Чистилище

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:56

Причина: Авторская стилистика сохранена

Spirit Forester Просмотров: 109 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 06:56 by

Керoсиновое солнце,И в глазах - кварцевый берег.Сапоги на загвоздках,Висят третью неделю.И к босым ногам прилипают:Камни, ракушки, бурое стекло.Отдирая вместе с кожей,Я в карман кладу себе его.Тут нет холодов, только вечная жара:На солнце +40, а в тени +32.И течёт по плечу раскаленная сталь,На груди моей - золотая медаль.Горячая планета, горячее гасло,В рот мне заливает раскалённое масло.Мысли улетают вдаль,Солнце над головой - керoсиновый хрусталь.

Ключевые слова: Солнце берег сапоги камни стекло жара сталь медаль планета масло даль хрусталь авторский стих

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