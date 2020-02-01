Артём станцует на наших могилахАртём станцует на наших могилах,
На наших с тобой.
И наши кости погребенные в землю,
Станут скалой.
И ровно в полночь загорятся могилы,
Наши с тобой.
И наши кости присыпаны солью,
Станут золой.
Танцуй же одинокий ронин,
Мы заслужили этот гнёт.
Мы жалко под землëю стонем,
Пока над нами лежит лëд.
Артём станцует на наших могилах,
И снова зима.
Холодное солнце на свинцовых отшибах,
Внутри пустота.
Будем млеть как во сне,
В тесных гробах.
Кровь течет по моей спине,
Кровь кипит на мои руках.
Танцуй же одинокий ронин,
Мы заслужили этот гнёт.
Мы жалко под землею стонем,
Пока над нами лежит лед.
И зимний холод не даст покоя,
И капли слёз не дадут воды,
И упиваяясь этим горем,
Танцуй артём, как мы бы не смогли.
Теперь осталось лишь одно,
Уйти на век в ветхое дно.
Порывы вихря за стеной,
Забыты могилы наши с тобой.
И пусть стихают голоса,
Пока на кладбище лежит роса.
И пусть темнеет за окном,
Земля сырая теперь наш общий дом.
Танцуй Артём.
============
Песня -
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:05 by Spirit ForesterПросмотров: 49Комментарии: 0
Ключевые слова: Песня Артём зима холод кровь авторский стих