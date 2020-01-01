Крайне необычное похищение без похитителей

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 67 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:11 by

— Марья! — позвал Богатырь, открыв дверь избушки. — Я вернулся, накрывай на стол!Богатырь стянул с себя сапоги, умылся и сел за стол.— Марья!Марья не отвечала. Богатырь прислушался.— Это что ещё за дела? — пробормотал он, вставая из-за стола. — Марья?Каша и щи томились в печи, а Марьи будто и не было. Богатырь нахмурился и внимательно осмотрел каждый сантиметр избушки - в сенцах на полу он нашёл пару крупных чешуек.— Вот значит, как, — недобро усмехнулся Богатырь, натянув сапоги и взяв в руки дубину. — Ну держись!Уже через полчаса он тащил за хвост из озера дёргающегося Водяного. Выбросив его на берег, Богатырь стукнул его по голове дубиной.— Где Марья?— Марья? — удивлённо переспросил Водяной, обхватив голову руками. — Какая ещё Марья?— Забыл уже? — прищурился Богатырь. — Так я напомню.Водяной получил по голове второй раз и тихонько завыл.— Где Марья?— Да не знаю я никакой Марьи! Я второй день уже сплю! — возмутился Водяной и кое-как уклонился от третьего удара. — А, вспомнил, вспомнил! Точно!— Уверен? — самодовольно усмехнулся Богатырь. — Я могу ещё напомнить, если надо.— Нет, нет, не нужно. Марью твою Лесной Колдун похитил.— Ежели соврал — на уху пущу.Богатырь поднял Водяного за хвост и бросил его в озеро. Умывшись, Богатырь пошёл вглубь леса.Через час он вышиб ногой массивную дверь небольшого замка.— Колдун! — позвал Богатырь. — Беда в твой дом пришла!Ответа не последовало. Богатырь довольно улыбнулся и пошёл искать Колдуна по комнатам. Найдя комнату с запертой изнутри дверью, Богатырь вышиб её и осмотрелся — кроме большого шкафа и кровати в ней ничего не было. Поставив дубину к стенке, Богатырь поднял кровати, вновь улыбнулся и подошёл к шкафу.— Вылезай, — велел Богатырь, постучав по дверце. — Бежать некуда.— Минуту, — раздалось из шкафа. — Я сейчас.— Не хочешь вылезать? Что ж, изволь.— Хочу, хочу! Ключик урони…Богатырь вырвал дверцу шкафа, вытянул Колдуна и дал ему в глаз.— Где Марья?— У Дракона в пещере! — задёргался Колдун. — Честное слово!— Брешешь, собака! — Богатырь ударил ещё раз. — Правду говори, не доводи до греха! Чего ты там шепчешь? Заколдовать меня хочешь? Получай!— Не шептал я ничего! — захныкал Колдун. — Честно!— Марья где?— У Дракона она! Пусть я лопну, коли вру!Богатырь немного подождал и, убедившись, что Колдун не лопнул, отбросил его в сторону.— Ежели обхитрил — вернусь.К вечеру Богатырь пришёл к пещере, потянулся и закричал:— Дракон! Выходи, будем биться — не на жизнь, а на смерть!— Это ни к чему, уверяю тебя! — отозвался Дракон. — Марья уже выходит!Богатырь снял с плеча дубину.— Иди, — послышалось из пещеры. — Что значит «не пойду»? Иди, я тебя не держу, ты спасена.— Ну и? — крикнул Богатырь. — Чего время тянешь?— Одну секунду! Ну иди, пожалуйста, он же сейчас сам придёт! Ну как так «пусть придёт»?Богатырь, устав ждать, зашёл в пещеру и вытянул Дракона за хвост.— Зачем Марью похитил? — Богатырь стукнул Дракона по голове дубиной. — Совсем страх потерял?— Извини! — пискнул Дракон. — Я больше не буду!Богатырь, размахнувшись, стукнул ещё раз.— Конечно не будешь! Иначе я тебя в порошок сотру!Поплевав на ладони, Богатырь взялся за хвост Дракона, хорошенько раскрутил и бросил его в лес.— Ах, Стёпушка! — счастливая Марья бросилась в объятия Богатыря. — Ты меня спас!— Марья! — радостно воскликнул Богатырь. — А как же иначе, любовь моя? Я тебя никому не отдам!***Всхлипывающий Дракон мягко приземлился у озера и сел рядом с Лесным Колдуном. Колдун, кивнув Дракону, тоже всхлипнул.— Вот, — булькнул Водяной, вынырнув из воды. — Холодненькая.Колдун взял бутылку и молча разлил по трём большим стаканам. Все выпили и грустно вздохнули.— А помните, — дрожащим голосом заговорил Колдун, — как было хорошо с другими Богатырями? Совершил злодеяние, за это и получаешь. А нет — так никто и не трогает. Эх!Колдун наполнил стаканы ещё раз.— Постарели бы они уже, что ли, — пробормотал Водяной.— И не говори, — всхлипнул Дракон. — Задолбали со своими ролевыми играми.Автор - Роман Седов.

Ключевые слова: Марья Богатырь Водяной Колдун Дракон сказка

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