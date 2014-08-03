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Истории из жизни

Неупокоенный родственник

В старом доме моей прабабушки был угол, где стоял диван. Если кто-то спал на том месте, то обычно им снился плачущий брат моей прабабушки. Он умер очень молодым.

Как-то раз семейная пара поросилась переночевать, бабушка пустила и на том диване постелила. Утром женщина начала расспрашивать бабушку об умерших родственниках, так как во сне молодой человек в слезах звал её на кладбище неподалеку. Гостья тогда спросила, а не теряла ли бабушка могилу родственника.

Оказалось, в перипетиях первой половины прошлого века пострадали кресты на могилах, и стерлись имена, а старая часть кладбища вообще стала похожа на густую рощу.

Бабушка приблизительно помнила, где могила брата, но на ту же могилу начала претендовать односельчанка. Моя прабабушка была неконфликтной и уступила. Доказать она не могла без надписи.

Последний раз брат моей прабабушки снился моей маме, когда она спала на том диване. Просто сидел и заливался горькими слезами. На большом семейном совете было решено, что нужно отыскать могилу. По описаниям прабабушки и её брата могилу отыскали и поставили памятник. С тех пор он никому не снился, видимо, душа нашла покой.


Автор - ежиха.
Источник.

Сегодня, 09:15 by Сделано_в_СССРПросмотров: 268Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Прабабушка старый дом диван сон плачущий брат могила памятник

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 09:18
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10433|-4)
Публикаций: 891
Комментариев: 9 254
Ну да, ну да. Как же бессмертной душе без быстро разрушающегося памятника!
И с чего бы ему считаться неупокоенным, если хоронили на кладбище и даже с "памятником"?
Журналисту +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:35
0
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 735
Ну и бреееед. Чего только народ себе не напридумывает. Плюс.
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