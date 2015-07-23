"Ты меня помнишь?"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:17

Причина: Изменен раздел.

Erin_Grau Просмотров: 163 Комментарии: 4 +1 Вчера, 18:17 by

- Меня зовут Анна, тридцать семь лет. Я работаю журналистом в престижной компании.Вообще мне крупно повезло попасть на данную должность, ибо сама я из глубинки -деревни «Туташево», район Удмуртия - если вам поможет данное уточнение.На моей памяти, жили тогда на копьё с бабушкой и мамой.У них вечно были какие-то перепалки, в основном пустяковые, такие как, к примеру, одну меня отпускать гулять под вечер на луг неподалёку, то я долго ныла, что хочу домашнего мороженого, а потом я за это поплатилась болью в горле и температурой, затянувшейся на неделю.Я была упрямым и капризным ребенком, и, как все дети, старалась быстро слопать вкусное лакомство, а домашнее мороженое, которое делали из сгущёнки и сливок было невероятно вкусным, поистине вкус детства.Мама по утрам уходила на работу и пекла блинчики, под запах которых я и просыпалась, а потом у меня была обязанность - покормить уток и кур, заранее подготовленным бабушкой зерном из красного маленького ведерка, купленного специально для меня.Надев первое, что попалось под руку, я принялась исполнять веления матери, поэтому, протяжно зевая, мечтала поскорее всё сделать и убежать в свое тайное место.- Во-от так, гули-гули-гули, ваше угощение, мадам уточка с тёмным пятном на клювике, и вам, госпожа пёстрая курочка.Бабушка на крыльцо всегда выходила, убедиться, что справляюсь, и подслушивала мои "деловые разговоры" , потому так хохотала, что даже выронила очки с крупными линзами.За это я на неё дулась, ведь это же "личное".В тот период мне так казалось, и до сих пор эти воспоминания вызывают улыбку на лице.Промываю глаза под умывальником, мыслями лежу на лугу.Его хорошо было видно с крыльца.Хватаю с собой ириски для подружки и сборник со сказками, сбивая бабушку с ног, которая пальцем мне наказывала "чтобы недолго, поняла?" лечу как вольная птичка, юрко-юрко и уже на месте.- Привет, ты сегодня долго, - встретила меня Алиса. - Принесла?- Да, вот, держи, как и обещала, сказки братьев Гримм!- Ну что, готова? - Алиса хитро прищурилась и как-то странно улыбнулась.- Ещё бы! Я с таким трудом её стащила с антресоли.Пройдя по тропинке, недалеко от леса, мы, наконец, уселись под деревом на своём "тайном пристанище".Да, это мы так называли луг.Высокая густая трава щекотала кончики пальцев ног, и из-за этого всё время казалось, будто по мне ползут муравьи.- "...А потом… Туфли старшей сестры намокли от крови из-за отрубленных пальцев! Бу-у", - закончила предложение Алиса и скорчила страшную рожицу.- Фуу, - я скривила мину, представив себе такую картину, и мельком посмотрела на свои лаковые туфельки, лежавшие передо мной.- Ах-ах-ах, ну ты малявка! Крови боишься!- А вот и нет, а вот и нет! Я видела, как бабушка курице голову отрубила! Да-да! - завопила я в отчаянных попытках доказать свою смелость.- А вот и да! А вот и да! - ещё больше дразнила меня Алиса, заливаясь хохотом, её забавляла моя обидчивая натура.- Я сейчас книжку заберу и больше не принесу!- Да ладно, что ты в самом деле. Боишься, так и скажи.- Ну всё, отдай!Мы принялись перетягивать друг у друга сборник сказок, надорвав до середины начиная с основания.- Это всё из-за тебя! - взвизгнула я от неожиданности.- Сама виновата, нечего было выдирать, - спокойно заявила Алиса.Я хотела было заплакать, ведь книжку надо было ещё в местную библиотеку вернуть по истечении срока, а если мама заметит, что я её трогала и уж тем более порвала, мне устроят нагоняй!