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Истории из жизни

Пересаженный тюльпан

В моей жизни также происходили странные истории. Об одной из них я сейчас расскажу.

Сейчас мне 54 года, а тогда было 35. Я с дочкой отправилась на кладбище, чтобы посадить цветы на могилах покойных отца и мамы. Но цветов на их могилах было много, и я решила посадить принесенные саженцы у других памятников. Почему-то выбрала могилы с именем Мария.

На кладбище мы пробыли почти до 17:00. Случайно остановились у могилы молодого человека, посадили ему цветы, а у него выкопали 1 тюльпан, который решили посадить на могиле моих родителей, и заодно досадить цветы с рядом усопшими. Не знаю, отчего мне вдруг в голову пришла такая неумная идея.

Но только я залезла за оградку и стала закапывать цветок, как услышала лошадиное ржание. Я очень удивилась и вскрикнула: кто посмел на лошадях ездить по кладбищу?! Было около шести вечера, к тому же до этого было очень тихо.

И вдруг поднялся шум. Мы с дочкой запрокинули голову и увидели необыкновенно высокого красивого юношу, который парил над кроной дерева. Был он огромным, но видно его было только по пояс. Красивые кудрявые белые волосы и огромные голубые глаза. Одет был в овечью шкуру.

Наши глаза встретились. Я мысленно попросила у него прощения. В его глазах я увидела боль и гнев. Я сказала ему первое, что пришло в голову: «Ты божественно красив, прости!». Еще несколько мгновений после этого мы смотрели друг на друга, потом он простонал и, перебирая руками верхушки деревьев, можно сказать, убежал.

Я и моя пятилетняя дочь, когда отошли от оцепенения, побежали с кладбища (уже темнело). Нам повезло, что на пути остановилась машина. По дороге мы все рассказали водителю, он поверил нам и отвез домой.

Потом мы снова приходили на кладбище – в трудные минуты я нередко искала утешения на могиле своих родителей. Может быть, тот парень все еще наблюдал за мной со стороны?
Мне почему-то так иногда казалось и от этого становилось легче.

Автор - Анна Пенькова.
Источник.

Сегодня, 06:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 113Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Семья кладбище могилы посадка цветов лошадиное ржание видение парень боль и гнев

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 07:54
0
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Комментариев: 958
Ещё одна история в стиле арт- хаус. Тот, который над деревьями парил, он же и лошадью ржал?
Автор нарушила кладбищенские правила- пришла поздно, внедрилась на чужую территорию, ещё и цветок для своих нужд проибрала.
"потом он простонал и, перебирая руками верхушки деревьев, можно сказать, убежал"- какого же размера он был; " убежал".. комментировать не хочется.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:36
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Публикаций: 43
Комментариев: 1 488
Как по мне, так разделом "Дурдом" попахивает)))

Цитата: Kinigos
Тот, который над деревьями парил, он же и лошадью ржал?

smeh
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
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