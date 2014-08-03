Неупокоенный родственник

Сделано_в_СССР Просмотров: 268 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 09:15 by

В старом доме моей прабабушки был угол, где стоял диван. Если кто-то спал на том месте, то обычно им снился плачущий брат моей прабабушки. Он умер очень молодым.Как-то раз семейная пара поросилась переночевать, бабушка пустила и на том диване постелила. Утром женщина начала расспрашивать бабушку об умерших родственниках, так как во сне молодой человек в слезах звал её на кладбище неподалеку. Гостья тогда спросила, а не теряла ли бабушка могилу родственника.Оказалось, в перипетиях первой половины прошлого века пострадали кресты на могилах, и стерлись имена, а старая часть кладбища вообще стала похожа на густую рощу.Бабушка приблизительно помнила, где могила брата, но на ту же могилу начала претендовать односельчанка. Моя прабабушка была неконфликтной и уступила. Доказать она не могла без надписи.Последний раз брат моей прабабушки снился моей маме, когда она спала на том диване. Просто сидел и заливался горькими слезами. На большом семейном совете было решено, что нужно отыскать могилу. По описаниям прабабушки и её брата могилу отыскали и поставили памятник. С тех пор он никому не снился, видимо, душа нашла покой.Автор - ежиха.

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