- Не реви, - Алиса была старше меня всего лишь на три года, нословно строгая воспитательница одним взглядом усмирила мои нахлынувшие эмоции.- У меня есть идея.Я быстро начала вытирать промокшие глаза, ведь слезы как назло предательски потекли сами собой.- Ну чего ты насупилась, пойдём ко мне, сейчас заклеим твою книжонку, - самоуверенно произнесла Алиса и встала, протягивая мне руку.Я на несколько минут задумалась, глядя на неё, но позже поднялась сама, демонстративно показывая, что всё ещё держу обиду.- Вот же упрямая.Мы пошли по узкой тропинке через густой лес, ведь дом, по её словам, находился на самой окраине деревни, с противоположной стороны. Это был так называемый "старый посёлок", местные жители сами так окрестили его.Я очень любила природу, поэтому всегда любовалась золотистыми лучами солнца, пронизывающие листики сосен и берёз, кусты дикого кизила манили своими красными ягодками, словно серьги среди густой зелени.- Не ешь. А то превратишься в свинку! - отговаривала меня Алиса. А я же детская наивность, впоследствии обходила куст, боясь, как огня.-Хи-хи-хи, – раздался смешок подружки.Внезапно поднялся сильный ветер. Обычно такое явление происходит перед грозой.- Надо поторапливаться, - промолвила Алиса и ускорила шаг. Я старалась не отставать, хоть это было и непросто с моими короткими ножками. Покорно следуя за спутницей, я внезапно вздрогнула от страха - раздался гром и сверкнула молния, казалось, прямо над нашими головами.- Алиса-а, мне стра-ашно… — кричала я подруге, которая, обернувшись, схватила меня за руку и буквально силком тащила за собой.Книга к тому времени совсем промокла и попусту превратилась в ненужный кусок макулатуры, но верить в это мне не хотелось. Я разулась в сенях, пока приятельница закрывала дверь на щеколду.- Алиса, это ты? — раздался старушечий голос. Это была её бабушка. Алиса большую часть времени находилась с ней, так как та была слепой. Поэтому наши с подружкой встречи надолго не затягивались. Исключением стал этот день – Семнадцатое июля.- Ба, я не одна, со мной Аня.- Анечка, здравствуй, милая. Как ты? — ласково проговорила бабушка.- Здравствуйте, «алисина» бабушка, — по-детски ответила я.Бабушка улыбнулась и смешливо добавила:- Теть Вера я.Убедившись в том, что Теть Вере ничего не нужно, мы забежали в тусклую комнату.Алиса зажгла свечу на плошке. Из-за грозы отключился свет.- Ты обещала заклеить книжку, — тихо пробубнила под носом и вытерлась сухим полотенцем.- Если тебе это нужно сегодня, то не получится. Разве что попробовать подсушить над свечой, а потом уже клеить, – задумчиво ответила Алиса.- Конечно сегодня! Ее нужно вернуть в библиотеку!Алиса залилась хохотом.– Мне кажется, что теперь это бесполезно. Да ладно, не плачь. И так своими слезами дождь призвала.- Сделай что угодно, без книги не уйду, — угрюмо произнесла я.- Ладно, малявка, сейчас попробую, — Алиса зажгла еще парочку свечей. На столе в крошках валялся недоеденный пряник и нож.- Вроде бы получается. Так что успокойся.Алиса всегда знала, как меня приструнить. Чаще всего пыталась меня подколоть да шутить, а если это не удавалось, то делала вид, что сердится. В этот раз комната наполнилась звонким смехом.- Малявка, а ты когда-нибудь слышала про клятву на крови? - глаза Алисы хитро блеснули в огне свечи.- Нет, не слышала. Что это? – удивленно спросила я.- Это когда лучшие друзья клянутся дружить вечно! – победно заявила та и уставилась на меня.- Ты хотела бы дружить со мной вечно? Нам же так весело вместе.- Да! Я хочу! Хочу! — я воскликнула от радости.- И я! Тогда вот что мы сделаем, – Алиса начала вводить меня в курс дела, параллельно достав нож и блюдце.- А больно не будет?- Ну, ты же смелая, малявка! Как комарик укусит, — произнесла подруга и взяла мою ладонь.- А-Ай! — я завизжала от боли, устремив на надрез.