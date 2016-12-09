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Стихи

Ночная прогулка

Иду домой, а вокруг тишина,
Над кладбищем застыла полная луна.
Ночь темна, дорога моя страшна,
Но что-то вдруг привлекло меня.

И восстали из могил все тёмные силы,
Каждый повылезал из своей могилы,
Мертвецы, вампиры и прочая нечисть,
Вам что, ночью больше делать нечего?

Все на шабаш пришли резвиться,
Холодные, мертвые убийцы,
Вурдалаки, мертвецы и кровопийцы,
Ну, что ж вам в могилах не лежится?

Ускоряю шаг, учащаю дыханье,
Бегу домой, почти теряя сознание,
От этого безумия пытаюсь отстраниться,
Ну, почему мне дома не сидится?

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:28
Вчера, 16:28 by Spirit ForesterПросмотров: 463Комментарии: 13
+9

Ключевые слова: Кладбище ночь мертвецы могилы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 17:07
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1286|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 371
Даже за пятку никто не цапанул?)+
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 60
"Среди ублюдков шёл артист, в кожаном плаще мёртвый анархист", да?)
Зарегистрирован: 18.07.2016
#3 написал: Spirit Forester
Вчера, 18:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 716
Цитата: Tigger power
Даже за пятку никто не цапанул?)+

Слава Богу нет)

Цитата: Fleur Delacour
"Среди ублюдков шёл артист, в кожаном плаще мёртвый анархист", да?)

Да, эта песня тоже повлияла!)
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#4 написал: Jeid
Вчера, 18:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Переход между первым куплетом и вторым не очень(
Но стих классный!)
+++
Зарегистрирован: 12.03.2018
#5 написал: qqq666
Вчера, 21:39
0
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Репутация: (75|-1)
Публикаций: 110
Комментариев: 1 728
нормально так
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#6 написал: kusi
Вчера, 22:52
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (2472|0)
Публикаций: 343
Комментариев: 6 699
По лог ряду стих выдержан, по ритму тоже, но вот по рифме..увы нет. Вы как я поняла из контекста стиха взяли первая- вторая, третья- четвёртая.
первый катрен:
Тишина- луна(рифма)
Страшна- меня (нет рифмы)
Второй катрен:
Силы- могилы(рифма)
Нечисть- ничего(нет рифмы)
Третий катрен:
Резвиться- убийцы(нет рифмы)
Кровопийцы- лежится(нет рифмы)
Четвёртый катрен:
Дыханье- сознанье(рифма)
Отстраниться - сидится (рифма )
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#7 написал: Космонасть
Вчера, 22:56
+1
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Репутация: (338|0)
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Комментариев: 747
Мне показалось рифма хромает,но это ничто по сравнению с эмоциями,которые дарит этот стих))) спасибо,посмеялась от души)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#8 написал: Spirit Forester
Вчера, 23:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 716
Цитата: kusi
По лог ряду стих выдержан, по ритму тоже, но вот по рифме..увы нет. Вы как я поняла из контекста стиха взяли первая- вторая, третья- четвёртая.
первый катрен:
Тишина- луна(рифма)
Страшна- меня (нет рифмы)
Второй катрен:
Силы- могилы(рифма)
Нечисть- ничего(нет рифмы)
Третий катрен:
Резвиться- убийцы(нет рифмы)
Кровопийцы- лежится(нет рифмы)
Четвёртый катрен:
Дыханье- сознанье(рифма)
Отстраниться - сидится (рифма )


рифма там есть, ты просто в слух прочитай))
но на самом деле я бы написал лучше сейчас, в 19 лет, нежели в 15)
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#9 написал: kusi
Вчера, 23:02
+1
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 343
Комментариев: 6 699
Цитата: Spirit Forester
рифма там есть

Покажите мне её)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#10 написал: Эвиллс
Вчера, 23:14
+2
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Репутация: (2569|2)
Публикаций: 194
Комментариев: 3 316
Специально поискала рифмы к слову "резвиться" в Яндексе. "Убийцы" в качестве рифмы не указаны, например. Это не в укор, а замечание по существу. С рифмами в стихе дефицит. Смысл уже не воспринимается чётко из-за того, что окончания некоторых строк режут глаз отсутствием рифмы.
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#11 написал: Spirit Forester
Вчера, 23:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (109|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 716
Цитата: Эвиллс
Специально поискала рифмы к слову "резвиться" в Яндексе. "Убийцы" в качестве рифмы не указаны, например. Это не в укор, а замечание по существу. С рифмами в стихе дефицит. Смысл уже не воспринимается чётко из-за того, что окончания некоторых строк режут глаз отсутствием рифмы.


В этом ваша проблема, я писал её на звук, тоесть как песню, не знаю, может я чего-то не понимаю, давно не писал стихи на подобную тему.
Цитата: kusi
Цитата: Spirit Forester
рифма там есть

Покажите мне её)

Я же и говорю, прочти её в слух, извини, что так яростно защищаю этот стих, просто вспоминаю себя в 15)
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#12 написал: kusi
Вчера, 23:58
0
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Публикаций: 343
Комментариев: 6 699
Цитата: Spirit Forester
извини, что так яростно защищаю этот стих,

Защищать стих имеете полное право, но защита состоит в грамотной обоснованной формулировке, почему это так, а не иначе.Понимаете?
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#13 написал: Spirit Forester
Сегодня, 00:42
0
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Репутация: (109|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 716
Цитата: kusi
Цитата: Spirit Forester
извини, что так яростно защищаю этот стих,

Защищать стих имеете полное право, но защита состоит в грамотной обоснованной формулировке, почему это так, а не иначе.Понимаете?

Понимаю, но я все написал выше)
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
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