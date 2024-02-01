Гобелен⁠⁠

Летяга Просмотров: 147 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:02 by

- А что у вас располагается в подвалах?Директор музея посмотрела на заезжего чиновника.- А в подвалах у нас запасники.Чиновник поднял брови, удивляясь. Он был молодым, и его первый раз отправили с самостоятельной миссией. Необходимости особенной в этом не было, но должен же человек хоть немного работать? Вот и придумывали разного рода инспекции. Молодой чиновник чувствовал себя не слишком уверенно. Все люди, к которым он прибывал, были намного его старше.- Одни пенсионеры! Поговорить не с кем! – жаловался чиновник.Он не понимал, что в небольших городках культура была по большей части делом разного рода энтузиастов. Тех людей, кому сейчас было шестьдесят и даже семьдесят лет. Молодые как-то не горели желанием собирать сведения о том, что называлось «малой Родиной».Директору музея Рощиной Евгении Александровне было шестьдесят пять лет. Даже по новому закону она уже могла выйти на пенсию, но делать этого пока не собиралась. И не в том было дело, что она дева старая и работа — ее единственная отдушина. Совсем нет. У нее была семья. Муж, дети и внуки.Дети настаивали на том, чтобы мать бросала "свое пыльное дело", как они выражались, и занималась дачей и внуками.- На кого? – спрашивала Евгения Александровна. – На кого я могу бросить музей?И вопрос зависал в воздухе, потому что кандидатур на должность директора не было.Все это привычно промелькнуло в голове у женщины, когда заезжий чиновник задал свой вопрос.- Молодой человек, - Евгения Александровна просто заставила себя скрыть из голоса сарказм, - а где прикажете хранить то, что было собрано за многие годы?Сарказм все-таки прорвался, но чиновник этого не понял.Он мучительно вспоминал последний посещенный им музей. Этим музеем был Эрмитаж. И молодой чиновник совершенно не представлял, а где, действительно, даже там хранится то, что не находится в выставочных залах.Директор смотрела на своего визави.- Инспектировать запасники будете? – сухо спросила она.- Да! – с каким-то даже вызовом ответил парень.Не то чтобы ему сильно хотелось, но почему-то вдруг стало интересно. Кроме того, вопрос был задан таким тоном... Безупречно вежливая директор музея почти напрямую сказала ему, что очень сомневается в том, что он полезет в подвал.- Хорошо. Пойдёмте.Директор привела его к тяжёлой железной двери. Достала огромный ключ. Чиновник ждал жуткого скрежета и даже заранее поморщился, но ключ повернулся бесшумно. Дверь открылась.- Ого! – оценил он толщину, проходя через неё.- Под этим домом большой подвал. Дому больше полутора сотен лет. До революции он принадлежал местному купцу, а в подвале хранились вина, – директор процитировала часть из того, что говорили экскурсоводы. Когда экскурсии еще проводились.- Осторожнее, - на всякий случай предостерегла она и начала спускаться.Лестница была добротной. Ступени - широкими. Ни одного скрипа, ни одной просевшей доски.На последней ступени чиновник даже подпрыгнул, проверяя ее крепость.- Да, раньше умели строить. Это лиственница, молодой человек. Она и тысячу лет выдержит, - усмехнулась Евгения Александровна. – Пойдемте.Она провела чиновника по подвалу.На пластиковых полках, которые резко контрастировали с могучими стенами и казались весьма хлипкими, лежали книги. Стояли сосуды. Непонятные предметы разных форм, размеров и расцветок.- А книги…, - чиновник провел пальцами по корешку, - не испортятся?- Нет. Здесь отличная вентиляция. Чувствуете? Совершенно не пахнет сыростью.Да. Сырости в воздухе не было. Прохлада была, а сыростью не пахло.- А это что?Внимание молодого человека привлекло полотно, растянутое на стене. На полотне был изображен кот, над головой которого летали две большие рыбины.Директор ответила не сразу. Она подошла ближе и почему-то покачала головой.