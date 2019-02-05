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Истории из жизни

Новая баня

Наши друзья построили новую баню и позвали нас с мужем в гости, попариться. Баня стояла отдельно, при входе во двор, а через метров двадцать и сам дом. Нас никто не встретил, и мы остановились около бани, так сказать, оценить новую постройку. Муж хотел заглянуть вовнутрь, но я тут же его остановила, услышав, как за дверью кто-то моется. Было хорошо слышно как льется вода, будто кто-то опрокинул на себя большой таз. Муж тоже услышал звук льющейся воды и хлест веника. Мы не стали заходить в дом (погода стояла хорошая) и решили подождать хозяина. То, что в бане был он, сомнений не вызывало. Слишком шумно хлестал веник, слишком много лилось воды. Так парятся только мужчины.

Прошло минут десять, все звуки из бани прекратились, а хозяин так и не появлялся. В окне дома появилась голова подруги, а потом и ее мужа. Он приглашал рукой нас заходить. Мы с мужем удивленно переглянулись и ответным жестом попросили их выйти. От двери бани мы, конечно, не отходили. На наш вопрос, кто у них моется в бане, они ответили, что еще ее не затопили и там никого нет.

Мы не поверили, но открыв дверь, застыли. В бане действительно было не топлено, пол сухой и никаких следов того, что кто-то мылся. Объяснить случившиеся мы так и не смогли. Как получилось, что мы слышали одно и то же вдвоем, было непонятно. Кроме двери, от которой мы не отходили, в бане не было даже окна. Как бы там ни было, но в баню мы так и не пошли, как бы друзья, нас не уговаривали.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47 by jkmufПросмотров: 319Комментарии: 1
+7

Ключевые слова: Баня друзья звуки авторская история

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Комментарии

#1 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 14:44
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Здорово))Кто же это такой чистоплотный там был?)
Зарегистрирован: 5.02.2019
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