- Тсс! — Алиса сделала то же самое и соединила наши ладони вместе.- Повторяй за мной.«Я, Алиса, даю клятву навечно сохранить дружбу с Аней, что бы ни случилось и ни произошло, наша дружба останется крепкой, и узы ее ничто не разрушит. Сих слов не преступлю, не предам. Да будет так».Я повторяла за Алисой, только поменяла местами наши имена, и наш заговор зазвучал в унисон.Пара капель проронились на страницы книги и моментально впитались в неё.- Ой, мамочки! — мы с подругой завизжали в один голос.Ставни окон моментально раскрылись от подступившего порыва ветра, и сильный дождь ворвался в "гости" будто бы специально решил понаблюдать за только что свершившимся обрядом.***- Алиса-а! - внезапно раздался встревоженный голос теть Веры.- Иду, ба! - вымолвила подружка, закрывая оконные ставни. - Малявка, посиди здесь, я мигом.Дверь комнаты шумно захлопнулась, а я жалобно начала потирать свою ладонь.Поковыряв страницу с пятном крови, взгляд переместился на иные окружающее меня атрибуты декора.В верхнем углу на стене висела икона, плотно закрытая белым холщевым полотенцем. Украшала её веточки вербы.На полках невысокого стеллажа находилась разновидность баночек с травами.«Ромашка, мята, зверобой, девясил, порошок мандрагоры и багульник болотный», - я уставилась на бирки, как вдруг Алиса вернулась.- Ань, бабушка… Приболела, мне нужно ей помочь, ты сможешь дойти до дома сама? - она заметила мой заострённый взгляд на баночках.Я хотела спросить её обо всех этих вещах, но подруга меня поторапливала.- Книгу не забудь.Дождь к тому времени уже прекратился, и я спустилась вниз, последовав за Алисой.Я уже обувалась, но вдруг услышала тяжёлый хрип.Обернувшись на него… увидела побледневшее лицо теть Веры, а затем... бабушка Алисы указала пальцем прямо на меня, и белки ее глаз замаячили и помутнели ещё сильнее.От неожиданности я застыла и случайно выронила книгу на пол, которая раскрылась именно на той самой запятнанной странице.- Агх… - бабушка словно пыталась что-то сказать, но её тут же перебила Алиса- Быстрее, малявка! Уходи!Под тяжкие протяжные старушечьи стоны я в мгновение ока выбежала прочь.Будучи в метре от дома, я ощутила неприятный холодок, пробежавший по спине.Из щели в двери донеслось громкое "Беда-а, беда-а".Смеркалось, я рьяно бегу, неприятно чавкая по грязи, образовавшейся после дождя.Вспомнить бы тропинку. Наугад сворачиваю налево, где-то здесь должен быть тот самый куст кизила, служивший ориентировкой. Иду дальше, но его всё нет, и при себе нет ничего кроме книги, начинаю щуриться. Позади себя я внезапно услышала звук, похожий на рык дикого кабана, который тихонько подбирался ближе, ломая под собой мелкие веточки деревьев.Грозный жуткий рык приближался, и я решила пройти через лес по диагонали, чтобы обойти опасного зверя. Меня трясло от холода, еще бы, в старом-то платьице и открытым воротничком.Я даже не думала плакать, настолько парализовал меня страх.Визжу как резанная, ведь из-за дерева выскочил тот самый дикий кабан, который бежал прямо на меня! Может, заиграло моё детское воображение, но я точно помню, что его глаза светились красным светом, будто раскаленный уголь.Внезапно он остановился и начал смотреть прямо в мои глаза. Яркие сгустки в кроваво-красных глаз пронизывали до дрожи. Рыло испустило порцию пара, и зверь копытом начал бороздить землю. Тяжело дыша, я начала отходить назад, не опуская взгляда, казалось, если я перестану смотреть на него - в сию секунду он меня разорвет.Отошла на двадцать шагов, развернулась и побежала прочь, по пути оборачиваюсь - кабан исчез.