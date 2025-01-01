Шёпот демона 3-4 главы

Глава 3На следующий день Аделина, как и обещала, отвела дочь на приём к врачу-невропатологу. После тщательного сбора анамнеза и полного обследования биоэлектрической работы мозга, включающего электроэнцефалографию, компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию, Алине диагностировали височную эпилепсию с генерализованными тонико-клоническими приступами и консервативную медикаментозную терапию. Из-за обследований девочка пропустила несколько дней занятий в школе. За это время девочка ещё несколько раз слышала голос, нашёптывающий о том, что боль оставит её вместе с кровью, и на её руке появилось ещё несколько багряных полос. Ещё дважды Алине ночью являлась тень Лианы и звала её за собой, и каждый раз ей всё труднее было не поддаться побуждению последовать за мёртвой подругой. Днём Алина периодически замечала периферийным зрением едва уловимое движение или мимолётную тень, которая исчезала, стоило сосредоточить на ней внимание. Временами ей начинало казаться, что кто-то незримо наблюдает за ней из каждого тёмного угла, и девочку охватывало смутное чувство беспокойства, иногда сменяемое страхом....Направляясь в школу вместе с сестрой в тот день, Алина вновь почувствовала, что кто-то наблюдает за ней, но на этот раз это не было тенью или силуэтом. Какая-то девушка сидела на скамейке и неотрывно смотрела ей вслед. Она выглядела лет на двадцать, возможно, чуть старше. Незнакомка была невысокого роста, хрупкого телосложения, худая и гибкая. Тёмные, почти чёрные волосы с лёгкими рыжеватыми отблесками подчёркивали болезненную бледность её лица с большими миндалевидными глазами глубокого карего, почти чёрного цвета, тонкими губами и впалыми щеками. Поняв, что её заметили, девушка повернула голову в другую сторону, а Алина и Ангелина продолжили свой путь. Уже подойдя к дверям школы, Алина снова обернулась и вновь увидела ту незнакомку, та стояла, прислонившись спиной к дереву, росшему неподалёку от школы.— Алина, на что ты смотришь? — поинтересовалась Ангелина.— Ни на что, не обращай внимания. — коротко ответила Алина.Занятия прошли как обычно, за исключением перемены перед последним уроком, когда внимание Алины привлекло имя Лианы, произнесённое главной сплетницей класса по имени Милана. Милана была невысокого роста, белая блуза и тёмно-серый сарафан подчёркивали её стройную фигуру с красивыми изгибами и угловатыми плечами. Светло-русые волосы с белыми прядками и бликами яркой платины, подстриженные в стиле «каскад», падали на светлое, с оттенком фарфора кукольное лицо с пухлыми губами, мягкими щеками и большими нефритово-зелёными глазами.— Я не удивлена тем, что Лиана покончила с собой. — сказала Милана одной из подруг, стоя спиной к Алине и Диане. — Она по жизни была странной, а в последнее время — так вообще...Милана была новенькой в их классе, и её «странность» заключалась лишь в том, что она часто ходила одна, могла полчаса просто стоять у окна и о чём-то думать и не общалась с большей частью одноклассников, потому что было не о чем. До знакомства с Алиной и Дианой она была одиночкой, потому что ей было достаточно общества самой себя. Подойдя к Милане сзади, Алина положила ладонь ей на плечо и резко повернула к себе:— Что ты там сказала про Лиану?— Правду. — ответила Милана и добавила. — А ты не слышала?Неожиданно взгляд Алины изменился, став пустым и неподвижным, её глаза словно смотрели в никуда, а пальцы левой руки крепко сжали шариковую ручку. Воображение сразу же начало рисовать в её сознании пугающие образы того, как эта ручка вонзается в шею Миланы там, где чуть заметно пульсирует вена, как из образовавшейся раны во все стороны начинает брызгать кровь, и как тело одноклассницы падает на пол посреди класса, заливая всё вокруг алой кровью. Одновременно с этим тихий голос возле самого уха настойчиво прошептал Алине: «Проткни ей горло, и пусть она замолчит навсегда! Просто сделай это!». Девочка уже была готова нанести удар, когда Диана, словно почувствовав опасность, схватила её за запястье. Мгновенно придя в себя, Алина глубоко вздохнула и выпустила ручку из ослабевших пальцев. Потянув за руку, подруга оттащила её от Миланы.