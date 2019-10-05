Пересаженный тюльпан

Сделано_в_СССР Просмотров: 113 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:47 by

В моей жизни также происходили странные истории. Об одной из них я сейчас расскажу.Сейчас мне 54 года, а тогда было 35. Я с дочкой отправилась на кладбище, чтобы посадить цветы на могилах покойных отца и мамы. Но цветов на их могилах было много, и я решила посадить принесенные саженцы у других памятников. Почему-то выбрала могилы с именем Мария.На кладбище мы пробыли почти до 17:00. Случайно остановились у могилы молодого человека, посадили ему цветы, а у него выкопали 1 тюльпан, который решили посадить на могиле моих родителей, и заодно досадить цветы с рядом усопшими. Не знаю, отчего мне вдруг в голову пришла такая неумная идея.Но только я залезла за оградку и стала закапывать цветок, как услышала лошадиное ржание. Я очень удивилась и вскрикнула: кто посмел на лошадях ездить по кладбищу?! Было около шести вечера, к тому же до этого было очень тихо.И вдруг поднялся шум. Мы с дочкой запрокинули голову и увидели необыкновенно высокого красивого юношу, который парил над кроной дерева. Был он огромным, но видно его было только по пояс. Красивые кудрявые белые волосы и огромные голубые глаза. Одет был в овечью шкуру.Наши глаза встретились. Я мысленно попросила у него прощения. В его глазах я увидела боль и гнев. Я сказала ему первое, что пришло в голову: «Ты божественно красив, прости!». Еще несколько мгновений после этого мы смотрели друг на друга, потом он простонал и, перебирая руками верхушки деревьев, можно сказать, убежал.Я и моя пятилетняя дочь, когда отошли от оцепенения, побежали с кладбища (уже темнело). Нам повезло, что на пути остановилась машина. По дороге мы все рассказали водителю, он поверил нам и отвез домой.Потом мы снова приходили на кладбище – в трудные минуты я нередко искала утешения на могиле своих родителей. Может быть, тот парень все еще наблюдал за мной со стороны?Мне почему-то так иногда казалось и от этого становилось легче.Автор - Анна Пенькова.

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