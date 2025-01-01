Тихий ужас в банном чане

Мы так мечтали о тишине. Москва с ее вечным гулом, пробками и ночной иллюминацией выжала нас досуха. Аренда старого, но отреставрированного дома в одной из деревень Тверской области казалась идеальным решением. Тишина, воздух, пропахший хвоей и грибами, и собственная баня с диковинкой — огромным купелью-чаном на дровах, который так разрекламировал хозяин.Дом действительно был прекрасен: стильный лофт с панорамными окнами, смотрящими в лес, дизайнерская кухня, уютная гостиная с камином. Но главной жемчужиной была баня. Не покосившаяся избушка, а современный сруб с огромным окном, электрической печью-каменкой и тем самым чаном, вмурованным в полую площадку из дикого камня. Вода в нем всегда была горячей, настоянной на травах, и после парилки погружение в него было блаженством.В первую ночь мы проспали как убитые. Во вторую — услышали звуки.Было около часа ночи. Мы с Катей уже гасили свет, готовясь ко сну, как из бани донесся глухой стук. Как будто по дереву ударили поленом. Мы замерли, переглянулись.— Зверь какой-то? — шепотом предположила Катя.— Может, ветка? — ответил я так же тихо, хотя ветра не было.Стук повторился, уже отчетливее. Затем послышалось бульканье. То самое, которое издает чан, когда в него погружаешься. Бульк… бульк… будто кто-то осторожно, ладонью, проверял температуру воды.Я потянулся за фонарем.— Сереж, не ходи, — схватила меня за руку Катя. Глаза ее были полны необъяснимой тревоги. — Никого не может быть. Мы же на замок закрывались.Звуки стихли. Мы долго слушали тишину, но больше ничего не происходило. Списали все на котов или на плод воображения уставшего горожанина.На следующую ночь история повторилась. Ровно в половине первого мы услышали новый звук — скрип. Старый, медленный, будто скрипит половица под чьей-то невидимой тяжестью. Он доносился явно из предбанника. А потом — снова бульканье в чане. На этот раз более настойчивое, как будто кто-то уже не проверял воду, а активно полоскался в ней.По-идиотски, но нам стало страшно. Включить свет на улице и посмотреть в окно бани? Мы не решились. Логика кричала, что там никого нет, но какое-то древнее, животное чувство шептало: «Не смотри. Не выходи».Утром я все же обошел баню. Дверь была заперта, окно целое. Внутри царил идеальный порядок. Вода в чане была кристально чиста и холодна. Ни следов, ни признаков присутствия. Я уже готов был поверить, что нам все показалось.Но вечером, заходя париться, я почувствовал запах. Легкий, едва уловимый аромат старого веника, прокисшего пота и влажного пепла. Таким, наверное, пахнет баня, которую топили сто лет подряд и никогда не проветривали. Катя сказала, что не чувствует ничего.Ночь стала кульминацией. Мы проснулись одновременно от громкого хлопка. Как будто дверца печи в бане с силой захлопнулась. Потом послышались шаги. Тяжелые, мокрые, шлепающие по каменному полу. Они не спеша прошлись от печи к чану. Раздался оглушительный всплеск, будто в воду нырнул взрослый человек.И затем наступила тишина. Такая густая и зловещая, что давила на барабанные перепонки. Мы сидели, обнявшись, не в силах пошевелиться, уставившись в темное окно нашей спальни, за которым чернел силуэт бани.Из тишины родился новый звук. Тихий, влажный шепот. Его нельзя было разобрать, но в его ритме было что-то убаюкивающее и в то же время невыразимо чуждое. Он доносился как будто отовсюду сразу — из бани, из сада, из стен нашего современного дома. Шепот становился все настойчивее.Катя расплакалась. Я обнял ее крепче. Мы не спали до самого утра, не включая свет, боясь привлечь к себе внимание того, кто хозяйничал в нашей бане.Утром мы не сговариваясь начали собирать вещи. Хозяину, который приехал нас провожать, я неловко сказал, что срочно вызывают по работе. Он кивал, но в его глазах читалось понимание.— Банька-то вам понравилась? — спросил он как ни в чем не бывало, загружая наши чемоданы в багажник.— Да… необычная, — буркнул я.Старый мужик хмыкнул, глянул в сторону сруба.— Она старая. Еще моим прадедом срублена. Место тут сильное. Баник там, он любит, когда его правилом чтут. А современная техника, всякие чаны эти… Он их на дух не переносит. Беспокоится.Он замолчал, будто сказал лишнее, и пожелал нам счастливого пути.Мы уехали. Но иногда, особенно в тишине перед сном, мне кажется, что я снова слышу это тихое, влажное бульканье. И кажется, что оно теперь гораздо ближе. Прямо за стеной.

