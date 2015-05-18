Шёпот в ночи

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 596 Комментарии: 2 +10 Вчера, 07:15 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, читатели.У меня появилась свежая история. И сегодня я хочу поделиться ею с вами.Ситуация, о которой я вам сейчас рассказываю, произошла буквально сегодня ночью, а именно в 3 часа ночи (через несколько минут после описанного я взяла свой смартфон и посмотрела, который час). Все уже спали. С рождения дочки в нашей комнате всегда включаю на ночь маленький ночник. Я лежала на левом боку: это получается к дочечке спиной, лицом к стене. Кроватка дочки стоит рядом с моей кроватью. Проснулась глубокой ночью из-за того, что услышала в комнате, а именно рядом с кроваткой дочери, чей-то шепот. Разобрать его не смогла. Единственное, что разобрала, что голос был женский; принадлежал молодой женщине лет до 30 приблизительно. И абсолютно точно могу сказать, что голос не принадлежал никому из моей семьи и мне в том числе, голос был чужой.Я, как только услышала этот непонятный шёпот, мгновенно повернулась лицом к дочери и увидела расплывчатый силуэт с другой стороны возле дочкиной кровати. От увиденного я ощутила ужас, потому что испугалась за дочку. Но она спокойно спала и никак на шёпот не реагировала. Я сделала единственное, что пришло мне в голову, сказала: «Господи, спасибо и сохрани» и прочла «Отче наш», и после этого шёпот прекратился и силуэт, который стоял возле дочкиной кроватки, исчез. Мне после произошедшего ещё какое-то время было страшно, даже, извините за подробности, в туалет пошла намного позже, потому что боялась оставить дочку.

Ключевые слова: Присутствие шепот силуэт авторская история

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