Выхожу из леса и не замечаю, как проваливаюсь в мелкое болотце. Вязкая масса на секунду приклеила мои туфли, и я громко плюхнулась вниз, распластавшись как морская звезда. Ищу книгу, параллельно вытирая лицо грязной рукой. Поднимаясь, осознаю, что ничего не вижу. Ни дороги, ни леса, словно на меня обрушилась тёмная пелена. Делаю шаг вперед и теряю ориентацию в пространстве. Я не понимала куда идти.- «Мамочка-а..»--бью себя по лицу, не веря самой себе, переступаю небольшой островок, обросший мхом, который слегка запружинил, и из него выступила вода.Бабушка всегда учила меня молитвам. Обязательно перед сном заходила в мою комнату и надоедала своими нравоучениями и рассказами о высших силах и ангелах, о божественной мощи.Я не была столь верующей и никогда не могла полностью выучить хоть одну простую молитву. Поэтому я начала проговаривать про себя все что запомнила, хоть и своими словами.- «Отче наш, помоги, иже еси на небеси, помоги мне, мамочки»Снова слышу дикий рык вперемешку с воем, от которого даже птицы разлетелись. «Только не сейчас!..»- «Д-да прибудет имя твоё…» - слезы и сопли полились ручьем, в панике закрываю лицо книгой, крепко сжимая ручонками.- «Да будет воля твоя... Во Имя Отца и Сына и Святого духа, АМИНЬ».Открываю глаза и неожиданно для себя замечаю дорогу и дома! Странный туман, охвативший мой разум, растворился, как и все остальные звуки.Вот он, куст! Вот и луг! Как же я была счастлива в этот момент!Позже заметила, что ко мне навстречу вышла мама с очень недовольным лицом, но мне было все равно на ее ругань. Той ночью я так и не уснула.***- Ну так, вы сможете мне помочь? Прошу вас, мне это снится каждую ночь на протяжении года! Я больше не могу… — чуть ли не молила я гадалку с псевдонимом Агнесса.- Левой рукой вытяни две карты, а затем передай их мне, — произнесла та и поднесла колоду карт Таро.- Аркан Дьявола в перевернутом положении. Плохой знак - обозначает опустошение, злой рок, зависимость и покорность судьбе. В такой позиции ведет к сильному удару, неминуемой катастрофе, что может обрушиться как на профессиональные отношения, так и на дружескую связь, - закончила ворожея.- Дружескую связь?.. Должно быть, это связано с моим переездом. С того дня мы больше не виделись. После произошедшего кошмара мне запретили выходить на луг и, соответственно, общаться с Алисой. Потом отъезд в Ижевск, в школу пошла... И больше я ничего о ней не слышала.- Вторая карта — Младший Аркан, Двойка Пентаклей в прямом положении символизирует ловкость, эмоции, хаотичность, поездку и безразличие, - продолжила Агнесса. — Тебе выпадает дорога.- То есть, мне нужно вернуться в деревню? - удивленно спросила я.- Именно так. Вы совершили очень сильный обряд, который в неумелых руках повлек за собой серьезные последствия - расплату высшим силам. Ни в коем случае нельзя было соглашаться на магические ритуалы, теперь тебе нужно найти Алису и разорвать узы клятвы, - проницательный взгляд гадалки пробрал меня до дрожи.- Вот. Когда найдешь свою подругу - прочитайте вместе этот заговор, он поможет избавиться от магии, - Агнесса протянула мне небольшой сверток бумаги.***Пришлось взять больничный на неделю, начальство, к счастью, благоразумное.«Пирогово – Капустино - Большая Кибья… Наконец-то - Туташево», - показалось название родных окраин на облезлом и ржавом дорожном знаке спустя два часа одиннадцать минут.- Какой же чистый воздух, - я остановилась на минуту и сделала глубокий вдох, невольно чихнула от палящих солнечных лучей. Заслезились глаза, я протерла один из них и успела заметить, насколько же опустела деревня. Накренившиеся от времени ветхие дома с полуразрушенным зубчатым забором, жухлая трава. Дом бабы Нюры виднелся за деревом, и я немного загрустила - ведь давно ее уже нет в живых, как и моей бабушки.Пройдя вглубь поселка, чувство отчаянья глобального опустения понемногу рассеивалось.