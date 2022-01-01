Паутина. ч.5

astrelez Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:23 by

Много лет назад, я был простым кузнецом, - начал говорить Тимир Илии – мне благоволили Кудай Бахсы и Аан Алахчын, я ковал топоры и ножи для кос, копья и стрелы, у меня была жена и красавица дочь, в доме моем не было изобилия, но мы и не нуждались. Не знаю, чем я прогневал Божественных Айыы, в мгновение ока от черной смерти умерли мои сердце и душа. Сначала ушла моя жена, а за ней и дочь. В тот день, когда я похоронил свою ненаглядную Сардану, погас огонь в горне, и закрылась дверь кузницы. Я больше не хотел никого видеть. Горе мое было неизбывным, свет померк в моей душе. Темные мысли кружились вокруг меня и часто во сне я видел своих ненаглядных красавиц, и они звали меня к себе. В один из таких черных дней ко мне в юрту постучался незнакомец, он сказал, что его зовут Ньиикон и он хочет, чтобы я выковал ему харабыл. Я отказался, но он был очень настойчив трижды отказывал я ему и трижды он возвращался. На четвертый раз он не стал просить выковать ему подвески, сказал, что ему известно от людей о горе, которое меня постигло и он может мне помочь. На мой ответ, что помочь мне не может никто, Ньиикон показал мне одну вещь. Увидев ее, я поверил ему. Снова загорелся огонь в моем горне. Семь дней и ночей кряду ковал я харабыл для шамана Ньиикона, на восьмой день, они были готовы. Получив свои заветные подвески, шаман ударил по рукам и уехал, а я снова закрылся в кузнице и целый год не выходил к людям. День и ночь я выковывал свое счастье, так думал я в тот момент, сердце мое билось от радости, вдохновение не покидало меня ни на миг. Через год я закончил свою часть сделки и послал весточку шаману. Он приехал через месяц после того, как я закончил свою работу. Увидев ее, он похвалил меня и выполнил свою часть сделки. Сорок дней камлал шаман Ньиикон, сорок дней не входил я в юрту, на сорок первый день шаман вышел. Никогда после не видел я его таким изможденным. Он что-то хотел сказать, но я не стал его слушать и вбежал в юрту, они были там… Старик прервал свой рассказ и трижды хлопнул в ладоши. Из юрты вышли и подошли к ним две женские фигуры. По знаку кузнеца они откинули аннах и Кэтэриис вздрогнула несмотря на то, что была готова увидеть. Тимир Илии продолжил - они могут ходить, слышать, повторять за тобой, я научил их самым простым вещам, но увы, Мындыр Ньиикон смог вернуть им буор и салгын кут, но вернуть ийэ кут, который и делает нас людьми, оказалось ему не под силу. Мой ийэ-кыыл, - осторжно заметила Кэтэриис – сказала мне, что вернуть ийэ кут невозможно, даже Божественные Айыы не в силах этого сделать. Возможно – согласился старик – но в душе я верю, что однажды придет шаман, который сможет сделать то, чего так жаждет мое сердце, вернуть мне моих горлинок. Возможно, так и будет, - согласилась с ним удаганка, - но это, к сожалению, не я…Старуха Собо очнулась от наваждения, когда по ее спине прошёлся колотушкой Мындыр Ньиикон. Ты что так и будешь здесь теперь стоять, пуская слюни пузырями? – негодовал он – ты забыла зачем мы здесь? Нет, - рявкнула удаганка, - мы здесь, чтобы узнать кто наш гость, что плетет паутину подобно дочерям Арслан Дуорая. Пока они перепирались синяя жидкость забурлила и поднялась фонтаном на высоту превосходящую три человеческих роста. Постояв с секунду на месте, струя рванулась вниз и разбившись растворилась в синей массе, а на месте фонтана появилась фигура одетая в бурого цвета кафтан, отороченный собольим мехом, на ногах у незнакомца были ичиги, странного темно-желтого цвета, носки ичиг были как будто покрыты пластинкой темного цвета. На голове у него была традиционная шапка дьабака с орлиными перьями. В руках мужчина держал дэйбиир, сделанный из волосков золотого цвета, даже предположить, что за животное могло иметь такой хвост старуха Собо не могла. Увидев мужчину, Мындыр Ньиикон преклонил колено, выставив вперед пустые руки, удаганка последовала его примеру, памятуя что здесь не принято думать, а спрашивать следует после действия. Когда незнакомец подошел ближе, шаман нараспев произнес о, Божественный Айыы, владеющий серебряным котлом, полным золота, приветствуем тебя. Тут уже старуха Собо поняла, что удостоилась великой чести видеть перед собой Господина Хомпорун Хотоя, хранителя мудрости и опыта, покровителя стариков и олонхосутов. Обычно, когда удаганка камлала на ее призыв, отвечали кулуты (слуги) Великих Господ и никогда она не видела самих Божественных Айыы. Поднимись – голос Хомпорун Хотоя оказался сильным, властным и одновременно мягким – Мындыр Ньиикон, и ты Кэтэриис Собо. Шаман и удаганка поднялись на ноги. Мои сказители донесли мне твое прошение Мындыр Ньиикон, мы приняли близко к сердцу твое беспокойство и нашли его оправданным. Мы никогда не видели существ, подобных тому, что сплело свою паутину вокруг дома. Откуда бы ни был родом пришелец, он явно больше, чем рядовой дух, думаем, что он божество иного мира. Несмотря на ваше могущество вам не справиться с ним самостоятельно. А потому по повелению Юрюнг Аар Тойона и по произволению Махан Аар Хотун, ты Кэтэриис Собо проведешь большое камлание, а затем обряд очищения, но закончишь ты его, - здесь Господин Хомпорун Хотой понизил голос и что-то сказал на ухо внимательно его слушавшей удаганке. Будет исполнено все как повелели Юрюнг Аар Тойон и Махан Аар Хотун, склонилась Кэтэриис. Когда она подняла глаза, перед ней никого не было, только Мындыр Ньиикон, в следующее мгновение твердь под ее ногами разверзлась и она, провалившись в синюю жидкость пошла ко дну. Не успела она испугаться как очутилась совершенно сухая перед дверью, что вновь пульсировала, освещая все блеклым светом. Когда старуха Собо вернулась к дому Тамары, он по-прежнему был окутан паутиной, но что-то изменилось, паутина как-то странно поблекла, как будто хозяин или хозяйка перестали заботиться о ней и натирать ее чтобы она блестела. Это не понравилось старухе Собо, но она остерегалась делать ранние выводы. Пройдя на задний двор, она разожгла костер в костровище и бросив туда горсть лесных трав, начала облачаться в шаманский наряд. Большое камлание заняло у старухи Собо почти шесть часов к его концу на была практически без сил, но удовлетворенно смотрела на сотканную ею сеть. Вызванные ее камланием стражи зорко стерегли чтобы никто и ничто не просочилось сквозь магическую сеть, которую старуха набросила на дом поверх паутины. Ей предстояло еще одно дело.

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