Навстречу закату

SergeyYakubov 26-03-2026, 07:01

"Жара, пыль и тень, которая не уходит"Я поднял голову и поглядел на солнце, как на врага народа: «Ну сколько, сколько ты меня будешь жарить?». В этом году летом установилась небывалая для Центральной России жара, столбик термометра показывал 44 градуса, а иногда и еще больше. Ночи не приносили прохлады и облегчения, а дождя не было уже полтора месяца. Огромный антициклон, установившийся над Европейской частью России, не пропускал другие воздушные массы и закачивал раскаленный воздух из пустынь Центральной Азии и Ближнего Востока. Последние дни дул ветер, но не прохладный, о каком мечтали люди и природа, а огненный суховей, несущий пыль и жару, обжигающий ноздри. Несущий смерть.Я извлёк из недр сумки пластиковую бутылку и выпил последние глотки воды, выцедив даже капли. Порыв ветра взъерошил волосы на моей голове, обжёг глотку и швырнул в лицо пыль.«Я так сдохну», — подумал я про себя. — «Еще неделька такой погоды, и в моем доме будет играть музыка. Но я ее не услышу». «И какого черта я поперся в это путешествие», — я снял с себя футболку и намотал на лицо, прикрыв голову, как мальчишки наматывают, подражая ниндзя. Спина потерпит, а вот голове будет полегче, да и ветром не так будет обжигать дыхательные пути. И я отправился дальше по этому раскаленному миру.Путь мой пролегал вдоль железнодорожного полотна, от которого жара становилась еще сильнее, с обеих сторон железной дороги росли посадки, обычно зеленые, но теперь листья высохли, некоторые пожелтели и облетели, и прятаться в таких полуголых посадках от жары смысла не было, а за посадками располагались сады, ухоженные вперемешку с давно заброшенными. Если идти вдоль железки прямо, то выйдешь к небольшому поселку, там есть колонка, можно пополнить запасы воды, но до поселка еще нужно дойти, ну а за поселком — небольшой лесок, и вот окрестности этого лесочка и я собирался обследовать. После чего планировалось через поля выйти к крупному поселку, сесть на автобус и уехать домой.Солнце клонилось к закату, а я шел на запад, и его свет бил мне прямо в лицо. Несмотря на вечер, жар не отступал, а до поселка, где я хотел пополнить запасы воды, еще 5 километров. Солнце опускалось все ниже и ниже, склоняясь к краю земли. Я решил сделать несколько кадров, достал фотоаппарат и, взобравшись на железнодорожную насыпь, начал ловить в объектив последние минуты уходящего дня. Здесь с одной стороны не было посадок – там простирались поля, на которых находились странные столбы с огромными прожекторами. Когда-то давным-давно там, за полями, был аэродром, и самолеты, заходящие на посадку в ночи, ориентировались по этим прожекторам. Теперь аэродром располагался в другом месте, а прожектора так и остались стоять, покинутые и ненужные. Я навел на них объектив, щелкнул затвором, после чего сфотографировал заходящее солнце. Осмотревшись по сторонам, решил спускаться, склон насыпи был крут, в голове мелькнула мысль «только бы не полететь», стоило только так подумать, как я полетел. С крыши на чердак, вниз, то есть. Земля и небо поменялись несколько раз местами, а потом потемнело в глазах…Я открыл глаза и понял, что лежу на гравии. Я поднялся, отряхнулся, удивился, что ничего себе не сломал. Солнце было там, где и находилось, когда я стоял на шпалах, значит, в отключке я был несколько секунд. Максимум минуту. Фотоаппарат отыскался в траве, как ни странно, он тоже не разбился. Я засунул его в футляр, который в свою очередь положил в сумку, и отправился дальше, к своему пункту назначения.Я шел уже долго, ноги начали гудеть, а поселка все не было, лишь железная дорога блестящей змеей убегала вдаль, да посадки то тянулись по ее сторонам, то прерывались, открывая взору поля, а с другой стороны — сады. «Сколько я иду? Полчаса? Час?» — я взглянул на наручные часы, но они стояли. — «Почему до сих пор закат? Солнце уже должно было давно сесть».