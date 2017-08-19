ЧистилищеКерoсиновое солнце,
И в глазах - кварцевый берег.
Сапоги на загвоздках,
Висят третью неделю.
И к босым ногам прилипают:
Камни, ракушки, бурое стекло.
Отдирая вместе с кожей,
Я в карман кладу себе его.
Тут нет холодов, только вечная жара:
На солнце +40, а в тени +32.
И течёт по плечу раскаленная сталь,
На груди моей - золотая медаль.
Горячая планета, горячее гасло,
В рот мне заливает раскалённое масло.
Мысли улетают вдаль,
Солнце над головой - керoсиновый хрусталь.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:56
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:56 by Spirit ForesterПросмотров: 109Комментарии: 7
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