните? Отлично!Он навалился грудью на стол, полностью сосредоточившись.— Знаю. Прекрасно понимаю. Но его больше нет, — тяжело вздохнул Коля. — Нет-нет, правда. Поверьте, если вы сейчас медленно скинете с себя это тяжелое одеяло и оглядитесь вокруг, вы не увидите ни его, ни чего-то более страшного. Просто думайте про те чебуреки. Сосредоточьтесь на них, и вы попадете туда, куда нужно.Он снова вздохнул, а потом расплылся в улыбке:— Ага. Можно и беляш. Тоже тема.Он залился звонким смехом — искренним, громким хохотом, утирая выступившие слёзы.— Ну спасибо. Вот ради таких, как вы, я тут и нахожусь.Потом бросил трубку на рычаг и подмигнул мне.Сегодня он не такой, как обычно. Новенькие в смене — это всегда проблемы. То, с чем мы тут работаем… те вещи, которые нам описывают. Ужас, который прячется за этими звонками. Вопли. Хрипы. Мольбы. Все это выматывает. Очень сильно выматывает.Коля буравит меня взглядом. Его глаза, как аварийные маячки, сигналят: впереди острые рифы. Не лезь!— Да ладно тебе, Коль, у нее же первый день, — шепчу я.Оборачиваюсь к Варе. Она сильно напряжена. Челюсти сжаты так, что, кажется, сейчас эмаль на зубах раскрошится.— Второй звонок же только принимает. Дай девчонке хоть смену отработать, прежде чем хоронить, — говорю я Коле, натыкаясь на его самодовольную ухмылку.— Тимур, дружище, я здесь сильно дольше тебя.— Знаю. Ты мне каждый день об этом напоминаешь.— Да? Странно. А мне кажется, ты каждый день об этом забываешь. Смирись с моим опытом, Тимур. Она не сможет, как и все предыдущие, как и все остальные. Потом будет новая Варя, или Оля, или Сережа, или Петя.— Смешно. Я, значит, такой один единственный. На мне вся твоя система посыпалась.— На тебе что-то точно посыпалось, это да.Громкий стук пластика заставляет меня вздрогнуть. Варя швырнула трубку на аппарат и теперь сидит, обхватив голову руками. Телефоны у нас тут — настоящий антиквариат. Дисковые, из семидесятых, грязно-жёлтые и тяжёлые, как кирпич. Таким можно и череп проломить, если хорошенько размахнуться.— Хватит пялиться, — не поднимая головы, шепчет Варя. — Это бесит.— Извини, — говорю я, но не отворачиваюсь. — Тяжелый случай?Она наконец смотрит на меня. И если бы взглядом можно было убивать…— Ну да. Тяжелый. А что, бывают другие?Коля добродушно скалится:— Иди перекури, если надо. Ничего лишнего не пропустишь.— А если опять позвонят?— Они всегда звонят, солнышко.Варю передергивает от «солнышка». Коля не со зла. Он хоть и выглядит нашим ровесником, но возрастом находится где-то в эпохе развитого социализма.И тут телефон Вари взрывается трелью.— Я отвечу, — тянусь я к её столу. — Иди подыши. Надо дозировать.— Нет! — Она выхватывает трубку у меня из-под руки. — Экстренная служба. Что у вас случилось?Даже со своего места я слышу вопли на том конце провода. Они сочатся из Вариного телефона, как запах гнилья из-под вздувшегося линолеума.— Женщина, я вас слышу! Да! — почти срывается на крик Варя. — Просто дышите. Успокойтесь!Я даже на Колю не смотрю. Знаю, что он поморщился. Я тоже. Мы никогда не говорим им успокоиться. Это первое правило для стажёров. Сказать абоненту на той линии «успокойтесь» — это как орать на горящий дом, чтобы он немедленно перестал гореть.Глаза Вари стекленеют. Она хватается за горло:— Простите… я не… Пожалуйста, хватит кричать! Я просто хочу Вам помочь!Вой на том конце такой истошный, что у меня зудят десны.— Сбрасывай, — командует Коля.Варя стреляет в него злобным взглядом.— Сбрасывай, я сказал, — пожимает он плечами. — Некоторым уже нельзя ни чем помочь.