Я достал фотоаппарат, включив его, в уголке экрана должны отображаться часы, но вместо них обнаружились лишь черточки. Солнце продолжало светить мне в лицо, а я все так же шел вдоль железной дороги. «Странно. Почему солнце еще не село?» — Я взял в сторону, дошел до посадок и, пройдя через них, вышел к садам, и обнаружил следующую странность. Дома, располагающиеся прямо у посадок, были видны отчетливо, но дома, находящиеся чуть поодаль, скрывал какой-то странный туман. «Что за черт?!» Я снова вернулся к железной дороге, здесь мир был виден отчетливо, не было тумана. Снова взобрался на насыпь и замер с открытым ртом — столбы, чертовы прожекторы. «Как такое может быть? Я что, топтался на месте? Что происходит-то, а?» Я спустился по другую сторону насыпи и пошел к прожекторам, прошел мимо них, оставил их позади. Прошло еще некоторое время, я не знал, сколько именно, но все еще был закат. Мой мозг лихорадочно искал объяснение происходящему. «Пространственно-временная петля, я попал в пространственную петлю». В сотне метров впереди себя я увидел идущую по полю женщину, одетую в легкое платье. Я догнал ее, и когда между нами оставалась пара метров, обратился к ней:— Женщина, не подскажете, как пройти к полустанку? Что-то я заблудился здесь.Женщина резко обернулась:— Ты меня напугал!— Простите, я не хотел вас пугать.Женщина улыбнулась:— Тебе нужно вернуться к железной дороге и идти прямо по ней, никуда не сворачивая.— Блин, я так и делал, но я словно топчусь на месте. Не подскажете, сколько времени?Женщина взглянула на наручные часы:— Девять часов вечера.— А вы здесь где-то живете? — продолжал задавать вопросы я, стаскивая со своей головы футболку.— Да. В поселке, что за лесом. — Она снова взглянула на меня. — Ну ты и пуганул меня.— Я что, на привидение похож? «Привидение» — это слово запульсировало в голове. «Привидение».Женщина посмотрела на меня, секунду смотрела, вглядывалась в мое лицо, а затем шарахнулась в сторону, начав креститься:— Господи. Свят, свят, свят.— Что с вами? — Я шагнул к ней.— Не подходи, — взвизгнула она. — Отче наш, иже еси на небеси… — Женщина развернулась и побежала по полевой дорожке. «Дура баба» — мелькнуло у меня в голове, и в ту же секунду мир вокруг померк, снова этот непонятно откуда взявшийся туман. Я побрел сквозь него, а вокруг меня мелькали непонятные тени, затем туман расточился, и я снова оказался рядом с насыпью, впереди меня были поля и столбы. Прожекторы. И все также был закат, а я стоял лицом на запад. К солнцу. «Это закончится когда-нибудь или нет?» Я оглянулся назад, но мир был скрыт непонятной дымкой, а впереди — закат. И я пошел навстречу закату.***- Хотите историю про призраков? – Данил подмигнул Маргарите, посмотрел на Илью и Катю, после чего протянул руку и повернул шашлыки на мангале.- Давай, напугай нас. – Катя отмахнулась от назойливого комара и присела поближе к Илье.Компания друзей коротала длинный летний вечер на даче у Данилы.- Рассказывай. – подогнал его Илья.- Каждая история про призраков начинается с трагедии. – начал Данил. – Пять лет назад один парень споткнулся на железнодорожной насыпи. Той самой, что в километре отсюда, и, падая, свернул себе шею. Тело нашли лишь через несколько дней, рядом с телом разбитый фотоаппарат. Говорят, что этот парень до сих пор ходит по этим местам, его видели в полях. Он появляется знойными летними вечерами и всегда идет навстречу закату. Видно, пытается куда-то выйти, уйти из этого места, а не может, потому что умер здесь. Так и будет скитаться здесь до скончания веков.- Жуткая история, – сказала Рита, поежившись. – И смерть нелепая.- Ребята, – сказал Данил, снимая шашлыки с огня. – Вот и ужин готов.И друзья приступили к ужину, наслаждаясь вкусным шашлыком, теплым летним вечером, вдыхая ароматный дым мангала и запахи полей.

Ключевые слова: цикл временная петля вечность повторение жара призраки мистика туман лето закат железная дорога ловушка авторская история

