Проклятые навеки.

«Проклятие страшнее самой смерти»Каждый день мы совершаем какие-либо поступки, как хорошие, так и плохие. Но задумываемся ли мы, что каждое наше действие бумерангом вернется к нам? За добро мы получаем счастье, здоровье, любовь, а за зло на нас обрушиваются беды и страдания.Расплата может наступить как в день совершения проступка, так и через много лет.А иногда на совершившего тяжкий грех человека обрушивается страшное проклятие, которое превращает жизнь этого человека в черный, как безлунная ночь, ужас. Когда возмездие во много раз страшнее злодеяния и когда смерть становится милостью. Герои этой истории считали себя богами в жизни и никогда не задумывались о последствиях своих действий. Читайте, что из этого вышло…1996 год. Где-то в Центрально-Чернозёмном регионе России.Мрачное серое небо низко нависало над землёй, и казалось, вот-вот придавит посадки и размажет проезжающие машины по асфальту. Накрапывал мелкий противный дождик, и, несмотря на то, что был разгар лета, дул северо-западный ветер, всегда приносящий непогоду и сырость. Погода в тот день была прохладной и промозглой, как поздней осенью. На федеральной трассе показались Жигули «Шестёрка», ехавшая на довольно большой скорости, машина свернула за посадки и далее поехала по грунтовой дороге, грозясь в любую секунду забуксовать в грязище. Отъехав подальше от оживлённой трассы, автомобиль остановился, и из него вылезли три бритоголовых здоровенных хлопца. Поёживаясь от прохлады и кутаясь в свои кожаные куртки, парни обошли машину и подошли к багажнику.– Ну давай, Скелет, отмыкай. – Сказал один из парней, и тот, кого назвали Скелетом, открыл багажник. Взорам парней предстал избитый и окровавленный бомж, лежащий в недрах багажника. Один из бандюков с явным отвращением на лице вытащил на свет божий этого мужчину неопределённого возраста и резким толчком отправил в ближайшую лужу поплавать.– За что? Что я вам сделал? Что? – Бродяга затравленно смотрел на своих мучителей.– Заткнись, погань. – Ответил бандит. – Только за то, что ты гнилая, вонючая, вечно пьяная скотина, только за это тебя надо отправить на вечный покой.Парни считали себя крутыми, богами и думали, что вправе решать судьбы людей. Убивать бездомных было их любимым развлечением: никто их не будет искать, никто их не хватится. Был человек, и нет человека. Все трое кинулись избивать несчастного бомжа ногами, втаптывая его в грязь.– Ну всё, хорош. – Сказал один из этих придурков. – Пора его кончать.В руке преступника блеснул нож-автомат.– Что скажешь напоследок, а, погань?Бродяга с огромным трудом поднялся с земли и встал на колени, из разбитого рта вытекала кровь, нос был сломан. Из разломанной грудной клетки доносилось клокотание и булькающие звуки. Мужчина простер руки к небу:– Будьте же вы прокляты, прокляты на веки, на веки вечные. Гореть вам в геенне огненной. А тебя, сучий ты потрох, – бомж указал пальцем на гопника, стоящего перед ним с ножом, – да постигнет кара, все твои родные, все, кто тебя породил и кого ты породишь, пусть все умрут в страданиях, как я страдал, так и они будут за твои грехи страдать, похоронишь всех!Бандитов словно ледяной водой окатило от таких слов, и их всех стала сотрясать мелкая дрожь. Каким-то звериным, шестым чувством они чувствовали, что это не просто слова, сказанные в порыве бессильного гнева, это — нечто большее. Николай, стоящий с ножом напротив искалеченного человека, придя в себя, сделал шаг вперед и вонзил нож в горло несчастного, а затем еще раз и еще. Все было кончено. Бандиты оттащили тело в лесополосу и забросали листьями в надежде, что никто никогда не найдет его. После этого парни решили бросить свои темные делишки, слова умершего не шли у них из головы, и все трое находились под сильным впечатлением. Возвращались гопники домой молча, в полной тишине, Николай думал о матери, он еще не знал, что никогда больше не увидит ее. Вечером возвращающуюся из магазина женщину прямо у подъезда разорвала стая бродячих собак.15 лет спустяНиколай спешно одевался в прихожей, ему нужно было отвезти старшую дочь, одиннадцатилетнюю Алину, в школу, а младшую, пятилетнюю Таню, в детский сад, а затем и самому мчаться на работу. Резво вскочив в свои ботинки и поцеловав перед уходом жену, в сопровождении дочерей вышел из квартиры. Спустившись на лифте, отец с детьми вышел из подъезда и направился к припаркованной на обочине дороги Audi. Мотор завелся с пол-оборота, и машина тихо заскользила между домами, направляясь на главную дорогу.