Великий поход

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:58

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:58 by

Кто шел за мной, тот вспомнит эти времена...Поход... И шум боев... Пирушки на досуге...Надежное плечо друзей... Любовь подруг...И имена...Кто шел за мною, тот увидел Мир,Страны далекой Миф, развеянный походом...Богов величие, в их честь устроен Пир,И Земли новые завоевание мимоходом...Кто шел за мной, тот видел Свет во Тьме,Стрелы полет... Меча удар могучий...И рифмы слог ложился Одой мне,Сквозь битвы страсть, огонь кипучий...Кто шел за мной, тот видел мощь Руси,Бескрайность войск... И в величайшей битвеНемало воинов отважных полегло,В тех схватках... Им почесть воздадим в молитве...Кто шел за мной, тот видел Чудеса,Людей перемещения вмиг через пространства...Явленье сказочных существ в магических лесах...Творение волшебников, - неземные Царства.Кто шел за мной, Йаджуджи лицезрел...Не ведала границ свирепость нраваТого народа, что очень многих одолелХрабрейших воинов, сразившихся во славу...Кто шел за мной, тот Стену возводил,От непокорных и упрямых Монстров,Миг вечности Железные Врата в легенду превратил,Лишь в прах века истерли Мифа остов...Кто шел за мной, увидел царство Мрака...Снегов безжалостность... Лютость непогод...Величье гор... К нам благосклонность Зодиака...Бескрайний океан... И долгих дней поход...Кто шел за мной, Гипербореи видел Свет,Могущество титанов... Райский остров...К стене прикованный цепями Прометей...Бессмертия источник, открывшийся непросто...Кто шел за мной, тот Духами храним,Нашел прибежище в зените Славы...Величие и честь навеки сохранил,Запечатлев в истории могущество Державы.Кто шел за мной, тот не забудет эти времена...Поход... И шум боев... Пирушки на досуге...Надежное плечо друзей... Любовь подруг...И наши имена... ®

Ключевые слова: Духи бой титаны авторский стих

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