Страшная переписка | Конец света

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:05

ОбительЗла Просмотров: 71 Комментарии: 1 +3 Вчера, 09:05 by

- Привет, Колян. Не побеспокоил?- Да нет. Говори, что хочешь.- У меня тут какая -то чертовщина творится!- Что там у тебя происходит?- Рассказываю. В общем, сижу на кухне, ем, вдруг мне звонят по домофону. Я отвечаю, а в ответ слышу такой громкий крик, что аж ухо заболело. Ну я и кинул эту трубку. Потом её опять взял и повесил. Только знаешь что, Коля?- Что?- Мне опять позвонили. И на этот раз я не захотел брать, но вдруг Машка или ты навестить захотели. Я опять ответил, и меня начали просить открыть дверь, голосов так 5. Спросил, кто это, а в ответ: "Мы". Ну и я опять трубку повесил. Решил посмотреть в окно. И вижу такую картину: нечто с окровавленным рылом сидит на человеке и... жрёт его! Посмотрел в другую сторону - там такая же картина. Какие-то тонкие, чёрные, с зелёными глазами существа убивают людей. Я занавесил окна. Вдруг я услышал стук в дверь. Я медленно подошёл к двери, посмотрел в глазок и увидел там это "нечто". Оно стучало в дверь с большой силой. Колька, взгляни в окно.- Сейчас посмотрю. Только я тебе что-то не верю.- А ты поверь!- Что это такое?! Это глобальный попадос, Андрюха.- Я о том же. И главное, что эта хрень стучится ко мне до сих пор!- Не открывай, просто сядь в самой дальней комнате и закрой дверь на замок!- Колян, это, наверное, моё последнее сообщение.- В смысле? Почему?!- Я взглянул на свои ноги, и знаешь... они такие же, как и у этих тварей. Я превращаюсь! Эта хрень дошла и до меня! Точно, я же забыл закрыть окно! Прощай, Колян. Встретимся когда-нибудь.Коля кинул телефон об стенку. Он дружил с Андреем с самого детства. Он не мог пережить его... смерти? Это уже никому неизвестно. Коля открыл дверь и вышел на улицу. Вдруг на него напрыгнуло двое и начало его кусать. В последние секунды своей жизни Коля успел сказать только это:- Ты был прав, Андрюха. Скоро свидимся.

Ключевые слова: Конец света страх ужас людоед монстр окно превращение авторская история

Другие, подобные истории: