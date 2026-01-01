Дуняша

Vedagor

На свете, я вам скажу, мало правды. Мало её, как хорошей соли в голодный год. Иной раз думаешь: вот она, рядом, рукой подать. А протянешь — пустота. Или не пустота, а такое, от чего лучше бы пустота оставалась.Об этом я и хочу. Без прикрас. Без жалости — жалость дело десятое, она не кормит и не спасает.Было это в деревне, которой уже нет. Сгорела она потом, а до того — вымерла. Люди разбежались, как тараканы от света. Остались те, кому бежать некуда и незачем. Старики. Старухи. Полтора человека на два десятка изб.И жила в той деревне Марья. Марья Петровна. Шестьдесят лет ей было, а выглядела на все восемьдесят. Лицо — кулак, скулы острые, глаза запавшие, как у старой волчицы, которая уже и зубы стерла, а злость осталась. Но злость та была не на людей — на жизнь. На горькую, сосущую под ложечкой, на эту тяжелую русскую жизнь, где никогда ничего не хватает.Руки у Марьи — натруженные. Пальцы кривые, в синих жилах, ногти обломаны. Но чистые. Это я запомнил: грязи под ногтями нет. При всей бедности — достоинство. Гордость. Или привычка — не знаю. Может, и то и другое.Одевалась она в тряпки. Юбка из мешковины, кофта застиранная, катанки драные. Платок всё время новый — синий с цветочками, его по праздникам. По будням — чёрный, как земля.И была у Марьи коза.Дуняша.Вот тут, господа честные, начинается то, во что вы не поверите. И правильно сделаете. Я бы сам не поверил, кабы не видел своими глазами.Коза как коза. Белая, с рыжими пятнами, рожки небольшие, бородка клинышком. Глаза жёлтые, зрачок узкий, как щель. Умные глаза. Я не знаю, что вы думаете про животных, а я видал собак умнее иных людей, и лошадей — даже умнее. Но коза… коза была другая. Она не слушалась — она понимала. Чувствуете разницу?Когда Марья выходила на крыльцо, Дуняша бросала всё — траву, воду, сон — и шла к ней. Не бежала, не скакала. Шла, ступая осторожно, будто боялась спугнуть хозяйкино настроение. Подходила, тыкалась мордой в ладонь — и замирала. Стояла. Дышала. И Марья стояла, гладила её по голове, и что-то такое было в их молчании, отчего у меня, здорового мужика, щипало в носу.— Дуняшенька, — говорила Марья, — плохи наши дела, доченька. Совсем плохи.А коза смотрела. Ничего не отвечала, понятно. Но смотрела так, что я бы на месте Марьи побоялся врать. Потому что глаз этот — жёлтый, звериный — он правду видит. Всю правду. До самого дна.Жили они бедно. Не как мы с вами понимаем бедно — без айфонов, без мяса по вторникам. Нет. Бедно — это когда последний сухарь делишь пополам и всё равно каждый думает о другом. Бедно — это когда печь топится пучками соломы, потому что дров нет и не предвидится. Бедно — это когда за окнами зима, в щелях свистит, а ты сидишь в тулупе и не знаешь, доживёшь ли до утра.Дом у Марьи разваливался. Печка чёрная, дымила немилосердно, труба накренилась, словно пьяный мужик. Пол в сенях провалился — дыра прикрыта фанерой, чтоб ногу не сломать. Окна глядели мутными стёклами, свет едва пробивался. Пахло в доме кислым, прелым, и ещё — козой. Теплом. Жизнью.Молоко у Дуняши было. Не много, но было. Марья доила по утрам, разбавляла водой, чтоб хватало дольше. Творог делала, сыр — какой там сыр, так, белую массу, но на хлеб мазать можно. Этим вот и питалась. А дни тянулись один за другим, и особо ничего радостного не предвиделось .....А потом пришёл голод.Голод не приходит внезапно, как думают сытые. Он приходит как гость, который давно стоял за порогом и ждал. Сначала — автолавка перестала приезжать. Потом — хлеб кончился. Потом — крупа. Марья ещё варила картошку — вялую, проросшую, горьковатую на вкус. Съедала миску, а через час опять хотелось, так, что к горлу подкатывало, и сосало под ложечкой, и темнело в глазах.