После смерти матери Николай свято уверовал, что несчастный бродяга его действительно проклял. Коля решил начать новую, честную жизнь. Получив солидное наследство от матери в виде московской трехкомнатной квартиры, сами они проживали в квартире отца, умершего в 1992 году, а московскую квартирку сдавали квартирантам, огребая за это нехилые барыши. Николай тут же порвал все связи со своими непутевыми друзьями, а вскоре и вообще переехал в другой город. Город, где никто его не знает, город, где он никого не знает, город, где можно начать жизнь с чистого листа. Московскую квартиру он продал, несмотря на то, что в России в то время был дефолт и разгул преступности, квартира всегда стоила недешево, этот товар был, есть и будет самым дорогим из всех возможных товаров. Товар, за который одни люди лишают жизни других. Окончив финансовый институт, Николай устроился работать банковским сотрудником, вскоре женился на Лидии, которая родила ему двух прекрасных дочек. От прежней жизни у него осталась лишь фотография, фотография, лежащая в бардачке его машины. На фото он со своими друзьями сидит за столом, перед ним бутылка водки, справа от Николая сидит Игорь, слева Антон. Николаю была не ведома дальнейшая судьба его друзей. О проклятии мужчина не беспокоился, прошло пятнадцать лет, и ничего плохого не случилось, тот ужасный случай со своей матерью он объяснил простым совпадением.Вечером перед сном Таня зашла в комнату к отцу. Увидев ее встревоженное личико, Николай спросил:– Что случилось, детка?– Ночью мне приснился страшный дед. – Ответила дочка. – И он сказал: «Папе пришла пора заплатить».– А за что заплатить? – Поинтересовался отец.– Он сказал: «Папа знает, за что!»– Иди спать, Танечка, ничего не бойся, это просто сон.Сам же Николай долго не мог уснуть, из головы не шли слова проклятия, он впервые вспомнил о своих друзьях, живы ли они? Вопрос был без ответа. Николай решил навести справки о них.На следующий день Николай позвонил своей бывшей однокласснице Кристине и после разговора о жизни перешел к самой сути.– Не знаешь, как там поживают Игорь с Антоном? – спросил Николай.– Как Игорь, не знаю, а вот Антон погиб две недели назад.Колю прошиб холодный пот, а ноги стали ватными.– Что случилось?– Антон возвращался пьяный домой, споткнулся о рельсы и так и растянулся на железнодорожных путях, проходящим поездом ему оторвало обе ноги, умер в больнице через четыре дня.Николай почувствовал, что ему сейчас станет плохо.– А про Игоря вообще ничего не знаешь? Ну, совсем ничего?– Игорь исчез сразу после того, как ты уехал.Паника, черный страх медленной, тягучей волной поднимался из глубины подсознания Николая. Антон мертв, велика вероятность, что и Игорь мертв. Что это? Совпадение? Или начало действовать то страшное проклятие? Коля не находил себе места.На следующий день у Николая был выходной, и мужчина пошел гулять в парк вместе со своими дочерями. Жена, Лида, поехала в гипермаркет за покупками. На машине Николая. Погода была просто чудесная, теплый майский ветерок шелестел зеленой, молодой листвой в парке. Девчонки катались на аттракционах, а отец наблюдал за ними, сидя на скамейке, под тенью ветвистой акации.– Подай на хлебушек. – Николай обернулся и увидел бездомного бродягу, протягивающего к нему руку. Николай достал из кармана пятидесятирублевую купюру и, протянув ее нищему, взглянул в его лицо. Перед ним был тот самый, которого он убил пятнадцать лет назад. Николай почувствовал, что где-то там, в желудке, появился ледяной комок. Нервно сглотнув, Николай потряс головой, и видение исчезло, перед ним стоял совершенно другой человек. Сунув ему в руку купюру, Николай дождался, пока остановится аттракцион, взял девчонок и пошел прочь из парка. Настроение было у него испорчено.В это время Лидия возвращалась с покупками из гипермаркета. Женщина на секунду отвлеклась от дороги, а когда взглянула вперед, увидела прямо перед собой какого-то бомжа. Женщина вывернула руль, чтобы не допустить наезда на человека, машина завертелась на дороге, словно бешеный волчок. Окончательно потеряв управление, и изо всех сил крутя руль, Лида выскочила на встречную полосу. Прямо ей в лоб несся огромный КрАЗ. Лидии выпала участь выжить в чудовищной аварии, ее машина была разбита вдребезги, а голова женщины изуродована. И ей выпала участь остаться в сознании. Она беззвучно кричала сквозь обломки зубов, кричала до тех пор, пока врач с приехавшей неотложки, не обколол ее сильнодействующими обезболивающими. Мигая проблесковыми маячками и завывая замогильной сиреной, скорая повезла Лиду в больницу. Водитель КрАЗа в аварии не пострадал.Николай нервно смотрел на часы, судя по времени, его жена должна была давно вернуться. Но ее все не было. Когда зазвонил стационарный телефон, Николай подскочил как ужаленный. Взяв трубку, с замирающим сердцем произнес:– Алло.