— Алина, не обращай на неё внимания, у Миланы мозги, как у рыбки, и с этим уже ничего не поделаешь! — прошептала Диана.Но мысли Алины и так уже были далеки от бестактных слов Миланы. Только что она с такой лёгкостью представила, как убивает человека. Эта мысль не давала ей покоя до конца урока. После урока к ней подошла Диана, в её взгляде читалось беспокойство:— Алина, я вижу, что после того сеанса с доской Уиджа с тобой творится что-то странное. Ты стала подавленной и встревоженной: всё время молчишь, пребывая в своих мыслях, постоянно оглядываешься, словно тебя кто-то преследует. Я не уже не говорю об этих припадках. Расскажи мне, что происходит в твоей жизни? Я же вижу, что-то не так!Алина некоторое время молчала, не решаясь рассказать подруге о том безумии, в которое теперь превратилась её жизнь.— Не замыкайся в себе, не отдаляйся от меня, как это сделала Лиана! — попросила Диана, взяв подругу за руку.— Она приходит ко мне ночью и зовёт за собой. В последний раз я почти поддалась побуждению последовать за ней. — ответила Алина, тяжело вздохнув. — Мне постоянно кажется, что кто-то посторонний находится рядом. Особенно жутко становится, когда я остаюсь одна в помещении. В такие моменты я чувствую, что позади меня кто-то стоит и смотрит мне в спину. Я оборачиваюсь, но не вижу никого. Бывает, я замечаю боковым зрением тень или движение. Иногда я слышу голос над ухом, он говорит мне, чтобы я с собой что-нибудь сделала, покончила жизнь самоубийством, а теперь — чтобы я убила Милану.— И ты думаешь, что дух Лианы делает всё это? — с сомнением в голосе спросила Диана.— Ну а кто ещё? — развела руками Алина и добавила. — Я видела её призрак здесь, в школе, в тот день, когда у меня случился припадок!— Лиана никогда не поступила бы так с тобой, это на неё не похоже. — Нахмурившись, покачала головой Диана. — Здесь что-то не так...На этом они завершили разговор, и Алина направилась в школьное фойе, а Диана ещё несколько мгновений стояла неподвижно и задумчиво смотрела ей вслед. Выходя из школы, Алина услышала, как Милана разговаривает по телефону с подругой:— Привет, сегодня у тебя тусим? Когда твои родители вернутся с дачи? В восемь вечера? Хорошо, до встречи.Не придав значения этому разговору, Алина направилась домой.Вечером, сделав уроки, она сидела на кровати у себя в комнате и слушала музыку в наушниках. Неожиданно девочка замерла на месте, её глаза закатились, а по телу пробежала дрожь. Сознание Алины затуманилось, и она на несколько минут потеряла связь с реальностью......На западе догорал пламенный закат, а вечернее небо окрасилось в глубокие оттенки синего и фиолетового, когда Милана подходила к своему дому, возвращаясь с вечеринки у подруги. Прохладный ветер развевал её волосы и заползал за пазуху. Поёжившись от холода, девочка подняла воротник толстовки. В какой-то момент она почувствовала чей-то холодный, неподвижный взгляд, направленный на неё. Складывалось впечатление, что кто-то идёт позади и неотрывно смотрит ей в спину. Оглядевшись по сторонам, Милана заметила тёмную фигуру, медленно бредущую по улице. Это был подросток, одетый в тёмные джинсы и чёрный худи с капюшоном, закрывающим лицо. Казалось, это просто путник, идущий по своим делам, но девочка почувствовала, как по её спине прожал холодок. Милана ускорила шаги, и вскоре она была уже возле своего дома. Остановившись у двери своего подъезда, девочка уже доставала магнитный ключ, когда обнаружила, что электричество отключили. Зайдя в погружённый в темноту подъезд, Милана стала подниматься по лестнице на второй этаж. В этот момент тяжёлая дверь подъезда вновь открылась, и кто-то вошёл следом, далее на лестнице послышались быстрые шаги. Стараясь подавить дрожь в руках, девочка достала ключи. Она успела один раз повернуть ключ в замке прежде, чем кто-то, подбежав сзади, схватил её за волосы и несколько раз с силой ударил головой о стену, разбивая лицо. Не выдержав боли, Милана после первого же удара провалилась в беспамятство......