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Стихи

Пустые города

Пыльные города, тишина, полуденный зной,
Палящее солнце, песок золотой.
Запустение, горячий обжигающий ветер,
Жизнь замерла на всём белом свете.

Смотрю из окна на погибающий мир,
Всему я виной - кровожадный вампир!
Бесславный герой ваших историй,
Несущий лишь смерть, небывалое горе.

Я голоден... Пищи давно уже нет,
Сгубил род людской, сгубил целый свет.
Губы иссохли, нет силы на крик,
Срывается лишь еле слишимый рык.

Не слышу сердец ваших биения,
Предсмертной мольбы о пощаде, спасении.
Не чувствую манящего запаха крови,
Сгораю снутри, нет пытки суровей.

Закрывши глаза, укус представляю,
Я буду искать того, что желаю.
Когда милосердно опустится ночь,
Двинусь я дальше. Но мне не помочь,

Не вырваться мне с проклятых мест,
Не умереть - бессмертье мой крест!
Луна верный спутник, я здесь навсегда,
Повсюду пыль, песок, пустые города...

Сегодня, 11:40 by QustoПросмотров: 53Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Города песок вампир кровь люди авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 14:17
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2697|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 686
Вот оно - не рациональное пользование ресурсами налицо) вечно мучиться от жажды это самая жесть +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: kusi
Сегодня, 15:06
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 357
Комментариев: 7 341
Замечательный стих друг мой) От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:23
0
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Публикаций: 122
Комментариев: 6 488
Вампир не так страшен, как человеки. ++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: VENDETTA
Сегодня, 16:55
0
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Вот это он жрать) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
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