Она худела. Быстро, страшно. Лицо стало как у покойницы, скулы лезли наружу, глаза выцвели, кожа пожелтела. Руки тряслись. Однажды я видел, как она вышла во двор, постояла, схватилась за косяк — и осела. Села прямо на землю, как подкошенная. Дуняша тут как тут — подошла, лизнула в щеку. Марья обняла её за шею, прижалась к тёплому боку — и завыла. Тихо, надрывно, так, что у меня сердце перевернулось.— Дуняшенька, — шептала она, — что же это? Я умирать буду, родная моя, я без еды не выживу. А ты… а ты… как же ты?И тут я увидел такое, что до сих пор не знаю, как объяснить. Дуняша отстранилась, посмотрела на Марью. Долго смотрела. И потом — сама, без всякой команды, легла на землю у её ног. Легла, подвернув ноги, как корова, когда её ведут на убой. Голову положила на лапы и закрыла глаза.— Не надо, — закричала Марья. — Не надо, Дуняша! Я не хочу, не для того я тебя вырастила, не для того!И она била себя в грудь кулаками, как мужик на похоронах. А коза лежала.Так они и сидели до вечера — старуха, обхватив козью шею, и коза, подставившая себя. Не знаю, что там было у них внутри. Может, разговор без слов. Может, прощание. Может, договор.На следующий день Марья взяла нож.Я этого не видел. Слава богу. Но рассказывали соседи, что всю ночь перед тем из избы слышался голос — не то молитва, не то плач, не то сказка, которую мать читает уснувшему ребёнку. Марья говорила с Дуняшей. Напоминала, как та родилась весной, мокренькая, на тонких ножках, как она выходила её, поила из соски, грела у печи. Как Дуняша выросла, как гуляли по лугу, как она, Марья, рассказывала ей всё — про мужа покойного, про детей, что уехали и забыли, про старость свою горькую.А коза слушала.И молчала.Утром Марья зарезала Дуняшу. Говорят, одним ударом — научилась за жизнь, знала, куда бить. Говорят, коза не кричала. Не брыкалась. Только вздохнула — глубоко, по-человечески — и всё.Мясо тушили два дня. Марья не спала, не ела — только смотрела на огонь и плакала. Потом всё же поела. Сидела за столом одна, в пустой избе, жевала, давилась и шептала:— Прости, Дуняшенька, прости, родная моя. Не могу я иначе. Умру — кто тебя кормить будет? Кто приласкает? Одна ты пропадёшь…Она ела две недели. Почти всё съела. Кости собрала в мешок — зачем? Не знаю. Может, хоронить потом. А может — чтоб рядом были. Шкуру содрала. Сама, кривыми руками, вся в крови, но сделала. Шерсть вычесала, спряла — получились нитки мягкие, кремовые. Связала кофту. Маленькую, изящную — для внучки, которую никогда не видела.И стала после этого сама не своя.Сначала по ночам видела во сне Дуняшу. Коза стояла посреди избы, живая, целая — и смотрела. Марья просыпалась, вскакивала, бежала в хлев — а там пусто, только солома на полу, да запах козий, тёплый, живой, до слёз знакомый.— Дуняшенька! — кричала она в темноту. — Дуняшенька, отзовись!Никто не отзывался.Потом видения начались днём. Мелькнёт белое за окном — Марья бежит, а там ветка качается. Поскребётся в дверь — откроет — никого. Но на пороге — волоски. Белые. С рыжиной. Дуняшины.Марья подбирала их, складывала в платочек, целовала.А потом — самое страшное. Она начала слышать голос. Тот самый, Дуняшин — не голос, конечно, коза не говорит, но она как-то, знаете, внутрь себя говорила. Вот и этот — не звук, а чувство. Толчок в груди. И смысл: «Зачем ты меня съела, мама? Разве я не была тебе дочкой?»Марья не выдержала.Однажды утром она взяла ту самую кофту — из козьей шерсти, кремовую, пушистую. Причесалась. Платок синий повязала — праздничный. И пошла в хлев.Там, где раньше Дуняша лежала, стояла скамейка. А над ней — перекладина. Марья принесла верёвку. Ту самую, которой когда-то привязывала козу, чтоб не убежала.Потом говорят: встала на скамейку, перекрестилась, всхлипнула — и шагнула.