Варя упрямо отворачивается, давая понять, что наша помощь ей нахрен не сдалась.— Мудак ты, Коля, — говорю я.— И что? Говорю же, она тут ненадолго. Не для этой работы цветочек.Не успеваю я ему ответить, как надрывается Колин аппарат. На его лице появляется мина удивления. Он косится на мой молчащий телефон. Звонки пошли не по очереди — это редкость. И в глазах старика мелькает что-то, чего я раньше никогда не видел. Тревога?Коля прокашливается и снимает трубку:— Экстренная служба. Чем могу помочь?Никаких привычных криков не слышно. Лицо Коли моментально каменеет.— Да. Помогу. Где вы находитесь? — он кивает. — Гараж? Старый кооператив или частный дом?Он хмурится, потом мягко улыбается:— Понимаю. Я в гаражах тоже ни черта не смыслю.Врёт. Коля знает о гаражах всё.Я хочу снова проверить Варю, потому что на её стороне комнаты стало как-то слишком, зловеще тихо, но тут оживает уже мой аппарат. Очередь сбилась к чертям. Сердце почему-то ёкает. Я сглатываю вязкую слюну, делаю глубокий вдох и снимаю тяжелую эбонитовую трубку.— Экстренная служба. Слушаю вас.— Слава богу! Хоть кто-то взял! Какого хрена 112 занято?! Я звоню, звоню… Блядь! — орёт голос в трубке.Женщина. Как обычно. Кошмар в нашей статистике сильно перевешивает в женскую сторону.— Девушка, вы можете сказать, где находитесь? — задаю я главный вопрос. Нам нужно определить локацию клиента. Это возвращает их к реальности. Заземляет.— Я… я не… — она заикается. Слышу, как пытается выровнять дыхание. Это хороший знак. — Я не знаю.— Ничего страшного. Давайте выясним это вместе?Я бросаю взгляд на Варю. Она сидит неподвижно, прижав трубку к уху, хотя уже за минут пять не произнесла ни единого слова.— И как вы мне поможете оттуда? — огрызается моя абонентка. — Вас тут нет!— Верно. Зато у меня большой опыт. Вы удивитесь, как много можно понять всего по паре деталей.Она медленно втягивает воздух и так же медленно выдыхает.— Ладно. Хуже уже не будет.Тут она права на все сто.— Что вы видите прямо сейчас?— Да почти ни чего.— Опишите. Любую мелочь.— Ну… Комната.— Большая?— Средняя.— Спальня?— Не похоже. Тут очень темно.— Знаю. Но вы присмотритесь. Мебель есть?— Кажется, диван. И стул. Журнальный столик вроде. Я только силуэты вижу.— Диван, стул, столик. Похоже на гостиную. Или подвал.— Подвал? С чего бы?— Вам холодно?— Я тут всю задницу отморозила!Им всем холодно. Каждому первому.— Понял. Лестницу видите?— Нет. Но есть дверь. Да, вижу контур двери!Я напрягаюсь. Главное — спокойствие.— Отлично. Дверь — это иногда хорошо. А иногда очень плохо. Давайте пока без двери.— Без двери?! Ты больной? Это же выход!— Это может быть выход. А может быть ловушка. Понимаете?— Нет!— Вам придется мне довериться.— Довериться? Я тебя ни разу в жизни не видела!— Но вы позвонили мне, так? Я хочу вытащить вас оттуда, но вы должны слушать.Она нервно смеется:— Тебя там как звать, Капитан Очевидность?— Тим.— Тимур?— Просто Тим. Давайте лучше поговорим о вас. Вы сейчас сидите? На чем?— На жопе ровно, в углу.А она мне нравится. С характером. В ней прям жизнь кипит, несмотря на то, что всё уже кончено.— Встать можете?— Естественно.— Тогда встаньте и давайте осмотрим комнату.— На кой хрен?! Мне надо к двери!Я тру переносицу. Она сдаёт назад. Плохой симптом.— Мы это обсудили. Дверь пока не трогаем. Мне нужно понять, где именно вы находитесь. Хотите выбраться — делайте, что говорю.Её дыхание становится прерывистым. Она знает мое имя. Я бы спросил её, но у нас так не принято. Она — абонент. Если сама назовет себя — другой разговор.