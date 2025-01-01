Банька по-белому

В деревне Ключи, что под Арзамасом, лето 2015-го выдалось таким жарким, что даже ночью кирпичные стены домов хранили дневное пекло. Антон и его младший брат Ваня приехали к деду на каникулы. Родители остались в городе, а мальчишкам – раздолье: речка, лес, полная свобода.Дедушка их, Семён Игнатьевич, был человеком суровым и немногословным. Жил он на отшибе, на самом краю деревни, а через огороды уже начинался густой, нехоженый лес, который местные звали «Барским». Старик сам держал баньку по-черному, топил ее раз в неделю, по субботам.В ту пятницу вечером дед собрался в деревню на посиделки к старому другу. Наказал внукам не шалить и никуда не ходить. Особенно ткнул пальцем в сторону леса: «Там, за буреломом, старое кладбище немецкое есть, военное. Не ходите туда. Там… неспокойно».Но какое же лето без приключений? Антону было шестнадцать, он чувствовал себя взрослым и умным, а все дедовы «байки» считал дремучими суевериями.Как только дед скрылся за поворотом, Антон подмигнул Ване:— Пошли баньку топить. Дед разрешил.Ваня, мальчик тихий и послушный, испугался: «Дедушка сказал только в субботу!»— А мы «по-белому» истопим, не по-черному. Удивим его! — уже загорелся идеей Антон.Они нарубили лучины, натаскали дров. Банька стояла метрах в пятидесяти от дома, у кромки леса. Солнце уже село, небо стало фиолетовым, а с леса потянуло влажной, густой прохладой. Запели сверчки.Истопили баньку. Пар получился отменным, легким. Помылись, попарились вениками, выбежали на свежий воздух остывать, завернувшись в простыни. Сидели на лавочке, пили ледяной квас из погреба и смеялись. Было хорошо и беззаботно.И тут Ваня замер и тихо сказал:— Слышишь?Антон прислушался. Из леса, оттуда, где, по словам деда, было то самое кладбище, донесся звук. Негромкий, ритмичный, металлический. Скреб-скреб-скреб. Точно кто-то железной лопатой ровно и методично вскапывал землю.— Это кто-то работает, — неуверенно сказал Антон. — Может, тракторист...— Ночью? — прошептал Ваня, глаза у него стали круглыми от страха.Звук не стихал. Он был монотонным, навязчивым и от этого жутко неестественным. Ни голосов, ни других звуков — только это бесконечное, мертвое скреб-скреб-скреб из темноты леса.Луны не было, и подступивший лес был черной, непроглядной стеной.— Давай зайдем в баньку, простоим еще немного и домой, — предложил Антон, уже сам чувствуя, как по спине бегут мурашки.Они зашли в предбанник. Антон прикрыл дверь, но не полностью. Свет от керосиновой лампы отбрасывал на стены пугающие, пляшущие тени. Звук снаружи не прекращался. Он, казалось, стал ближе.Вдруг Ваня вцепился ему в руку.— В окошко... смотри...Маленькое запотевшее окошко в моечное отделение выходило в сторону леса. Антон подошел и осторожно выглянул.На опушке, в двадцати метрах от бани, в кромешной тьме, стояла фигура. Высокая, худая, одетая во что-то темное и болтающееся, как мешок. Лица не было видно, только черный провал. А в руках она держала длинный острый предмет – то ли лопату, то ли костыль. И она не двигалась. Просто стояла и смотрела на баню. А звук... звук лопаты, скребущей землю, теперь раздавался прямо от нее, хотя она не шевелилась.Антон отпрянул от окна лампы, сердце колотилось где-то в горле. Он захлопнул дверь на щеколду, хотя понимал, что это смешно.— Это кто-то... просто стоит... — пробормотал он, пытаясь успокоить себя и брата.В этот момент щеколда на двери сама медленно, со скрипом, отъехала. Дверь приоткрылась на сантиметр. Звук «скреб-скреб-скреб» стал слышен четче. Он был теперь прямо за дверью.И тут же раздался стук. Не в дверь, а по стене бани. Тупой, тяжелый удар, будто по деревянной стене ударили чем-то железным и тяжелым. Банька содрогнулась. Потом второй удар. Третий. Методичный, как тот скрежет. Кто-то или что-то медленно обходило баню по кругу, ударяя в стены.Мальчишки замерли в ужасе, прижавшись друг к другу. Они не кричали, не плакали — они окаменели от животного, первобытного страха. По стенам внутри забарабанили сухие березовые ветки, словно предупреждая.Обход завершился. Стук затих. Стала тишина. Давящая, полная. Даже сверчки замолчали.Антон, собрав всю волю, подполз к двери и прильнул глазом к щели.Снаружи, в полуметре от двери, в темноте, стояли два сапога. Старые, кирзовые, в густой, влажной земле. И больше ничего.Они просидели так, не двигаясь, до самого рассвета. Когда через щели в стенах пробился первый серый свет, сапоги исчезли.Выбежали они из бани, когда уже совсем рассвело. Птицы пели, солнце поднималось над лесом. Все было как всегда. Никого вокруг. Они бросились домой и заперлись на все замки.Дед вернулся днем. Выслушал их сбивчивый, испуганный рассказ, помрачнел.— Говорил я вам, не трогать баньку в пятницу. Нечисть это старую потревожили. Та, что в земле тоскует. Она на пар человеческий, на чистоту злится. Ей покой нужен, а вы ее шумом да паром разбудили.Больше они баню не топили. А Ваня еще долго вздрагивал по ночам, и ему чудился за окном тихий, мерный скрежет — будто где-то очень близко скребут лопатой по мерзлой земле.

