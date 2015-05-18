Монеты с детской могилы

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:20

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Когда я был еще мальчишкой, бабушка часто брала меня с собой на кладбище, в тот день, когда принято проведывать родственников. Мне это нравилось, потому как детям там всегда давали конфеты, печенье и разные вкусности.Пока дед и бабушка сидели с родственниками возле могил, я ходил по деревенскому кладбищу, разглядывая памятники и кресты, а так как мне уже было лет 8-9, я умел читать. Вот и смотрел на даты, кто и когда из похороненных людей родился и когда умер. На многих могилах лежали конфеты, родственники положили для поминовения. Кулек с конфетами, которыми меня угощали, был у бабушки, но я насобирал на могилах еще конфет, крашеных яиц и пришел к ним с полными карманами. Меня сейчас поражает то, что никто из взрослых не запрещал детям так делать — брать еду с могилы, даже наоборот, поощряли. Бабушка говорила: «Иди, забери конфеты на могиле, ведь их для этого туда кладут». Но не только конфеты я взял с могилы. На одной из них были мелкие монеты, и я не смог устоять, хотя и понимал, что делать этого нельзя. Поэтому ни дедушке, ни бабушке ничего не сказал. Решил, что этого хватит на тот набор солдатиков, что видел в магазине. Дома деньги спрятал под подушку и довольный уснул. Наутро у меня поднялась температура, на лице появились какие-то язвы, мама вызвала врача, и я попал в больницу. Мне было так плохо, что о деньгах я забыл. Родители стали ругать бабушку, что взяла меня с собой на кладбище, где меня сглазили. Мама была так в этом уверена, что привезла ко мне в больницу под видом родственницы какую-то женщину, которая сразу спросила, что я принес собой с кладбища. И я признался.Через два дня мне стало легче, а через неделю я уже был дома. Денег под подушкой не было, мама сказала, что их отнесли на кладбище, на ту могилу, которую я указал. Я запомнил, что там была похоронена маленькая девочка, даже дату рождения и смерти им назвал. Мама сказала, что по просьбе той женщины, что приходила ко мне, я должен пойти на кладбище и попросить у той девочки прощения, лишь тогда все станет на свои места. Я так и сделал, но меня до сих пор не покидает чувство вины, и еще я не понимаю, зачем на могилу ребенка положили деньги?

Ключевые слова: Монеты кладбище язвы болезнь ребенок

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