— Ладно, встаю, — шепчет она.Ей было комфортно в том темном углу. Я вытаскиваю её из зоны комфорта. Первые пару месяцев на этой работе я чувствовал себя конченым садистом. Коля тогда вправил мне мозги: иногда нужна жёстокость, чтобы вывести их из ступора. Иначе они так и останутся сидеть в своей тьме. Целую вечность.— Дальше что? — спрашивает она.— Что видите теперь?Она молчит. Я не тороплю. Звонок затягивается, но такова наша методика.— Диван. Стул. Тумбочка. И какой-то стол. Большой, вроде письменного.— Стол — это супер. В столах бывают документы. Дойдёте до него?— Он в другом конце комнаты.— Я подожду.— Блин… Ладно, иду.Я почти слышу, как она крадется в темноте, обходя мебель.— Забыл спросить, а пол какой? Ковер, доски, плитка?— Не знаю. А разница есть?— Огромная.— Ну… бетон, кажется.— Точно подвал. К столу подошли?— Иду.Я кошусь на Варю. Она раскачивается на стуле взад-вперед. Взад-вперед. Пытаюсь поймать её взгляд, но она неотрывно пялится в стену.Коля тем временем что-то тихо бормочет в трубку и ухмыляется. Значит, его клиент уже допетрил, что к чему. Коля мастерски подводит их к осознанию.— Я Катя, — вдруг выдает моя абонентка, выдергивая меня из мыслей.— Приятно познакомиться, Катя.— Как-то тяжело идти, — жалуется она. — Прямо ноги вязнут. Почему так тяжело от стены до стола дойти?Я знаю почему. Но ей это не поможет.— Потому что темно. И страшно.Не уверен, что она поверила, но звучит эта фраза вполне логично.— У тебя дети есть, Тим? — вдруг спрашивает она.Меня аж передёргивает. Чтобы они когда-либо интересовались жизнью диспетчеров? Ни разу такого не было.— Нет, — отвечаю я. И это, в общем-то, правда.— У меня тоже. Хотела вроде… или думала, что хотела. Не знаю. Ай! Блин!— Целы?— Мизинец об какой-то ящик ударила!— Вы не говорили про ящик.— Так я его не видела, пока ногу не расхерачила!— Ничего больше не упустили?Параллельно слышу Колю:— Нет-нет, всё отлично. Надеюсь, переход пройдет легко и гладко, как утренний поход в туалет. — Он ржёт. — Ну, счастливо оставаться!Он кладет трубку и губами спрашивает меня: «Ты как?» Я пожимаю плечами.— Тут железный шкаф, типа картотеки, — говорит Катя. — И какие-то пластиковые контейнеры.— Шкаф открыт?— Да.— Загляните внутрь ящиков.— Да как мне это поможет свалить отсюда?!— Информация, Кать. Нам нужна информация.— ПУСТИ!Крик Вари звонко бьет по ушам. Она вскакивает, отшвыривая стул, тот с грохотом врезается в стену.— ЗАЧЕМ ТЫ ЭТО СКАЗАЛ?!— Твою мать! — Коля подрывается с места, задевает меня плечом, выхватывает трубку у Вари и орет в нее: — Ты кто такой?!— Тим, что у вас там? — пугается Катя.— Рабочие моменты, не отвлекайся. Открыла ящик?— АГА, ЩАС, ПИДОР! — рычит Коля в Варин телефон. — Давай, рискни! Посмотрим, что выйдет!Варя стоит посреди комнаты, обхватив себя за плечи руками, и её колотит крупной дрожью. Внутри что-то требует подойти и привести её в чувство, но я привязан к Кате.— Тим? — голос Кати дрожит.— Я здесь. Аккуратно открывай ящик картотеки.Тут тонкий лёд. Внутри могут быть зацепки, а может находится кошмар, от которого она окончательно поедет кукухой.— Если там что-то жуткое — сразу закрывай и смотри контейнеры.— К чему ты меня готовишь?!— Просто предупреждаю.— ДА ПОШЕЛ ТЫ! — надрывается Коля. — Назови свое имя, мразь!— Тут пусто, — выдыхает Катя. — В ящике ничего нет.— Что с остальными?Варя пятится к стене, бормоча под нос:— Я умерла? Я умерла? Я умерла?Всё. Она сломалась. Надо ускоряться.— Проверь остальные, Кать.— Не гони! — орёт в трубку Коля.Варя сползает по стене на пол. Глаза бешеные... и пустые.