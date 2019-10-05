Проклятие соседки

Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 14:21

vikki z Просмотров: 517 Комментарии: 13 +12 Сегодня, 14:21 by

В моем подъезде жила бабка. Ее многие побаивались и старались с ней не ругаться. Считали местной ведьмой. Она несмотря на свой преклонный возраст, носилась как ураган и много лет уже будучи на пенсии, работала гардеробщицей в музыкальной школе. Она жила выше моей семьи на этаж. По ночам постоянно двигалась мебель. Я на тот момент училась в школе. Всегда слышала эти громкие звуки и удивлялась, что бабусе приспичило перестановку делать на ночь глядя, будить соседей. Я и сама засыпала поздно, любила на ночь почитать. Не раз моя мама замечала под нашей дверью клоки волос, булавки, иголки. Всё выметали. А однажды и вообще увидела в глазок, что она стоит под нашей дверью и что-то шепчет. Я когда её видела, всегда в кармане держала фигу, не знаю конечно как это может спасти от ведьмы, но многие так делали при встрече с ней. В какой то год, я уже точно и не вспомню, у неё умер муж. И одна из соседок слышала, как она произнесла страшное проклятие: "Пусть в этом подъезде все мужики поумирают!" Её страшное проклятие сбылось, в нашем подъезде каждую неделю стали умирать именно мужчины. Причём молодые, здоровые. Говорят, что нельзя считать сколько человек умерло, якобы не хорошая примета. Но вдов осталось достаточно, больше 5 это точно. Среди них были и пенсионеры. Но достаточно активные живчики. Не на шутку испугались женщины, которые слава Богу. не потеряли своих мужей. Среди них и моя мама. Они вызвали батюшку в наш подъезд, он пол дня освещал . К счастью все прекратилось. Про неё ещё у меня много историй в запасе, обязательно расскажу. Но у меня например вообще нет сомнений что она "нечистая" и умирала она очень тяжело. Последние дни перед смертью просила у всех прощения. Значит, было за что...

Ключевые слова: Ведьма проклятье ведьмы авторская история

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