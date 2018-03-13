Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Тихий шёпот ночи

Всё это началось недавно. Все равно, что длилось одну ночь, но пробирающий страх, вводящий в сильнейшие содрогания при упоминании этого, есть. Так вот, 13.03.2018 мы все решили поехать к бабушке, которая живёт у нас в городе, - редкость. А я понимал все плюсы остаться дома: у папы игровой компьютер, никто не помешает 3 дня.

В школе я позвонил маме перед уездом - мама меня должна была забрать из школы - остаться дома. Долгие уговоры, и я остаюсь дома! Вот только радости на ночь не было. Ещё днём мне казалось повсюду движение - я понял свою ошибку, не обсудив поездку дома. И кто-то явно думал, что меня нету. А вот ночью... началось что-то примерно следующее.

Меня как прорвало ночью в туалет. Выходя из него, я обратил внимание на не свою тень. Она двигалась отдельно от меня, но в тот момент это казалось смешным. Потом уже из кровати я услышал шёпот. Кто-то отчетливо говорил на неизвестном языке, было страшно дико, ведь я понимал, что дома нахожусь один. А шёпот приближался. И вот я увидел - а лучше бы не видел - того, кто говорил. Это было существо, в которое раза три стрельнули полой пулей. Кто знает, тот поймет. Лицо было... то есть его не было, третья пуля попала, видимо, именно туда, и лицо, как таковое, отсутствовало. Он прошел мимо, и я даже успокоился до момента, пока не услышал шёпот над собой! В одно мгновение шёпот стал надо мной, и я открыл глаза - моя самая крупная ошибка. Теперь надо мной была изуродованная голова, а из останков лица теперь торчали корявые, но острые зубы. Наверное, ясно, что оно хотело сделать.

Но, что удивительно, - я выжил и даже не получил повреждений. С первой минуты утра я позвонил маме, осмотрев теперь новую для меня квартиру, опишу её: отовсюду воняет гнилью, разбросаны куски мяса, всё заляпано кровью, а прямо под кроватью надпись: "Я до сих пор вижу тебя". Теперь это настолько очевидно, но страшно. Именно поэтому я написал историю, подскажите, что делать. Блин, только теперь я понял. Это был намек на то, что он вернется. То есть вернулся...

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:42
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:42 by russkiychelПросмотров: 23Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Шёпот ночь страх лицо ужас авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.