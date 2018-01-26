Баня

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 706 Комментарии: 14 +3 Вчера, 17:34 by

Когда я была молоденькой(16 лет), поехала в деревню. Там мои подруги. Решили в баньку сходить. Было уже чуть ли не под ночь.Зашли в баньку. Попарились. Собирались выходить. Слышим какой-то хруст. Мы перепугались, смотрим по углам, а в одном стоит старик с седой длинной бородой, в лохмотьях, и хихикает. Ростом с годовалого ребенка.Мы закричали, с нас упали полотенца, а он давай ближе подходить.Мы схватили полотенца, надели и выскочили на улицу. Заглядывать в баню не хотели. Но одна девочка из нас решилась, открыла дверь, вошла, вышла, появились седые прядки.Она сказала, что там стоит голая уродливая женщина, и шея у неё высокая, и хихикает эта незнакомка. Я зашла в баню, а там действительно она. И она говорит: «Девчонки идите в баньку, попаримся», - и сказала это она очень красивым голосом.Я испугалась сильно. Потом слышим смех из бани, тут все вместе зашли, в бане никого нет, а смех слышен. Мы ушли из бани, и смех перешел в плач. Потом плач прекратился, и будто голос старушки произнес: «Догадались девки!»Теперь никогда больше в эту баню не пойду. Всегда, если приезжаю в деревню, обхожу баню стороной.Автор - Эвелина.

Ключевые слова: Молодость деревня подруги баня старик уродливая женщина смех плач нечисть

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