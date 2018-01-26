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Истории из жизни

Баня

Баня


Когда я была молоденькой(16 лет), поехала в деревню. Там мои подруги. Решили в баньку сходить. Было уже чуть ли не под ночь.

Зашли в баньку. Попарились. Собирались выходить. Слышим какой-то хруст. Мы перепугались, смотрим по углам, а в одном стоит старик с седой длинной бородой, в лохмотьях, и хихикает. Ростом с годовалого ребенка.

Мы закричали, с нас упали полотенца, а он давай ближе подходить.

Мы схватили полотенца, надели и выскочили на улицу. Заглядывать в баню не хотели. Но одна девочка из нас решилась, открыла дверь, вошла, вышла, появились седые прядки.

Она сказала, что там стоит голая уродливая женщина, и шея у неё высокая, и хихикает эта незнакомка. Я зашла в баню, а там действительно она. И она говорит: «Девчонки идите в баньку, попаримся», - и сказала это она очень красивым голосом.

Я испугалась сильно. Потом слышим смех из бани, тут все вместе зашли, в бане никого нет, а смех слышен. Мы ушли из бани, и смех перешел в плач. Потом плач прекратился, и будто голос старушки произнес: «Догадались девки!»

Теперь никогда больше в эту баню не пойду. Всегда, если приезжаю в деревню, обхожу баню стороной.

Автор - Эвелина.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:34
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 706Комментарии: 14
+3

Ключевые слова: Молодость деревня подруги баня старик уродливая женщина смех плач нечисть

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 18:11
+3
Группа: Посетители
Репутация: (207|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 099
Я в бане мылась и в час, и в два, и в три ночи, и за полночь, и в полночь, нет там никого.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 18:16
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (2834|-1)
Публикаций: 1 701
Комментариев: 11 001
Цитата: DRUID
Я в бане мылась и в час, и в два, и в три ночи, и за полночь, и в полночь, нет там никого.

Могу подтвердить! smile Видимо мы такие стойкие, что нечисть нас обходит десятой дорогой.))) И слава богу! Пусть встречается другим.) +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#3 написал: DRUID
Вчера, 18:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (207|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 099
Цитата: Сделано_в_СССР
Видимо мы такие стойкие,


Или страшные
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1635|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 121
Цитата: DRUID
Цитата: Сделано_в_СССР
Видимо мы такие стойкие,


Или страшные

Это внешне, или внутренне?))
Ну и байка! Наворотили всего, вот вам и винегрет. Лопайте, не обляпайтесь .
Фантазерка Эвелина
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Шерри
Вчера, 18:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 71
И что, что кто-то чего-то не видил. Я тоже северное сияние не видила. Это не значит, что его нет. В бане был банник, а потом нечесть появилась. Скорее всего колдунья. А вот про седую прядку не верю. Да и девушки слишком смелые. Видели нечесть, испугались, и по несколько раз туда заходили. Рассказ считаю выдуманной байкой.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#6 написал: Прохожий
Вчера, 21:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 860
Ничего не понял: о чем девки-то «догадались»?
Зарегистрирован: 19.01.2011
    
#7 написал: Шерри
Вчера, 22:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 71
Цитата: Прохожий
Ничего не понял: о чем девки-то «догадались»?

О том что это нечесть, а не красивая женщина)
Зарегистрирован: 3.06.2019
#8 написал: Мария Сайгина
Вчера, 23:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (20|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 311
Цитата: Шерри
Цитата: Прохожий
Ничего не понял: о чем девки-то «догадались»?

О том что это нечесть, а не красивая женщина)

smeh точно, так испугались, тааак испугались, что каждая по 10 раз зашла. Одна даже поседела и всё равно там стоит и обстоятельно рассказывает подробности.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#9 написал: FromSiberia
Вчера, 23:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 648
Ну это ж не кикимора? Они же в бане не живут, вроде. Выходит, какая-то специальная дамочка. А я думала, банник только в бане может быть. Ну или бес, но он же тоже не баба.
Интересно, как она называется.
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#10 написал: Шерри
Сегодня, 00:15
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Публикаций: 5
Комментариев: 71
Цитата: FromSiberia
Ну это ж не кикимора? Они же в бане не живут, вроде. Выходит, какая-то специальная дамочка. А я думала, банник только в бане может быть. Ну или бес, но он же тоже не баба.
Интересно, как она называется.

дамочка это ведьма, они где угодно могут быть, хоть в бане, квартире или избе. Но баня всегда считалась местом, где нечесть собирается ночью.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#11 написал: FromSiberia
Сегодня, 00:19
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Публикаций: 13
Комментариев: 648
Цитата: Шерри
Цитата: FromSiberia
Ну это ж не кикимора? Они же в бане не живут, вроде. Выходит, какая-то специальная дамочка. А я думала, банник только в бане может быть. Ну или бес, но он же тоже не баба.
Интересно, как она называется.

дамочка это ведьма, они где угодно могут быть, хоть в бане, квартире или избе. Но баня всегда считалась местом, где нечесть собирается ночью.

Вон как, ясно...
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#12 написал: Avnikif
Сегодня, 00:24
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Мне этот рассказ втёр какую-то дичь
Зарегистрирован: 30.08.2017
#13 написал: Arhip
Сегодня, 00:35
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Публикаций: 47
Комментариев: 989
Цитата: Шерри
И что, что кто-то чего-то не видил. Я тоже северное сияние не видила. Это не значит, что его нет. В бане был банник, а потом нечесть появилась. Скорее всего колдунья. А вот про седую прядку не верю. Да и девушки слишком смелые. Видели нечесть, испугались, и по несколько раз туда заходили. Рассказ считаю выдуманной байкой.


Вот именно по этому тоже не верю. Если убрать седую прядку и оставить что зашла потом одна только (самая смелая или самая глупая) - тогда еще можно было принять за правду. А так без оценки оставлю
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#14 написал: vampiriys
Сегодня, 04:40
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (9|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 741
Не дали соседке попариться нормально.
По содержанию больше на выдумку смахивает, либо приукрашенную историю, где реальные события только девки и баня
Зарегистрирован: 14.07.2012
      
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