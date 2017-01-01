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Творческие истории

Сказки

Больше всего на свете Марья Семеновна любила две вещи, сладкий черный чай и кота Барсика. Чай помогал скрасить ее унылую работу, а кот помогал с не менее унылыми вечерами. Подруги пытались вытащить Марью Семеновну куда-нибудь, но та вечно находила поводы для отказа. Гораздо лучше, с ее точки зрения, было посидеть с Барсиком, выпить чаю и посмотреть какое-нибудь шоу.

Однажды вечером, когда дымящаяся чашка была размещена на журнальном столике, Барсик устроен на коленях, а ноги обмотаны пледом, в дверь позвонили. Сначала Марья Семеновна не хотела открывать дверь. Она ничего не заказывала. Кто бы стал ее беспокоить просто так? Когда звонки стали настойчивыми, пришлось согнать кота и пойти открывать.

- Марьюшка! - сказали за дверью. - Голубка моя ненаглядная!

Марью Семеновну таким вот образом никогда не называли. Может незнакомец ошибся дверью? - подумала Марья Семеновна, но из любопытства дверь-таки открыла.

На пороге стоял добрый молодец в странных одеждах. Высокий, картинно-красивый и весь такой гладкий, он был из совсем другого мира.

Марья Семеновна оценила парчу кафтана, сафьян красных сапог, настоящий мех по краю воротника и немного смутилась. Ее старый халат с дырками, который уже давно требовал замены, смотрелся рядом с незнакомцем убого и нелепо.

- А вы к кому?

- Я, Марьюшка, забрать тебя пришел.

- Куда забрать?

- В королевство сказочное. Видишь ли, я твой принц. Сказочный. Добрался-таки до тебя.

- Сказочный ты, но не принц, а.. - со злости сказала Марья и с треском захлопнула дверь. Ишь чего удумали, в обычном доме свои пранки снимать. Марья Семеновна еще постояла в коридоре, ожидая повторного звонка с объявлением о розыгрыше, но на площадке было тихо. Она даже прильнула к глазку, но за дверью было пусто.

Марья Семеновна пожала плечами, дескать, какие нынче телевизионщики тупые и пошла смотреть вечернее шоу. Чай уже порядком остыл, да и Барсика нигде не было.

-Кис-кис. Кис-кис-кис, - пошла она по квартире.

На кухонном подоконнике, четко выделяясь на фоне неба, сидел Барсик.

- Эх, Марьюшка. Ну и дура ты у меня!

Марья Семеновна опешила, но решила, что с ней случились слуховые галлюцинации. Такое бывает с мозгом, когда у него слишком мало информации для обработки. Надо завтра книжку почитать, - подумала она.

- Ну и чего ты пялишся, - сказал тем временем Барсик. - Даже догонять не пошла свое счастье.

- Какое счастье? Ты о чем вообще? - Марья Семеновна решила, что если поиграть с этим видением до конца, оно само исчезнет. Тогда можно и скорую не вызывать.

- Принц к тебе заходил. Сказочный. Тебе предназначенный. Помнишь в 8 классе загадывала на колядки?

Марья Семеновна вспомнила. И колядки, и уроки литературы, на которых про них рассказывали, и свои нелепые попытки загадать себе суженного.

- Но как же? Почему сейчас? И я в халате..

- Счастье, Марьюшка, приходит тогда, когда его перестаешь ждать, - глубокомысленно сказал кот, спрыгнул с подоконника и метнулся в сторону прихожей. Марья безропотно пошла за ним, накинула куртку и открыла дверь. Кот выбежал из подъезда и унесся вдаль. Марья Семеновна было кинулась за ним, но потеряла тапок.

- Барсик, Барсик! - кричала она в темноту.

На следующий день на всех окрестных столбах красовалось объявление: "Пропал кот. И принц. Нашедшему полцарства".

Автор: MadTillDead.
Источник.
Вчера, 20:45 by ЛетягаПросмотров: 52Комментарии: 0
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Ключевые слова: Принц кот Барсик чай

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