Пустые городаПыльные города, тишина, полуденный зной,
Палящее солнце, песок золотой.
Запустение, горячий обжигающий ветер,
Жизнь замерла на всём белом свете.
Смотрю из окна на погибающий мир,
Всему я виной - кровожадный вампир!
Бесславный герой ваших историй,
Несущий лишь смерть, небывалое горе.
Я голоден... Пищи давно уже нет,
Сгубил род людской, сгубил целый свет.
Губы иссохли, нет силы на крик,
Срывается лишь еле слишимый рык.
Не слышу сердец ваших биения,
Предсмертной мольбы о пощаде, спасении.
Не чувствую манящего запаха крови,
Сгораю снутри, нет пытки суровей.
Закрывши глаза, укус представляю,
Я буду искать того, что желаю.
Когда милосердно опустится ночь,
Двинусь я дальше. Но мне не помочь,
Не вырваться мне с проклятых мест,
Не умереть - бессмертье мой крест!
Луна верный спутник, я здесь навсегда,
Повсюду пыль, песок, пустые города...
Сегодня, 11:40 by QustoПросмотров: 53Комментарии: 4
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