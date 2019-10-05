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Истории из жизни

Проклятие соседки

В моем подъезде жила бабка. Ее многие побаивались и старались с ней не ругаться. Считали местной ведьмой. Она несмотря на свой преклонный возраст, носилась как ураган и много лет уже будучи на пенсии, работала гардеробщицей в музыкальной школе. Она жила выше моей семьи на этаж. По ночам постоянно двигалась мебель. Я на тот момент училась в школе. Всегда слышала эти громкие звуки и удивлялась, что бабусе приспичило перестановку делать на ночь глядя, будить соседей. Я и сама засыпала поздно, любила на ночь почитать. Не раз моя мама замечала под нашей дверью клоки волос, булавки, иголки. Всё выметали. А однажды и вообще увидела в глазок, что она стоит под нашей дверью и что-то шепчет. Я когда её видела, всегда в кармане держала фигу, не знаю конечно как это может спасти от ведьмы, но многие так делали при встрече с ней. В какой то год, я уже точно и не вспомню, у неё умер муж. И одна из соседок слышала, как она произнесла страшное проклятие: "Пусть в этом подъезде все мужики поумирают!" Её страшное проклятие сбылось, в нашем подъезде каждую неделю стали умирать именно мужчины. Причём молодые, здоровые. Говорят, что нельзя считать сколько человек умерло, якобы не хорошая примета. Но вдов осталось достаточно, больше 5 это точно. Среди них были и пенсионеры. Но достаточно активные живчики. Не на шутку испугались женщины, которые слава Богу. не потеряли своих мужей. Среди них и моя мама. Они вызвали батюшку в наш подъезд, он пол дня освещал . К счастью все прекратилось. Про неё ещё у меня много историй в запасе, обязательно расскажу. Но у меня например вообще нет сомнений что она "нечистая" и умирала она очень тяжело. Последние дни перед смертью просила у всех прощения. Значит, было за что...


Новость отредактировал Фея леса - Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21 by vikki zПросмотров: 517Комментарии: 13
+12

Ключевые слова: Ведьма проклятье ведьмы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 14:52
+4
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 339
По ночам катала свой гроб.
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 14:55
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 133
Ох уж эти старые соседки. Не живётся им спокойно. У меня в доме детства в каждом подъезде по одной такой жило на нижних этажах. Почему на нижних? Наблюдать за другими удобно, когда кто ушёл-пришёл.
Буду ждать и других историй про эту старую каргу. Истории плюс )
Зарегистрирован: 14.09.2019
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 14:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (110|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 976
Цитата: Kinigos
По ночам катала свой гроб.

На колёсиках.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#4 написал: marzzz
Сегодня, 15:01
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (571|0)
Публикаций: 106
Комментариев: 7 172
Это просто бич какой-то! Заметила, что многие, имея этажом выше одиноко проживающих бабулек, жалуются, что по ночам последние "в паровозики" играют! Реально, то табуретки возят, то кровати, то шкафы. Доподлинно узнать не удается, что именно, но этот характерный звук будоражит воображение. smeh
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#5 написал: DRUID
Сегодня, 15:17
+3
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Репутация: (279|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 349
Цитата: marzzz
но этот характерный звук будоражит воображение.


Это суставы скрипят.

Ух жду не дождусь когда бабусякой стану, нагоню на всех жути.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#6 написал: Фея леса
Сегодня, 15:18
0
Группа: Редакторы
Репутация: (7|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 20
Говорят, что нельзя считать сколько человек умерло, якобы не хорошая примета.


Не слышала никогда о такой примете, интересно...
Зарегистрирован: 6.01.2020
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:43
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 93
Комментариев: 5 823
Цитата: DRUID
Цитата: marzzz
но этот характерный звук будоражит воображение.


Это суставы скрипят.

Ух жду не дождусь когда бабусякой стану, нагоню на всех жути.

Гроб на колесиках уже есть? sweat_smile

Что-то история про проклятие всех мужчин попахивает детским садом и выдумкой. Вообще, внезапная мужская смертность не редкость. Ну совпало, что в одном подъезде
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: t.eir
Сегодня, 16:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 359
Ну да. Мужики-то здесь причём.
Зарегистрирован: 18.05.2018
 
#9 написал: DRUID
Сегодня, 16:47
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Публикаций: 9
Комментариев: 1 349
Цитата: зелёное яблочко
Гроб на колесиках уже есть?


Гробу нету. Буду выезжать на голом интузиазьме.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#10 написал: marzzz
Сегодня, 17:12
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Публикаций: 106
Комментариев: 7 172
Цитата: DRUID
Гробу нету. Буду выезжать на голом интузиазьме.

Энтузиазм в сочетании со скрипящими суставами и гремящими костями - это оружие массового поражения! Держитесь, соседи, называется. Вышла на тропу войны. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
               
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 17:21
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Комментариев: 339
Цитата: DRUID
Буду выезжать на голом интузиазьме.

А энтузизизьм согласится?
Зарегистрирован: 5.10.2019
 
#12 написал: Летяга
Сегодня, 17:54
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Публикаций: 845
Комментариев: 9 001
Цитата: Kinigos
А энтузизизьм согласится?

Да куда же он, голый, денется?
Про зловредную бабку верю, про дружно умерших мужиков - не особо.
Но пусть будет плюс)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#13 написал: DRUID
Сегодня, 18:07
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Репутация: (279|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 1 349
Цитата: Kinigos
Цитата: DRUID
Буду выезжать на голом интузиазьме.

А энтузизизьм согласится?


А я его в расплох мгновенной импровизацией застану.

Цитата: Летяга
Да куда же он, голый, денется?

laughing
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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