– Я капитан милиции Аксенов. Вы Морозов Николай Максимович?– Да, – ответил мужчина, а у самого сердце забилось так, что казалось, выпрыгнет из груди.– Ваша жена попала в автокатастрофу, она сейчас в городской больнице №4.Николай, оставив дочерей у соседей, выскочил на улицу, где начинался проливной дождь.Где моя жена. Морозова фамилия. – Николай стоял перед вахтой на первом этаже больницы. Дежурная куда-то позвонила, и вскоре к Николаю подошел усатый мужчина в белом халате:– Вы Николай Максимович Морозов?– Да, это я.– Мне очень жаль, мы сделали всё, что могли, травмы несовместимые с жизнью.На Николая было страшно смотреть. Его сотрясали рыдания, он всё понял, теперь все умрут. Николай кинулся к телефону звонить соседке, у которой оставил дочерей.Услышав по телефону, что с дочками всё в порядке, Николай немного успокоился, он рассказал соседке, что произошло, на что она посоветовала остаться в больнице до утра, мало ли что может случиться на ночных улицах города, а девочки переночуют у неё.Глубокой ночью соседка Валя проснулась непонятно от чего. Просидев в полной темноте несколько мгновений, она услышала какое-то странное гудение за стеной, а еще через секунду поняла, что вся квартира в дыму. Немолодая женщина вскочила с кровати как лань и кинулась в комнату, где были Алина с Таней. Из-под закрытой двери выбивались ярко-оранжевые языки пламени и жадно лизали линолеум. Подскочивший к двери Валин муж попробовал ее выбить, но дверь не поддавалась. После четырех попыток мужик все-таки выбил эту треклятую дверь с помощью кувалды, принесенной из кладовки, и какой-то матери. Валя тут же бросилась в комнату и, схватив Таню в охапку, выскочила из этого пылающего ада. Алину было спасти труднее, она была в глубине комнаты, и путь к ней преграждала стена огня.«Богородица Дево, радуйся.Благодатная Марие, Господь с Тобой».Молился мужик, пытаясь пробиться сквозь огонь к Алине. Дым разъедал ему глаза, было нечем дышать, адское пекло. Вскоре он увидел Алину и, схватив ее, выскочил из охваченной пламенем комнаты. Мужчина почти не пострадал, тогда как у Алины сгорело восемьдесят процентов кожи, всё ее тело покрывали жуткие ожоги всех степеней тяжести, за исключением первой. Приехавшие пожарные сбили пламя, комната выгорела полностью, на другие комнаты огонь не пошел.Экспертиза установила причину пожара: неисправность электропроводки. Алина скончалась в больнице на следующий день.После похорон жены и дочери Николай начал потихоньку спиваться и жутко боялся за жизнь Тани, за свою не боялся, он знал, что всё это заслужил. Он боялся оставлять дочь одну, не водил ее в садик и сам не ходил на работу.Проснувшись однажды ночью, Николай услышал странные гортанные звуки на кухне, вне себя от леденящего ужаса, мужчина кинулся туда и застал Таню лежащей на полу, изо рта девочки текла кровавая пена, а рядом лежала бутылка с прозрачной жидкостью. Схватив бутылку, мужчина понюхал и оторопел. Эссенция, уксусная эссенция. Николай по пьяни перепутал бутылки.Получается, в шкаф под замок он убрал бутылку с питьевой водой, а на столе оставил эту отраву. Ребенок в темноте взял со стола бутылку и сделал глоток, думая, что это вода.Отец бросился к телефону.Спасти девочку не удалось из-за обширного химического ожога пищевода и желудка.Возвращаясь с похорон младшей дочери, Николай увидел Его. Бродяга, которого он убил пятнадцать лет назад шел Коле навстречу и улыбался. Николай понял: ему больше незачем жить. Коля вспомнил слова: «Все твои родные, все кто тебя породил и кого ты породишь, пусть все умрут в страданиях, как я страдал, так и они будут за твои грехи страдать, похоронишь всех!» Проклятие свершилось. Вернувшись домой, в пустую квартиру, где совсем недавно звучал детский смех, и обитало счастье. Николай выпил целую банку снотворных таблеток, запивая водкой. Умирая, он услышал слова:– Ад ждет тебя.Вместо эпилогаКак только Николай покинул родной город после смерти матери, Игорь по прозвищу Скелет не смог жить спокойно с таким грузом на душе, пришел в милицию и написал явку с повинной, а затем и чистосердечное признание. Своих друзей он не выдал, всю вину взял на себя. Отсидев тринадцать лет, после освобождения Игорь ушел в монастырь. Каждый день он молится за того бродягу и за спасение своей грешной души, а также за своих друзей, чья судьба для него загадка. И рассказывает всем желающим о своем злодеянии, искренне надеясь, что покаяние облегчит его участь.

Ключевые слова: расплата преступление злоба проклятие возмездие воздаяние призраки прошлое мистика страх авторская история