Я услышала голоса говорливых бабушек на скамейке, а справа обнаружила местный ларёк и тучную темноволосую женщину средних лет, которая у входа кормила ошмётками мяса и мелкими косточками черного холёного кота с лоснящейся шерстью по кличке Барсик.Заметив меня, она поздоровалась, и я вошла в продовольственный магазинчик под провожающими меня взглядами.- Чего желаете? Вы приезжая, да? - бесцеремонно спросила продавщица.- Да… мне воды, пожалуйста, - ответила я немного помешкав.- Какими судьбами? У вас тут родные? – не унималась та.- Были… у меня тут покойная бабушка... Эм, Снигирева Мария Степановна.- Нет, не припомню такую, может бабки знают, так вы навестить могилу приехали? - без задней мысли спросила Аллочка, имя которой донеслось со стороны скамейки.- Опять несносные бабки потрепаться зовут, - ехидно ответила та и протянула мне бутылку минералки.- И это тоже, а вообще, хотела поинтересоваться у вас… Может вы знаете, не проживает ли здесь еще Алиса Бузмакова? Практически моего возраста, мы с ней в детстве дружили, – я улыбнулась, не отводя глаз от собеседницы.Лицо Аллочки в ту же секунду помрачнело и задумалось.- Бузмакова? Ого, вы разве не слышали о случившемся происшествии несколько лет назад? - серьезно спросила продавщица, закрывая магазин на «перерыв».- Нет, я переехала в Ижевск еще в десятилетнем возрасте. Потому и спрашиваю, утратила с ней все контакты, так сказать.- Ох, доченька, беда тут была, - перебила продавщицу одна из старушек.- Проклятый-то дом, в котором подружка твоя жила. До сих пор поговаривают, что бабка ее ведьмой была и колдовством помышляла. Всякая скотина дом ее обходила, а озерцо близ него всегда зловоние исходило, оттого и утки там не плавали, и рыба всплывала брюхом к верху, это местные рассказывали.- Девка та сама живодеркой была, котят топила, в холщевом мешке приносила и выбрасывала как мусор! - поддержала вторая собеседница.- Как же, я никогда не замечала за ней таких зверств!- удивленно выпалила я, и меня передернуло от сумбурных новостей.- Баб Зин, да кто это видел, выдумываете легенды и пугаете всех, не обращай внимания, - возразила Аллочка, обратившись ко мне.- Да какие тут легенды, дурёха! А может это ты детей схоронила своих, как и полдеревни, а? Кровь свою родную, не видевших жизни, совсем малюток! Небось и внучку свою сгубила! Это всё ведьма эта, Вера, будь она проклята трижды! За это и поплатилась, карга! - Баб Зина обрушила все горе на ни в чем неповинную продавщицу ларька, и та угрюмо начала хамить в ответ.- Поплатилась? Чем... и как? И дети тут причем? - я решила остановить суровых дам своими расспросами.- Жизнью поплатись, нашли ее в доме мертвую и с окровавленными глазами, в куче осколках разбитого зеркала, прости Господи, - промолвила вторая бабушка, как позже выяснилось, Светлана Петровна.- КАК? А что с Алисой? – подключила я свои репортерские навыки.- Её так и не нашли. Даже могилки нет, бедная девочка... - ответила Баб Света, вытирая промокшие глаза.***Рассказы местных жителей совсем обескуражили меня и выбили из колеи. В голове мимолетным видением пронеслись воспоминания о детстве: еще живая бабушка, суетливые, но веселые будни, запах свежеиспеченных блинчиков и сборник сказок и… страшная ночь в лесу. Злобный рык и пустые белки глаз теть Веры я запомнила так хорошо, будто это случилось вчера. В ту же секунду тело взбудоражилось само по себе и осекло мои мысли как раз в тот момент, когда я уже подошла к старому кладбищу. Визуально вспомнила траекторию, ведущую к могиле бабушки.Увядшие цветы добавляли мрачности полной картине: на серой надгробной плите с черным обрамлением на меня смотрело выгравированное родное лицо. За столькие годы поутихнувшая боль вновь разворошила старую хрупкую рану. Я не смогла сдержать порыв горьких слёз.