Вернувшись в реальность, Алина с удивлением обнаружила себя бредущей по улице без единой мысли о том, куда направляется. Был поздний вечер, на тёмно-сапфировом, бездонном куполе ночного неба зажглись первые, тускло мерцающие звёзды. Пребывая в замешательстве, девочка осмотрелась и поняла, что находится не так уж и далеко от своего дома. Но как она здесь оказалась, ведь всего несколько минут назад она находилась в своей комнате? И почему на ней надета совершенно другая одежда? Эти вопросы не давали покоя Алине всю дорогу до дома. Подойдя к своему дому, девочка нашла ключи в кармане джинсов, хотя она точно помнила, что положила их в карман рюкзака. Дома Алину ждали встревоженные родители: её мать с заплаканным лицом сидела за столом на кухне и, держа дрожащей рукой флакон с настойкой пустырника, капала успокоительное в стакан с водой, а отец беспокойно ходил по прихожей и разговаривал по телефону с Дианой, спрашивая, не знает ли та, где сейчас может находиться Алина. Когда девочка вошла в квартиру, Александр коротко попрощался с Дианой, а Аделина бросилась к ней и крепко обняла.— Алина, ты так нас напугала! Почему ты ушла, никому ничего не сказав? Мы даже не слышали, как ты уходила? — со слезами на глазах спросила женщина.— Алина, где ты была всё это время? И почему не взяла с собой телефон? Мы чуть с ума не сошли! — добавил Александр.Взгляд Алины упал на настенные часы, которые показывали полдевятого вечера, а она закончила делать уроки в полвосьмого. Её не было дома целый час, а не несколько минут.— Я не знаю... Я сидела у себя в комнате и слушала музыку, а потом словно отключилась... Я очнулась уже стоя на улице. — ответила сбитая с толку Алина.— Так, врач упоминал о том, что при височной эпилепсии могут возникать эпизоды снохождения. — задумчиво произнёс Александр. — Похоже, именно с этим мы и столкнулись.— И что же нам делать теперь? — спросила Аделина.— Нам стоит обратиться к неврологу или к психотерапевту. — ответил Александр.Остаток вечера прошёл вполне обычно, и уставшая после часа ходьбы Алина легла спать пораньше....Лёгкий порыв ветра развивал волосы Алины, прохладный ночной воздух забирался под пижаму, вызывая озноб. Была полночь, на тёмном, бездонном куполе ночного неба зажглись тускло мерцающие звёзды. Взошла полная белая луна, осветив своим призрачным сиянием кладбище, на котором теперь была похоронена Лиана. Алина удивлённо озиралась по сторонам, не понимая, что она делает ночью на кладбище и как вообще здесь оказалась. Она бесцельно брела по вымощенной мрамором дорожке, петляющей среди могил. В темноте ночи зловеще поблёскивали низкие металлические оградки, переплетающиеся в изящные узоры с острыми краями. Постепенно шаги Алины обретали цель: она поняла, что направляется к могиле Лианы. Вскоре девочка уже стояла перед временным деревянным крестом с траурной фотографией подруги.— Ты чувствуешь себя виноватой? — неожиданно прошептал тихий голос возле самого уха.Алина резко обернулась, но рядом никого не было.— Ты хочешь искупить свою вину? — шёпотом спросил голос уже у другого уха.Девочка повернула голову в ту сторону, но, опять-таки, никого не увидела.— Ты готова лечь в соседнюю могилу? — теперь голос звучал уже в голове Алины.Прежде чем Алина успела что-либо ответить, земля под её ногами провалилась, и она очутилась на дне свежевырытой могилы. Сверху посыпались комья рыхлой земли, постепенно заполняя могилу. Девочка попыталась встать на ноги и руками разгрести землю, но с ужасом поняла, что не может пошевелиться. Вскоре земля уже покрыла лицо Алины, тяжестью легла на её грудь, лишая возможности дышать. Её сердце вырывалось из груди, а сознание постепенно угасало...