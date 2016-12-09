Пустые города

Qusto Просмотров: 53 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 11:40 by

Пыльные города, тишина, полуденный зной,Палящее солнце, песок золотой.Запустение, горячий обжигающий ветер,Жизнь замерла на всём белом свете.Смотрю из окна на погибающий мир,Всему я виной - кровожадный вампир!Бесславный герой ваших историй,Несущий лишь смерть, небывалое горе.Я голоден... Пищи давно уже нет,Сгубил род людской, сгубил целый свет.Губы иссохли, нет силы на крик,Срывается лишь еле слишимый рык.Не слышу сердец ваших биения,Предсмертной мольбы о пощаде, спасении.Не чувствую манящего запаха крови,Сгораю снутри, нет пытки суровей.Закрывши глаза, укус представляю,Я буду искать того, что желаю.Когда милосердно опустится ночь,Двинусь я дальше. Но мне не помочь,Не вырваться мне с проклятых мест,Не умереть - бессмертье мой крест!Луна верный спутник, я здесь навсегда,Повсюду пыль, песок, пустые города...

Ключевые слова: Города песок вампир кровь люди авторский стих

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