- Бабушка, я так скучаю… - только и смогла произнести, как вдруг я почувствовала вибрации в сумке, лежавшей на моих коленях - два пропущенных звонка с неизвестного номера. Я попыталась перезвонить, но случайно выронила телефон. Нецензурно выругавшись, шарю под скамейкой и натыкаюсь на что-то острое.«Осколок зеркала? Откуда он здесь...» - подумала про себя, протирая уколотый палец.Я уже уходила, когда мельком услышала странный шум - напряглась, вслушиваюсь«Должно быть, показалось»Решаю попрощаться с бабушкой и вскрикиваю как сумасшедшая – бабушкино лицо на фото исказилось в искривленной улыбке. В ужасе закрываю рот ладонью - видение мгновенно исчезло, зато странные звуки снова появились и принудили меня застыть на месте. Тот самый рык…Уже вовсю темнело. Я бегу, и перед глазами мелькают кресты и надгробия, старые венки и скамейки, по венам растекался адреналин – я бежала так быстро как никогда в жизни, ведь этот страшный вой не утихал. Пронеслась мимо леса и каким-то образом очутилась возле небольшого озерца, о котором рассказывали бабки. Оно выглядело совсем заброшенным - заросло высоким камышом с травой и позеленело.Меня знатно потряхивало, я попыталась отдышаться. Достав недопитую бутылку минералки, делаю маленький глоток и начинаю громко кашлять - поперхнулась от удивления. Глаза на лоб полезли, руки задрожали. То, что я увидела, заставило меня задуматься о моем психическом состоянии.- Малявка, это правда ты? - передо мной, как ни в чем не бывало, стояла Алиса. С широкой улыбкой на лице. Я не заметила, как и откуда она появилась. Порывистый ветер трепал её густые тёмные волосы. Не знаю, что больше всего меня удивило: её появление или то... Что она так и осталась ребёнком, той самой девочкой из детства, старше всего на три года.- А-Алиса?.. — я стояла как вкопанная и пыталась осознать реальность всего происходящего.- О, ты меня помнишь? Я так рада! Я знала, что ты вернёшься! — внезапно Алиса подбежала ко мне и обняла.- Т-Ты совсем не изменилась… - дрожащим от удивления голосом я пыталась обнять её в ответ, но её цепкие руки будто сковали цепями.- Ах-аха, как и ты, малявка, — добавила она и совсем обескуражила.- Мне тридцать семь… Разве ты не замечаешь разницу между нами?- Ах-ах-ах, ну ты совсем не меняешься! Напридумываешь всякого и веришь в это! — Алиса залилась ещё большим хохотом и подвела к озеру.В ту же секунду я была готова потерять сознание. Всматриваясь в водную гладь, я отказывалась верить своим глазам.- К-как такое возможно?! — на поверхности воды отражалась маленькая и белокурая я… В старом голубом платье и длинной косой.Смотрю на свои руки, они совершенно обычные и подлежат моему возрасту, но детский силуэт повторяет все движения за мной.- Странная ты, - резонно заявила Алиса и демонстративно фыркнула носом.- Ты же пропала? - я посмотрела на неё в упор и достала свернутый клочок бумаги с заговором.- Я? Ха-ха, дурочка, я всё время была здесь и ждала тебя, - она взяла меня за руку.- Мы же связаны, помнишь? - она сжимала мои пальцы так сильно, что я невольно ойкнула.- МЫ ЖЕ ПОКЛЯЛИСЬ ДРУЖИТЬ ВЕЧНО! - голос исказился и превратился в жуткий демонический вопль, низвергаемый чудовищем. Это была уже не Алиса, а страшный монстр, с широко раскрытой длинной чёрной пастью и пустыми глазницами.Я закричала и изогнулась в припадке от дикой боли, хруста собственных костей и громкого оглушающего рёва.- ПОЧЕМУ ТЫ УЕХАЛА, НАМ ЖЕ БЫЛО ТАК ВЕСЕЛО ВМЕСТЕ, - голова демона изламывалась, и шея медленно выворачивалась из стороны в сторону. По моим рукам взметнулись мелкие темные жгуты.- Отпусти меня, тварь! - я пыталась выбраться, но тонкая продолговатая серая рука цепко впилась чёрными когтями до крови. Бьюсь в агонии, словно жертва, схваченная хищником, начинаю читать молитву, но исчадие ада только разразилось мерзким раскатистым смехом и начало зачитывать её вместе со мной.