Глава 4Алина проснулась ранним утром с явным ощущением, что не может дышать, она жадно хватала ртом воздух, будучи не в силах поверить, что это был просто страшный сон. Сердце девочки всё ещё тревожно колотилось. Встав с постели, Алина направилась в ванную комнату. Открыв кран над раковиной, девочка умыла лицо. Прикосновение прохладной воды прогнало остатки сна, а вместе с ними и тревожные воспоминания о вчерашнем вечере и прошедшей ночи. За завтраком Алина не проронила ни слова, пребывая в своих мыслях. У неё из головы не выходили те слова о вине и искуплении. Неужели она должна умереть, чтобы Лиана простила её? Девочка печально вздохнула, рассматривая своё отражение в чашке с чаем. Её подавленное настроение не укрылось от матери.— Алина, ты сегодня такая тихая и печальная, ты чем-то расстроена? — Мягко спросила Аделина, с сочувствием глядя на дочь.— Нет, всё нормально, мама. — Покачала головой Алина, ставя на стол уже пустую чашку. — Просто кошмар приснился, не обращай внимание.— А что именно тебе приснилось? — С любопытством спросила Ангелина, макая творожный сырник в сметану.— Неважно. — Отмахнулась Алина от сестры.Собираясь в школу, она не переставала думать о том сне.Сегодня первым уроком была география, она проходила в классе с окрашенными в белый и синий цвета стенами. На стене, противоположной доске, размещались контурные карты. Когда Алина вошла в класс, ей в глаза сразу же бросилось отсутствие Миланы, и в душе девочки зародилось странное, мрачное подозрение. После уроков она подошла к Диане и негромко спросила у неё:— Диана, ты не знаешь, почему Милана сегодня не пришла в школу?— Ты ещё не слышала? — Диана слегка удивилась. — Милану вчера вечером увезла карета скорой помощи прямо из дома. Кто-то напал на неё в подъезде её дома и разбил ей всё лицо до крови!Слушая подругу, Алина неожиданно осознала, что какая-то часть её души радуется произошедшему с Миланой.— Когда это произошло? В котором часу? — Задала она следующий вопрос, чувствуя, как в её душу закрадывается страх.— Кажется, в восемь часов вечера, когда она возвращалась из гостей. — Ответила Диана.В этот момент у Алины потемнело в глазах, а перед её мысленным взором из подсознания всплыли смутные, неясные образы: дверь подъезда, темнота, шаги по лестнице, мягкие светлые волосы и пятна крови на стене. У девочки перехватило дыхание, её сердце тревожно заколотилось.— Алина, что с тобой? — Воскликнула Диана, помогая подруге сесть.— Диана, это сделала я! — В ужасе прошептала Алина. — Вчера вечером я в это же время ходила во сне. Заснула у себя дома, а проснулась, уже идя по улице. А ведь Милана живёт недалеко от меня...— И ты думаешь, что это сделала ты, будучи лунатиком? — Диане явно было непросто поверить в подобное.— Я начинаю вспоминать отрывки произошедшего, словно сновидение. Помнишь, вчера я говорила тебе, что тот голос убеждал меня убить Милану? И теперь она в больнице, и виновата в этом я!— Алина, это просто совпадение! Учитывая характер Миланы, это мог сделать кто угодно! Не бери в голову и не накручивай себя.Понимая, что ей не переспорить подругу, Алина решила оставить этот разговор. Тут её взгляд случайно упал на окно, и девочка нахмурилась.— Опять она! — С неприязнью проговорила Алина.— Кто? — Диана подошла к окну и проследила за взглядом подруги.— Видишь ту девушку, которая сидит вон там, на скамейке?— Эту худую и бледную, в тёмной одежде? Вижу, и что?— Она вчера следила за мной. Когда мы с Ангелиной шли в школу, она следовала за нами всю дорогу, а потом стояла возле школы, прислонившись спиной к дереву. И теперь она снова здесь!Как только она это произнесла, девушка, сидевшая на скамейке около школы, посмотрела прямо в их сторону, словно слышала каждое слово.— Так, давай вы с Ангелиной выйдете через запасной выход, а я пойду и поговорю с ней. Узнаю, кто она такая и что ей нужно. — Предложила Диана.— Хорошо. — Алина согласно кивнула и пошла за сестрой.Собравшись с духом, Диана вышла из школы и направилась к сидящей на скамейке незнакомке. Став напротив, девочка скрестила руки на груди и обратилась к девушке:— Я знаю, что ты следишь за моей подругой! Кто ты? И что тебе нужно от неё?— Присядь. — Невозмутимо сказала незнакомка, указав взглядом на соседнее место на скамейке.Диана села рядом, повернувшись так, чтобы смотреть в глаза собеседнице. От взгляда этой девушки ей стало немного не по себе, казалось, что тёмные глаза незнакомки смотрят ей прямо в душу.