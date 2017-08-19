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Стихи

Чистилище

Керoсиновое солнце,
И в глазах - кварцевый берег.
Сапоги на загвоздках,
Висят третью неделю.

И к босым ногам прилипают:
Камни, ракушки, бурое стекло.
Отдирая вместе с кожей,
Я в карман кладу себе его.

Тут нет холодов, только вечная жара:
На солнце +40, а в тени +32.
И течёт по плечу раскаленная сталь,
На груди моей - золотая медаль.

Горячая планета, горячее гасло,
В рот мне заливает раскалённое масло.
Мысли улетают вдаль,
Солнце над головой - керoсиновый хрусталь.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:56
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:56 by Spirit ForesterПросмотров: 109Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Солнце берег сапоги камни стекло жара сталь медаль планета масло даль хрусталь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:33
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 439
Комментариев: 9 274
Извини Автор, говорю как есть, не легло что то...
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#2 написал: Spirit Forester
Сегодня, 09:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (166|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 236
Цитата: Сделано_в_СССР
Извини Автор, говорю как есть, не легло что то...

Это должна быть песня, соответственно как стих звучит хуже, а должна пется, просто времени нет записать ((
Зарегистрирован: 18.11.2015
   
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:49
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (522|0)
Публикаций: 37
Комментариев: 663
Такое описание подходит под боевые действия в Афганистане. Так и представляю себе кадр из "9 рота", когда ГГ остался один живой... Это мое восприятие. Плюс от меня!
Зарегистрирован: 26.07.2017
   
#4 написал: Spirit Forester
Сегодня, 10:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (166|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 236
Цитата: Крокозябла
Такое описание подходит под боевые действия в Афганистане. Так и представляю себе кадр из "9 рота", когда ГГ остался один живой... Это мое восприятие. Плюс от меня!

Каждый видит в стихе то что волен)
Зарегистрирован: 18.11.2015
   
#5 написал: Jeid
Сегодня, 10:11
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 45
Страшный стих disappointed_relieved
Зарегистрирован: 12.03.2018
#6 написал: Летяга
Сегодня, 10:41
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 692
Комментариев: 8 136
Цитата: Spirit Forester
времени нет записать

Надо найти.
Жара там у тебя. Но вполне терпимая.
Картинки под текст сложились - значит +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 11:27
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 030
У меня так же картина войны в Афгане возникла, а это тоже своего рода Чистилище. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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