— В остальных тоже ничего нет. Осмотрю контейнеры.— Давай.— Зачем он это сказал? — скулит Варя.Коля прикрывает микрофон ладонью и смотрит на неё сверху вниз.— Тихо, солнышко. Я разберусь. Вспомни что-нибудь хорошее. Мороженое любишь?Потом убирает руку и орет в трубку:— СЛЫШЬ, УЕБОК, Я НЕ С ТОБОЙ РАЗГОВАРИВАЮ! МНЕ НАСРАТЬ, ЛЮБИШЬ ТЫ МОРОЖЕНОЕ ИЛИ НЕТ!— Тим… Контейнеры. Они не пустые. — Голос Кати переходит на шёпот, и меня моментально затягивает обратно в её кошмар. Коля с Варей как-нибудь сами разберутся.— Что внутри? — спрашиваю я, хотя уже не уверен, что хочу знать.Она сглатывает. Пытается сказать и снова сглатывает.— Не торопись.— Он сказал, отрежет их… — воет Варя на полу. — Отрежет и заставит меня съесть…Сука, как же я ненавижу, когда Коля оказывается прав.— У тебя там кто-то есть? — спрашивает Катя, явно пытаясь оттянуть момент.— Коллеги. Ты же в службу спасения позвонила.— А, да. Точно.— Что в контейнерах, Катя?— Пластиковые ведра. Знаешь, такие… из-под майонеза или шашлыка. Большие. Туда бы легко поместилась… — она давится воздухом. — Голова.Твою мать.Только не это. Не прямо сейчас.Я зажмуриваюсь. Варя на полу начинает тонко скулить.— И что ты видишь? — спрашиваю я.— А что я должна видеть?!— Просто скажи мне.Я откидываюсь на спинку кресла. В висках начинает пульсировать боль. Разминаю переносицу.Слышу шорох на линии. Потом характерный пластиковый чпок — открылась тугая крышка.— ГОСПОДИ! — визжит Катя, и что-то тяжело падает на пол.— Что там, Катя?!— Не хочу! Я не хочу на это смотреть! Зря я вам позвонила!— Не зря. Ты позвонила, потому что хочешь уйти оттуда, верно? Ты готова идти дальше.— Я знаю его голос… — вдруг абсолютно ровным, спокойным тоном произносит Варя.Мы с Колей переглядываемся. Ситуация стремительно летит в бездну. У новенькой не просто истерика. Это прорыв линии. Я бы помог Коле, но у меня свой кошмар в трубке. И по глазам старика вижу — он это понимает.— Мне обязательно говорить, что там? — плачет Катя.— Да.Шумный вдох.— Это голова, Тим. Ёбаная человеческая голова!— Мужская или женская?— Какая нахрен разница?!— Большая!— Вроде женская…— А теперь самое сложное. Ты её узнаешь?— Чего?! С хера ли я должна опознавать отрубленную башку в пластиковом ведре?!Я молчу.— Тим, ответь!— Ответь на вопрос, Катя.— Господи… — бормочет она. Слышу, как она судорожно втягивает воздух. — Ща. Тут темно, она на полу валяется. Надо поднять…Пауза. Затаенное дыхание.— Нет. Не знаю её. Молодая. Может лет двадцать.— Что с остальными вёдрами?— В смысле?! Ты хочешь, чтобы я их все открыла?!— Сколько их там?— Штук двадцать. Или тридцать. Это просто кошмар…Комок в моем горле становится размером с кулак. Я кашляю.— Открывай все.— Ты больной урод, Тим. Я всего лишь просила помощи!— Я помогаю! Поверь мне!На линии раздается серия тихих хлопков. Крышки слетают одна за другой. После каждой Катя глухо рвёт — просто мышечный рефлекс, привычка тела. Но она не останавливается.— Они все женщины… — всхлипывает она. — Как я.— Сколько осталось?— Штук десять.— ВЫПУСТИ МЕНЯ! — внезапно визжит Варя. Она вскакивает и начинает лупить ладонями по штукатурке. — ГДЕ ДВЕРЬ?! КАК ОТСЮДА ВЫЙТИ?!— Сука, — сквозь зубы цедит Коля и снова орёт в трубку: — Слушай сюда, гнида. Ты будешь гнить в аду, а я сейчас пойду и помогу коллеге. И когда я брошу трубку — произойдёт и то, и другое!Он слушает секунду, мрачно скалится: — Ну удачи, хули.И со всей дури впечатывает трубку в аппарат, так, что внутри жалобно звякает колокольчик. Коля надвигается на Варю, которая бьется в истерике.