— Меня зовут Алисава, и я посвятила немало своего времени изучению мистики, эзотерики и оккультизма. — Представилась девушка, пристально глядя на Диану, и продолжила: — Что же касается твоей подруги... Скажи, с ней в последнее время не случалось ничего странного или пугающего?— Откуда ты знаешь?.. — Изумилась Диана.— Я принадлежу к древнему роду колдунов и ведьм и чувствую такие вещи. За твоей подругой следует нечто потустороннее, и это может быть опасно как для её жизни, так и для жизни окружающих. — Серьёзно сказала Алисава. — Рассказывай всё, что тебе известно.— Всё началось с того спиритического сеанса с доской Уиджа, который мы с Алиной провели в день похорон нашей подруги Лианы... — И Диана рассказала Алисаве обо всём, что произошло с ними в том заброшенном доме, а после пересказала всё то, чем с ней поделилась Алина вчера и сегодня.Алисава внимательно слушала, изредка кивая, её лицо приобрело задумчивое выражение.— Вероятно, вы не знали, что во время спиритических сеансов к людям, как правило, приходят не души умерших, а тёмные сущности, обитающие в нижних слоях астрала. Вы же ещё додумались использовать доску Уиджа там, где оккультисты проводили ритуалы по вызову демонов.— Ты хочешь сказать, что вместо духа Лианы с нами говорил демон?— Да, и этот демон привязался к Алине.— Но зачем?— Затем, что демонов привлекает и интересует энергия боли и страданий. Вселяясь в человека, демон начинает поглощать его жизненную энергию, отнимая здоровье и силы и обрекая его на страдания. Далее демон подчиняет себе волю своей жертвы и, манипулируя её сознанием, заставляет причинять зло себе и другим.— Почему этот демон выбрал именно Алину, а не меня, ведь это я предложила провести спиритический сеанс?— Потому что душу Алины терзало чувство вины, сделавшее её уязвимой. Судя по рассказу твоей подруги, вы столкнулись с демонической сущностью, которой эзотерики и оккультисты прошлого дали имя Кульпа, что в переводе с латыни означает «вина». Кульпе нравится постепенно сводить свою жертву с ума, манипулируя её чувством вины, пока не погубит человека, доведя его до самоубийства. А когда Алина покончит с собой, демон примет её облик и придёт к тебе. Ты станешь её следующей жертвой, ведь ты уже винишь себя в том, что произошло с твоей подругой.— Но должен же существовать способ изгнания этого демона? — С надеждой спросила Диана, сжав кулаки.— Я знаю, как провести обряд экзорцизма, можно попробовать. — Подумав, ответила Алисава.— Тогда сделаем это сейчас, пока родители Алины на работе, ведь они никогда не поверят в подобное. — Решительно сказала Диана, вставая со скамейки.Девочка хотела позвонить подруге и рассказать о своей встрече и разговоре с Алисавой, но Алина не ответила на звонок. Диана почувствовала нарастающую тревогу......Вернувшись домой, Алина и Ангелина разошлись по своим комнатам. Взяв недочитанную книгу, Алина удобно устроилась на своей кровати и погрузилась в чтение. Спустя некоторое время к ней в комнату заглянула Ангелина.— Алина, я видела у тебя книгу «Ночь живых мертвецов», можно я возьму? — спросила девочка.— Да, бери, она на стеллаже возле окна. — ответила Алина, не отрываясь от чтения.Там, на подоконнике, в тёплом свете солнца, стояла изящная хрустальная ваза с распустившимися белыми лилиями, которую не так давно Алине на день рождения подарила Лиана. Потянувшись за стоящей на полке книгой, Ангелина случайно задела локтем эту вазу. Хрупкий сосуд закачался и опрокинулся на пол, разбившись на осколки. Понимая, что натворила, девочка переводила испуганный взгляд с вазы на старшую сестру и обратно.— Алина, я не хотела, честно! Это получилось случайно! — затараторила Ангелина, оправдываясь.Отложив книгу, Алина встала с кровати и подошла к окну. Опустившись на колени, она печально посмотрела на осколки.— Ангелина, что же ты наделала... — тяжело вздохнув, проговорила девочка.