Кричу от нарастающей боли и, резко дыша, выпаливаю короткие строки из заговора.Чудовище прекратило смеяться и уставилось на меня. Это был удачный момент, чтобы выскользнуть.- АХ ТЫ, МЕЛКАЯ ДРЯНЬ! - завопило то, что раньше было Алисой.- НЕ ХОЧУ ТЕПЕРЬ С ТОБОЙ ДРУЖИТЬ, ПОДЛАЯ МЕРЗАВКА! – нечеловеческий голос монстра прозвучал глубоко, словно из желудка.Тварь моментально ударила меня в живот, и я упала на спину. Крепко стиснув зубы, не теряя времени, начинаю медленно отползать назад, но та, приближаясь ближе, возвращала себе исходный облик бывшей подруги. Мельком успела заметить, что из-за ее спины один за одним, словно из ниоткуда появилось сонмище маленьких девочек. Они подбирались к нам, мелкими шажочками переступая кочки, пиная траву в вечерней росе. Мертвые глаза... Как много мертвых глаз…- Они все мои лучшие подруги! Все дали клятву и исполнили её, в отличие от тебя, - спокойным и вновь обычным голосом промолвила «Алиса».- Кто ты? Ведьма? Откуда ты взялась?!! Эти дети, Вера, ты их всех убила! — довольно смело закричала ей в ответ.- Это тупая бабка была ведьмой. Никчёмной ведьмой. Она сама меня призвала и точно знала на что шла. Слишком долго я была её глазами, — выпалил монстр на одном дыхании. - Кто я? О, милая, лучше тебе не знать. Но! Если пойдешь со мной, то я расскажу, — серое лицо с темными набухшими под кожей венами исказилось в широкой ухмылке. Оно протянуло мне руку.- Ни за что! — я моментально воткнула окровавленный осколок зеркала прямо в ладонь чудовища. Оно удивилось моей выходке, а потом вновь залилось устрашающим смехом.- Дура! Ты осталась такой же мелкой дурой! - удовлетворительно прохрипело адское создание.В ту же секунду мертвые дети, окружившие нас, взялись за руки и начали сливаться воедино. Сотни длинных антрацитовых жгутов вместо рук нахлестывались друг на друга толстыми слоями и спаялись между собой, образовав громадный черный ком пульсирующего волокна.С каждой секундой оно трансформировалось и увеличивалось в размерах до тех пор, пока не превратилось в гигантского паука. Сотни детских лиц, мертвенно застывших словно маска, облачали переднюю часть туловища монстра. Поток остекленевших глаз смотрел в пустоту, а из маленьких детских ртов густо стекала алая кровь, пузырилась и мерзко выблевывалась с новой порцией. Со спины торчали массивные тошнотворные миазматические нарывы, серые полупрозрачные руки тянулись до самой земли, волоча за собой черные когти у самого основания, а тонкие отростки на уродских лапах помогали ему передвигаться.В полуобморочном состоянии я тщетно отползаю к озеру. Звенело в ушах до такой степени, что я не слышала ни мерзкого смеха Алисы, ни надвигающейся ко мне адской твари. Только телефонные вибрации в кармане, к сожалению, не позволяли мне тут же отключиться и обмякнуть.- Столикая! Прими моё тебе подношение... Кушать подано! – завопила Алиса и победно вздернула руки в сторону водоёма. В ответ пронесся оглушительный ликующий вопль. Множество ртов одновременно обнажили длинные острые клыки и принялись жадно пожирать свою добычу, растерзав в мелкие клочья. Хруст костей сопровождался интенсивным потоком крови, и зеленое заросшее озеро обрело насыщенный багровый цвет.***Агнесса набирала знакомый номер снова и снова, и столько же раз слышала одну и ту же фразу автоответчика: «Абонент временно недоступен. Перезвоните позже».На круглом деревянном столе стояла красивая вазочка с зажженными благовониями и разного вида магические руны. Только колода карт Таро была хаотично разбросана по нему, и одна из них особенно выделялась в центре - Аркан Смерти.

Ключевые слова: Деревня подруга ритуал авторская история

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