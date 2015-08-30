Телега в лесу из параллельного мира

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:42

Вариор Просмотров: 388 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 16:42 by

Это произошло со мной и моим товарищем где-то в середине 90-х годов в одной из деревень Тверской области. Я каждое лето приезжал туда отдыхать из Санкт-Петербурга, а мой друг – его звали Антон – из Москвы.В один из пасмурных августовских дней мы с ним решили сходить за грибами. Места там довольно глухие, можно легко заблудиться, поэтому мы решили с ним идти по лесу вдоль дороги так, чтобы было ее видно из леса. Следует добавить, что машины или тракторы проезжали по дороге довольно редко.Так как моя деревня была самой крупной из всех окрестных деревень (только в ней был магазин), то из других деревень, находящихся в радиусе пяти километров, люди ездили в нашу за продуктами. Некоторые держали лошадей и ездили в магазин на телегах, для всех это было вполне заурядное средство передвижения.Едва отойдя от деревни, я решил сразу зайти в лес, Антон продолжал идти по дороге, вполне справедливо полагая, что надо отойти подальше от деревни, чтобы начинать активные поиски. Я шел по лесу, не теряя его из виду. Ничего не найдя, я решил присоединиться к нему, лес от дороги отделяло небольшое поле метров 50 в ширину. Выйдя на поле, я увидел, что по дороге навстречу Антону едет телега, на которой сидел какой-то старик и маленький мальчик лет 8-10. Их внешний вид мне сразу показался странным: мальчик был одет в серые штаны и в старую выцветшую белую просторную рубашку, на голове был старомодный картуз. Дед сидел ко мне спиной, и я не сумел его хорошо разглядеть. Вожжи были у мальчика, лица его я не видел, он сидел ко мне вполоборота.Когда телега подъехала к Антону достаточно близко, он вдруг резко остановился и выронил из рук корзинку. Я ускорил шаг и через минуту догнал его: Антон в каком-то оцепенении смотрел на удаляющуюся телегу. Я вслед за ним посмотрел на телегу, она уже отъехала метров на 20-30, и вдруг мальчик обернулся в нашу сторону. То, что я увидел, заставило меня в буквальном смысле похолодеть от ужаса: на абсолютно бледном лице мальчика вместо глаз были черные впадины.Так как телега ехала в сторону нашей деревни, мы потом осторожно спрашивали у наших знакомых, не видел ли кто эту странную телегу со стариком и мальчиком, одетыми в старомодную крестьянскую одежду. Но никто ничего похожего не видел или просто не обращал внимания на проезжающие мимо телеги.Автор: ballast.

Ключевые слова: Телега параллельный мир лес

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