Неожиданно Алина почувствовала лёгкое, едва ощутимое прикосновение, словно кто-то положил руку ей на плечо, и тихий голос прошептал ей на ухо: «Это была память о твоей подруге, неужели ты оставишь это так? Придуши её!». Словно пребывая в состоянии транса, девочка медленно встала и с пустым, неподвижным взглядом, устремлённым вдаль, подошла к младшей сестре. Алина повалила Ангелину на пол, и её пальцы сомкнулись на шее девочки. Задыхаясь и почти теряя сознание, Ангелина нащупала один из осколков от разбившейся вазы и воткнула его в руку старшей сестры. Взгляд последней прояснился, она вздрогнула всем телом, словно пробуждаясь ото сна. Осознав, что делает, Алина отпустила шею младшей сестры. Ангелина судорожно вздохнула, Алина же дышала тяжело, словно только что вынырнула из холодного омута. Она в ужасе смотрела то на младшую сестру, то на свои дрожащие руки.— Ангелина, Боже мой, прости меня! — воскликнула она, крепко обняв Ангелину, на её глаза навернулись слёзы.— Я знаю, что это была не ты. — ответила Ангелина. — Ты бы никогда так не сделала.В этот момент в голове Алины вновь зазвучал голос, он говорил: «Что ж, твоей сестре повезло, как и той девчонке, но так не может продолжаться вечно. Рано или поздно ты совершишь убийство человека, вопрос только в том, кто станет твоей жертвой? Может быть, Диана? Ведь именно она втянула тебя во всё это!». От этих слов Алину отвлёк звонок телефона, звонила Диана. А голос продолжал шептать: «Договорись с ней о встрече в безлюдном месте и возьми с собой то лезвие. Впрочем, ты можешь уберечь своих родных и близких от смерти. Но для этого тебе придётся убить себя. Поднимись на крышу, если ты готова пойти на это!». Убеждённая в том, что это единственный выход, Алина поднялась с пола и направилась к двери квартиры.— Алина, ты куда? — Ангелина, предчувствуя беду, пыталась остановить старшую сестру.— Ангелина, я должна кое-что сделать, а ты оставайся здесь, ладно? — сказала Алина, стараясь казаться спокойной и уверенной в том, что делает.Покинув квартиру, девочка направилась к лифту и нажала кнопку самого верхнего этажа. По щекам Алины текли слёзы, ей было так горько и обидно осознавать, что её жизнь должна закончиться вот так. Вскоре она уже стояла на краю крыши, глядя вниз, а прохладный ветер развивал её волосы. Девочку охватил страх, ей захотелось отступить назад, но её словно что-то удерживало на месте. Сердце Алины бешено колотилось, дыхание перехватило. «Просто сделай всего один шаг вперёд, в пустоту» — нашёптывала ей на ухо возникшая рядом мёртвая Лиана. В небе над ней летела стая птиц, таких свободных. Проводив их взглядом, Алина уже готова была сделать шаг за черту, разделяющую жизнь и смерть, когда совсем рядом раздался такой знакомый голос:— Алина, стой!Обернувшись, Алина замерла в удивлении, потому что в паре метров от неё стояла... другая Лиана, такая, какой была при жизни.— Алина, не слушай это! — обратилась к ней уже настоящая Лиана. — Это оно говорило с тобой в том заброшенном доме, притворившись мной, и проникло в твою душу через брешь, образованную твоим чувством вины. А дальше оно играло на этом чувстве, постепенно толкая тебя к погибели. Пойми, что ты ни в чём не виновата, и осознай, что оно больше не властно над тобой!У Алины словно пелена спала с глаз, она осознала, что всё, терзавшее её изнутри столько времени, оказалось ложью, внушённой ей тёмной сущностью. Девочка перевела взгляд на нечто, притворявшееся Лианой, и увидела, что оно изменило облик. Теперь перед ней стояла женщина с серебристой кожей, копной вьющихся чёрных волос и чёрными же глазными яблоками. Глядя в глаза Алине, нечто попыталось вновь прикоснуться к её душе, но уже не смогло этого сделать. С презрением посмотрев на демона, девочка повернулась к нему спиной и, больше не оборачиваясь, подошла к Лиане и обняла её.— Я сама приняла решение уйти из жизни, в этом никто не виноват. — прошептала та и исчезла.В следующее мгновение на крышу выбежали Диана, Алисава и Ангелина.— Она больше не одержима! Но как это возможно? — Изумилась Алисава.— Алина, это Алисава. — представила её Диана. — Ты не поверишь, что она мне рассказала...— Ты о демоне? Мне об этом уже рассказала настоящая Лиана, она же и помогла мне освободиться от его власти. — ответила Алина.— Теперь с тобой всё будет хорошо? — спросила Ангелина.— Да, теперь всё будет нормально.

