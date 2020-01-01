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Сказки

Крайне необычное похищение без похитителей

Крайне необычное похищение без похитителей


— Марья! — позвал Богатырь, открыв дверь избушки. — Я вернулся, накрывай на стол!

Богатырь стянул с себя сапоги, умылся и сел за стол.

— Марья!

Марья не отвечала. Богатырь прислушался.

— Это что ещё за дела? — пробормотал он, вставая из-за стола. — Марья?

Каша и щи томились в печи, а Марьи будто и не было. Богатырь нахмурился и внимательно осмотрел каждый сантиметр избушки - в сенцах на полу он нашёл пару крупных чешуек.

— Вот значит, как, — недобро усмехнулся Богатырь, натянув сапоги и взяв в руки дубину. — Ну держись!

Уже через полчаса он тащил за хвост из озера дёргающегося Водяного. Выбросив его на берег, Богатырь стукнул его по голове дубиной.

— Где Марья?

— Марья? — удивлённо переспросил Водяной, обхватив голову руками. — Какая ещё Марья?

— Забыл уже? — прищурился Богатырь. — Так я напомню.

Водяной получил по голове второй раз и тихонько завыл.

— Где Марья?

— Да не знаю я никакой Марьи! Я второй день уже сплю! — возмутился Водяной и кое-как уклонился от третьего удара. — А, вспомнил, вспомнил! Точно!

— Уверен? — самодовольно усмехнулся Богатырь. — Я могу ещё напомнить, если надо.

— Нет, нет, не нужно. Марью твою Лесной Колдун похитил.

— Ежели соврал — на уху пущу.

Богатырь поднял Водяного за хвост и бросил его в озеро. Умывшись, Богатырь пошёл вглубь леса.

Через час он вышиб ногой массивную дверь небольшого замка.

— Колдун! — позвал Богатырь. — Беда в твой дом пришла!

Ответа не последовало. Богатырь довольно улыбнулся и пошёл искать Колдуна по комнатам. Найдя комнату с запертой изнутри дверью, Богатырь вышиб её и осмотрелся — кроме большого шкафа и кровати в ней ничего не было. Поставив дубину к стенке, Богатырь поднял кровати, вновь улыбнулся и подошёл к шкафу.

— Вылезай, — велел Богатырь, постучав по дверце. — Бежать некуда.

— Минуту, — раздалось из шкафа. — Я сейчас.

— Не хочешь вылезать? Что ж, изволь.

— Хочу, хочу! Ключик урони…

Богатырь вырвал дверцу шкафа, вытянул Колдуна и дал ему в глаз.

— Где Марья?

— У Дракона в пещере! — задёргался Колдун. — Честное слово!

— Брешешь, собака! — Богатырь ударил ещё раз. — Правду говори, не доводи до греха! Чего ты там шепчешь? Заколдовать меня хочешь? Получай!

— Не шептал я ничего! — захныкал Колдун. — Честно!

— Марья где?

— У Дракона она! Пусть я лопну, коли вру!

Богатырь немного подождал и, убедившись, что Колдун не лопнул, отбросил его в сторону.

— Ежели обхитрил — вернусь.

К вечеру Богатырь пришёл к пещере, потянулся и закричал:

— Дракон! Выходи, будем биться — не на жизнь, а на смерть!

— Это ни к чему, уверяю тебя! — отозвался Дракон. — Марья уже выходит!

Богатырь снял с плеча дубину.

— Иди, — послышалось из пещеры. — Что значит «не пойду»? Иди, я тебя не держу, ты спасена.

— Ну и? — крикнул Богатырь. — Чего время тянешь?

— Одну секунду! Ну иди, пожалуйста, он же сейчас сам придёт! Ну как так «пусть придёт»?

Богатырь, устав ждать, зашёл в пещеру и вытянул Дракона за хвост.

— Зачем Марью похитил? — Богатырь стукнул Дракона по голове дубиной. — Совсем страх потерял?

— Извини! — пискнул Дракон. — Я больше не буду!

Богатырь, размахнувшись, стукнул ещё раз.

— Конечно не будешь! Иначе я тебя в порошок сотру!

Поплевав на ладони, Богатырь взялся за хвост Дракона, хорошенько раскрутил и бросил его в лес.

— Ах, Стёпушка! — счастливая Марья бросилась в объятия Богатыря. — Ты меня спас!

— Марья! — радостно воскликнул Богатырь. — А как же иначе, любовь моя? Я тебя никому не отдам!

***

Всхлипывающий Дракон мягко приземлился у озера и сел рядом с Лесным Колдуном. Колдун, кивнув Дракону, тоже всхлипнул.

— Вот, — булькнул Водяной, вынырнув из воды. — Холодненькая.

Колдун взял бутылку и молча разлил по трём большим стаканам. Все выпили и грустно вздохнули.

— А помните, — дрожащим голосом заговорил Колдун, — как было хорошо с другими Богатырями? Совершил злодеяние, за это и получаешь. А нет — так никто и не трогает. Эх!

Колдун наполнил стаканы ещё раз.

— Постарели бы они уже, что ли, — пробормотал Водяной.

— И не говори, — всхлипнул Дракон. — Задолбали со своими ролевыми играми.

Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:11
Сегодня, 07:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 67Комментарии: 0
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Ключевые слова: Марья Богатырь Водяной Колдун Дракон сказка

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