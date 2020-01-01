Крайне необычное похищение без похитителей
— Марья! — позвал Богатырь, открыв дверь избушки. — Я вернулся, накрывай на стол!
Богатырь стянул с себя сапоги, умылся и сел за стол.
— Марья!
Марья не отвечала. Богатырь прислушался.
— Это что ещё за дела? — пробормотал он, вставая из-за стола. — Марья?
Каша и щи томились в печи, а Марьи будто и не было. Богатырь нахмурился и внимательно осмотрел каждый сантиметр избушки - в сенцах на полу он нашёл пару крупных чешуек.
— Вот значит, как, — недобро усмехнулся Богатырь, натянув сапоги и взяв в руки дубину. — Ну держись!
Уже через полчаса он тащил за хвост из озера дёргающегося Водяного. Выбросив его на берег, Богатырь стукнул его по голове дубиной.
— Где Марья?
— Марья? — удивлённо переспросил Водяной, обхватив голову руками. — Какая ещё Марья?
— Забыл уже? — прищурился Богатырь. — Так я напомню.
Водяной получил по голове второй раз и тихонько завыл.
— Где Марья?
— Да не знаю я никакой Марьи! Я второй день уже сплю! — возмутился Водяной и кое-как уклонился от третьего удара. — А, вспомнил, вспомнил! Точно!
— Уверен? — самодовольно усмехнулся Богатырь. — Я могу ещё напомнить, если надо.
— Нет, нет, не нужно. Марью твою Лесной Колдун похитил.
— Ежели соврал — на уху пущу.
Богатырь поднял Водяного за хвост и бросил его в озеро. Умывшись, Богатырь пошёл вглубь леса.
Через час он вышиб ногой массивную дверь небольшого замка.
— Колдун! — позвал Богатырь. — Беда в твой дом пришла!
Ответа не последовало. Богатырь довольно улыбнулся и пошёл искать Колдуна по комнатам. Найдя комнату с запертой изнутри дверью, Богатырь вышиб её и осмотрелся — кроме большого шкафа и кровати в ней ничего не было. Поставив дубину к стенке, Богатырь поднял кровати, вновь улыбнулся и подошёл к шкафу.
— Вылезай, — велел Богатырь, постучав по дверце. — Бежать некуда.
— Минуту, — раздалось из шкафа. — Я сейчас.
— Не хочешь вылезать? Что ж, изволь.
— Хочу, хочу! Ключик урони…
Богатырь вырвал дверцу шкафа, вытянул Колдуна и дал ему в глаз.
— Где Марья?
— У Дракона в пещере! — задёргался Колдун. — Честное слово!
— Брешешь, собака! — Богатырь ударил ещё раз. — Правду говори, не доводи до греха! Чего ты там шепчешь? Заколдовать меня хочешь? Получай!
— Не шептал я ничего! — захныкал Колдун. — Честно!
— Марья где?
— У Дракона она! Пусть я лопну, коли вру!
Богатырь немного подождал и, убедившись, что Колдун не лопнул, отбросил его в сторону.
— Ежели обхитрил — вернусь.
К вечеру Богатырь пришёл к пещере, потянулся и закричал:
— Дракон! Выходи, будем биться — не на жизнь, а на смерть!
— Это ни к чему, уверяю тебя! — отозвался Дракон. — Марья уже выходит!
Богатырь снял с плеча дубину.
— Иди, — послышалось из пещеры. — Что значит «не пойду»? Иди, я тебя не держу, ты спасена.
— Ну и? — крикнул Богатырь. — Чего время тянешь?
— Одну секунду! Ну иди, пожалуйста, он же сейчас сам придёт! Ну как так «пусть придёт»?
Богатырь, устав ждать, зашёл в пещеру и вытянул Дракона за хвост.
— Зачем Марью похитил? — Богатырь стукнул Дракона по голове дубиной. — Совсем страх потерял?
— Извини! — пискнул Дракон. — Я больше не буду!
Богатырь, размахнувшись, стукнул ещё раз.
— Конечно не будешь! Иначе я тебя в порошок сотру!
Поплевав на ладони, Богатырь взялся за хвост Дракона, хорошенько раскрутил и бросил его в лес.
— Ах, Стёпушка! — счастливая Марья бросилась в объятия Богатыря. — Ты меня спас!
— Марья! — радостно воскликнул Богатырь. — А как же иначе, любовь моя? Я тебя никому не отдам!
***
Всхлипывающий Дракон мягко приземлился у озера и сел рядом с Лесным Колдуном. Колдун, кивнув Дракону, тоже всхлипнул.
— Вот, — булькнул Водяной, вынырнув из воды. — Холодненькая.
Колдун взял бутылку и молча разлил по трём большим стаканам. Все выпили и грустно вздохнули.
— А помните, — дрожащим голосом заговорил Колдун, — как было хорошо с другими Богатырями? Совершил злодеяние, за это и получаешь. А нет — так никто и не трогает. Эх!
Колдун наполнил стаканы ещё раз.
— Постарели бы они уже, что ли, — пробормотал Водяной.
— И не говори, — всхлипнул Дракон. — Задолбали со своими ролевыми играми.
Автор - Роман Седов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:11
Сегодня, 07:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 67Комментарии: 0
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