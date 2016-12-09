Ночная прогулка

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:28

Spirit Forester Просмотров: 463 Комментарии: 13 +9 Вчера, 16:28 by

Иду домой, а вокруг тишина,Над кладбищем застыла полная луна.Ночь темна, дорога моя страшна,Но что-то вдруг привлекло меня.И восстали из могил все тёмные силы,Каждый повылезал из своей могилы,Мертвецы, вампиры и прочая нечисть,Вам что, ночью больше делать нечего?Все на шабаш пришли резвиться,Холодные, мертвые убийцы,Вурдалаки, мертвецы и кровопийцы,Ну, что ж вам в могилах не лежится?Ускоряю шаг, учащаю дыханье,Бегу домой, почти теряя сознание,От этого безумия пытаюсь отстраниться,Ну, почему мне дома не сидится?

Ключевые слова: Кладбище ночь мертвецы могилы авторский стих

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