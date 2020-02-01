Артём станцует на наших могилах

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Spirit Forester Просмотров: 49 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:05 by

Артём станцует на наших могилах,На наших с тобой.И наши кости погребенные в землю,Станут скалой.И ровно в полночь загорятся могилы,Наши с тобой.И наши кости присыпаны солью,Станут золой.Танцуй же одинокий ронин,Мы заслужили этот гнёт.Мы жалко под землëю стонем,Пока над нами лежит лëд.Артём станцует на наших могилах,И снова зима.Холодное солнце на свинцовых отшибах,Внутри пустота.Будем млеть как во сне,В тесных гробах.Кровь течет по моей спине,Кровь кипит на мои руках.Танцуй же одинокий ронин,Мы заслужили этот гнёт.Мы жалко под землею стонем,Пока над нами лежит лед.И зимний холод не даст покоя,И капли слёз не дадут воды,И упиваяясь этим горем,Танцуй артём, как мы бы не смогли.Теперь осталось лишь одно,Уйти на век в ветхое дно.Порывы вихря за стеной,Забыты могилы наши с тобой.И пусть стихают голоса,Пока на кладбище лежит роса.И пусть темнеет за окном,Земля сырая теперь наш общий дом.Танцуй Артём.============Песня -

Ключевые слова: Песня Артём зима холод кровь авторский стих

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