— Варя, солнышко… — мягко начинает он.— НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ ТАК! — вопит она.— Что у вас там происходит? — спрашивает Катя.— ЧП. Его уже решают.— Не похоже, что решают.— Открывай ведра, Кать!— Тяжело, Тим. Воняет просто невыносимо.Меня словно бьет током. Я замираю.— Воняет? — тихо переспрашиваю я. Поднимаюсь со стула.— Ну да! Они ж тут не в холодильнике стоят!Я оборачиваюсь на Колю, но тот занят Варей.— Катя… тебе холодно?— Я же говорила! Дубак страшный!По коже бежит мороз. Господи. Твою же мать!— Кать, потрогай свою шею, — медленно произношу я.Коля резко поворачивает ко мне голову. Я отмахиваюсь и показываю на Варю.— Шею? Зачем?— Пульс есть?— Что за дебильный вопрос?!— САМЫЙ ВАЖНЫЙ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ! — ору я.— Да успокойся ты! — говорит она, не понимая всей иронии. — Есть пульс, конечно. С чего бы ему не быть?Твою ж ты.— Так. Меняем план. Ищи оружие.— Оружие? Зачем?— Ты ёще не поняла? Сколько отрубленных голов ты только что видела? Ищи что-то острое. Или тяжелое.— На столе нож для бумаг валялся. С виду безобидный, но порезать может.— Бери. А теперь бегом к двери. Открывай её и беги оттуда!— Ты же сказал не трогать дверь!— Планы изменились! Беги!Я вообще не понимаю, что творю. Если я ошибаюсь, я могу её убить — и это будет первая погрешность в нашей конторе.— Я у двери. Слушаю. За ней тихо.— ДАВАЙ!— НЕ ТРОГАЙ МЕНЯ! — визжит Варя.— Прости, солнышко, придётся, — с грустью в голосе говорит Коля.Варя бросается на него словно дикая кошка, распарывая ему лицо ногтями. На щеках Коли проступают глубокие кровавые борозды, но тут же на глазах они затягиваются. Но Варе плевать, она слепа от собственной боли и ярости.— Вышла! Тут лестница наверх! — кричит Катя в трубку.— Беги!Слышу грохот её шагов. Скрип двери. Резкий вдох.— Что за… — шепчет она.Я не хочу знать. Но это моя работа.— Опиши, что видишь, — говорю я.Варя вопит. Коля всё ещё зовет её «солнышком». Настоящий дурдом.— Тут мужик. Он… ну, он точно мёртв. В его руке пистолет. Похоже, он застрелился.— Мёртв? Это хорошо. Не для него, конечно. Телефон видишь?— В смысле? Я же с тобой по телефону разго…Пауза. Затем следует осознание. Тот самый момент, к которому мы всегда ведем абонентов. Но Катя не обычный абонент. Катя живая. И она чувствует запахи.— Тим…— Да.— А как я тогда с тобой разговариваю, если у меня нет телефона?У меня нет ответа. Такого прежде не было.— Тим.— Да.— Ты кто?— Диспетчер экстренной службы.— Я ведь с мертвецом говорю? Веду беседу в собственной голове.— Если честно… без понятия. Этого нет в моей инструкции.— Тим.— Да.— Я вижу мобильник на столе.— Проверь, он работает?Слышу шаги.— Да. Что мне делать?— Звони в 112. Тебе помогут.— Я думала, ты из 112.— Наша линия… для тех, кому 112 уже не поможет.— Тим.— Да?— Большое тебе спасибо.В трубке воцаряется тишина. Нет даже гудков — просто мёртвая тишина. Похоже, она дозвонилась живым.— НЕ ТРОГ… — в последний раз успевает визгнуть Варя.Коля хватает её за виски и резким, отработанным движением сворачивает шею. Громкий хруст. Тело Вари оседает на пол и прямо в воздухе рассыпается серой, грязной пылью, не успев коснуться линолеума.Коля брезгливо отряхивает свитер.— Кадровики совсем мышей не ловят, — ворчит он. — Ненавижу это делать, даже несмотря на то, что они и так уже мертвы.Он поворачивается ко мне с привычной кривой ухмылкой.— Ну, а твой звонок как прошёл?Я истерично смеюсь и тяжело опускаюсь в кресло.— Да тут такое дело…Автор - UnseenWorlds.

