Ночная прогулка

Ночная прогулкаИду домой, а вокруг тишина,
Над кладбищем застыла полная луна.
Ночь темна, дорога моя страшна,
Но что-то вдруг привлекло меня.
И восстали из могил все тёмные силы,
Каждый повылезал из своей могилы,
Мертвецы, вампиры и прочая нечисть,
Вам что, ночью больше делать нечего?
Все на шабаш пришли резвиться,
Холодные, мертвые убийцы,
Вурдалаки, мертвецы и кровопийцы,
Ну, что ж вам в могилах не лежится?
Ускоряю шаг, учащаю дыханье,
Бегу домой, почти теряя сознание,
От этого безумия пытаюсь отстраниться,
Ну, почему мне дома не сидится?
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:28
Вчера, 16:28 by Spirit ForesterПросмотров: 463Комментарии: 13
Ключевые слова: Кладбище ночь мертвецы могилы авторский стих