Доктор

Владимир Ложкарев Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:55 by

Другие, подобные истории:

Провадив своих родителей мальчик отправился в комнату. Вдруг ему стало плохо, видимо у него была температура. Он пытался позвонить родителям, но отвечали - "Абонент временно недоступен!" Взяв градусник, Паша принялся мерить. Температура была 40. Удивившись, кто-то позвонил в дверь. Тихо подбежав к двери, поднялся на носочки и увидел в глазок - стоит доктор. У врача было зеленое лицо, как будто его лицо покрасили в зелёный цвет кисточкой. Одет был как надо доктору. Врач в глазок смотрел на него. Он был с маской. Долго думая мальчик всё таки открыл. Открыв, доктора не было. Павел остолбенел, но почуяв запах лекарств, он обернулся и увидел доктора. Мальчик испугавшись, сказал: "Доктор, что Вы будете со мной делать?" Врач ответил: "Ложись на диван, я тебе сделаю укол!" И улыбнулся. Мальчик был как будто под гипнозом и сделал все что хотел доктор. Но когда Павел лег, он был уже не под гипнозом. В уколе была зелёная жидкость, доктор воткнул мальчику. Павел заснул и у него пропала температура. Проснувшись, он заметил что родителей не было. Павел обнаружил записку на которой была написано: "Был сделан укол вашим родителям, в результате они не выжили." У мальчика пробивались ручьи слёз. Прошло много лет. Мальчик был подростком. Вскоре он узнал что его родители действительно погибли. Павел жил после смерти родителей у бабушки. Бабушка рассказала про доктора. Он был псих-врач. Он заходил в каждой дом. Проверял плохо кому или нет? А потом убивал первых встречных людей.