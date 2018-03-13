Тихий шёпот ночи

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:42

Причина: Изменён раздел.

russkiychel Просмотров: 23 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:42 by

Всё это началось недавно. Все равно, что длилось одну ночь, но пробирающий страх, вводящий в сильнейшие содрогания при упоминании этого, есть. Так вот, 13.03.2018 мы все решили поехать к бабушке, которая живёт у нас в городе, - редкость. А я понимал все плюсы остаться дома: у папы игровой компьютер, никто не помешает 3 дня.В школе я позвонил маме перед уездом - мама меня должна была забрать из школы - остаться дома. Долгие уговоры, и я остаюсь дома! Вот только радости на ночь не было. Ещё днём мне казалось повсюду движение - я понял свою ошибку, не обсудив поездку дома. И кто-то явно думал, что меня нету. А вот ночью... началось что-то примерно следующее.Меня как прорвало ночью в туалет. Выходя из него, я обратил внимание на не свою тень. Она двигалась отдельно от меня, но в тот момент это казалось смешным. Потом уже из кровати я услышал шёпот. Кто-то отчетливо говорил на неизвестном языке, было страшно дико, ведь я понимал, что дома нахожусь один. А шёпот приближался. И вот я увидел - а лучше бы не видел - того, кто говорил. Это было существо, в которое раза три стрельнули полой пулей. Кто знает, тот поймет. Лицо было... то есть его не было, третья пуля попала, видимо, именно туда, и лицо, как таковое, отсутствовало. Он прошел мимо, и я даже успокоился до момента, пока не услышал шёпот над собой! В одно мгновение шёпот стал надо мной, и я открыл глаза - моя самая крупная ошибка. Теперь надо мной была изуродованная голова, а из останков лица теперь торчали корявые, но острые зубы. Наверное, ясно, что оно хотело сделать.Но, что удивительно, - я выжил и даже не получил повреждений. С первой минуты утра я позвонил маме, осмотрев теперь новую для меня квартиру, опишу её: отовсюду воняет гнилью, разбросаны куски мяса, всё заляпано кровью, а прямо под кроватью надпись: "Я до сих пор вижу тебя". Теперь это настолько очевидно, но страшно. Именно поэтому я написал историю, подскажите, что делать. Блин, только теперь я понял. Это был намек на то, что он вернется. То есть вернулся...

Ключевые слова: Шёпот ночь страх лицо ужас авторская история

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