А в руках держала кофточку вязаную. Детскую. Маленькую такую — для той самой внучки, которой нет и не будет. И на кофточке — вышито: «Дуняша».Вот так.Родственники приехали через три дня. Сын с женой, с дочкой. Внучка, между прочим, тоже Дуня, Дуняша маленькая — смешно, правда?Приехали — а мать висит. Лицо спокойное, чистое, волосы прибраны. И в руках — кофточка. Сын сказал: «Психованная была». Жена сказала: «Хоронить надо». Внучка спросила: «А почему бабушка не дышит?»Ей никто не ответил.Закопали кое-как, бутылку выпили, разъехались. А через неделю вернулись — дом прибрать, документы оформить. Деньги нужны, знаете ли. Пенсия маленькая, а тут — дом, земля, почти даром.Поселились.И вот тут, я вам скажу, началось то, что мы называем страшным. Не выдумки, не бредни пьяных баб — чистая правда, которую я слышал от самого мужика, сына того, и он клялся на кресте.Первая ночь прошла тихо. Только сыну приснилась мать — сидит на крыльце, гладит невидимую козу и плачет. Он проснулся — и услышал, как за стеной кто-то скребётся. Цок-цок-цок.Мыши, решил. Уснул.На вторую ночь жена проснулась от крика. Муж кричал во сне: «Мама, не надо, не режь! Не надо, Дуняша, беги!» Она его разбудила, а он глаза открытые держит, смотрит в угол, где темно, и шепчет: «Там коза. Белая. Глаза жёлтые. Она смотрит на меня».Жена зажгла свет — никого. Но на полу — шерсть. Белая. С рыжиной.На третью ночь они услышали блеяние. Снаружи, со стороны хлева. Тонкое, жалобное, почти человеческое — не как коза, а как баба, которая плачет и причитает. Они вышли во двор. Хлев открыт, хотя сын запирал его на засов. Внутри — темно, холодно. И запах. Тот самый — козий, тёплый, сладковатый.Никого.А на перекладине, где мать повесилась, — висит верёвка. Новая. Сын сорвал её, выкинул за ограду. Вернулся — верёвка на месте. И на ней — волоски.На четвёртую ночь они не спали. Сидели на кухне, пили чай, ждали рассвета. И в два часа ночи — это внучка маленькая запомнила, она теперь взрослая, рассказывала мне — дверь в сени отворилась сама собой. И вошла коза. Белая, мокрая, пар от неё идёт — хотя ночь была сухая и тёплая. Коза прошла по избе, остановилась у печки, где когда-то варили мясо. И заплакала.Коза плакала. Я не знаю, как это объяснить. Слёзы текли из жёлтых глаз, капали на пол, и на том месте, куда падала слеза, пол начинал гнить — прямо на глазах, доска чернела, проваливалась, и оттуда пахло гнилью и чем-то сладким.Внучка закричала. Коза посмотрела на неё — и исчезла. Просто — раз, и нет.На утро они уехали. Сын хотел продать дом, но никто не брал — слухи уже пошли. И только через полгода нашёлся дурак, приезжий из города, который не верил в чертей. Он купил дом за бесценок, переехал с женой, а через месяц продал за три копейки — сказал, что не может там спать, потому что кто-то по ночам в хлеву блеет и женщина плачет: «Дуняшенька, прости меня, Дуняшенька».Кому продал — не знаю. И знать не хочу. Потому что, я вам так скажу: есть вещи, которые лучше обходить стороной. Любовь, которую сожрали, — она не умирает. И коза, которую съел единственный человек на свете, который тебя любил, — она помнит.И по ночам приходит.Вот и вся история.Вы, конечно, не поверите. И правильно. Я б тоже не поверил, кабы не видел ту кофту — кремовую, пушистую, из козьей шерсти. Висела на стуле в избе, когда я туда зашёл через месяц после того, как уехали родственники. Я её в руках подержал — тёплая, мягкая, пахнет чем-то далёким, деревенским, забытым.И мне показалось — или нет, не показалось — из кофты кто-то вздохнул. Тихо, устало, по-козьи. И затих.Я положил кофту на место и вышел. На пороге оглянулся — показалось, что в углу кто-то стоит. Белое такое. С жёлтыми глазами.Может, показалось.А может, и нет.

Ключевые слова: Бабка коза голод авторская история