- Василий Подвалович! А ну вылезай! Снова простыть хочешь! – вдруг громко и сердито произнесла она.Никто не появился, а чиновник с удивлением посмотрел на директора.- Вылезай, Васька. Куплю я тебе рыбы! – уже мягче сказала Евгения Александровна.С минуту было тихо. Потом из угла появился большой кот. Он негромко мурлыкнул и потерся об ноги женщины.Молодой чиновник посмотрел на кота, потом на полотно и даже вздрогнул! Кот на ткани был точной копией кота, умывавшегося у ног директора.- А…, – только и произнес чиновник.Директор поняла его.- Давайте поднимемся в мой кабинет. Там будет удобнее. И я вам расскажу одну легенду, если хотите, конечно.- А можно? – чиновник достал телефон.Сети в подвале не было, но ему захотелось сфотографировать полотно.- Пожалуйста, - улыбнулась директор.Кот хотел удрать, но Евгения Александровна строго покачала головой, и для надежности взяла его на руки.Они медленно поднялись по крепкой и надежной лестнице. Стоило им выйти из подвала, как кот Васька спрыгнул с рук директора и куда-то удалился. Евгения Александровна снова покачала головой.- И когда только пробирается, там прохладно все-таки, а он не молодой. Мы с ним ровесники, - вздохнула она, - хотя мышей он отлично ловит до сих пор.Евгения Александровна проводила чиновника в свой кабинет. Поставила греться чай.- Присаживайтесь…, - она секунду помедлила, вспоминая, как зовут чиновника, - присаживайтесь, Юрий Львович.Юрий сел.- Сейчас чаю попьём, и я вам расскажу про гобелен, читающий мысли.Директор налила чай в большую и явно старинную кружку. Юрий с опаской взял ее в руки. Не разбить бы.- Не разобьете, - улыбнулась Евгения Александровна, - это еще одна легенда. Абсолютно материальная, кстати, в отличие от гобелена.- А он какой, мистический?- Можно и так сказать. Мистический. Магический. Волшебный. Называйте, как хотите. Этому гобелену больше сотни лет, точную дату его появления мы определить не смогли.- Появления? Не изготовления?- Именно появления, Юрий Львович. В наш город его привез один из владельцев этого дома. Молодой купец любил путешествовать. Однажды он отправился на восток. Точный маршрут его неизвестен, но, предположительно, он, как Марко Поло, побывал в Китае. Надо сказать, что он не просто так любил уезжать из дома. Была в семье какая-то тайна. Не ладил молодой купец с отцом.Когда Арсений возвратился, то подарил отцу гобелен. С тех пор начал старый купец просто сохнуть. Стареть стремительно. Современники говорили – поседел за пару дней. И через несколько месяцев скончался.- А при чем здесь гобелен-то? – удивился Юрий. – Он же не китайский. На нем ваш кот изображен.- Про гобелен и всю эту историю мы узнали не так уж давно. Дом был отдан под музей в середине прошлого века. Часть экспонатов, как и сейчас, стояла в витринах, часть была в подвале. Когда меня назначили директором, а было это почти полвека тому назад…Евгения Александровна посмотрела на молодого чиновника.- Да-да, это было сорок семь лет назад, если точно, тогда я начала разбирать всё, что находилось в запасниках. И нашла гобелен. Знаете, что на нем было изображено? Конечно, не знаете. Не кот на нем тогда был. Гобелен лежал свернутым и даже был упакован в мешковину. Плотно очень, как будто кто-то не хотел, чтобы его раскрывали. А я мешковину сняла. Вот тогда и стала известна тайна постаревшего купца. На гобелене была запечатлена страшная сцена. Купец с гневным лицом душил молодую женщину. Потом, порывшись в письмах современников, я установила, что это его первая жена. Мать Арсения.Арсений, видимо, что-то подозревал подобное. И привез отцу гобелен. Знаете, как в известном фильме – «Восток – дело тонкое». Старая, совершенно отличная от нашей, русской, культура со своими тайнами. Со своей магией.Я не всё поняла сразу. Подумала: ну такое выставлять ни к чему, но решила, что гобелен может испортиться в свернутом состоянии, и повесила его там же, в подвале. А потом спустилась вниз через некоторое время, а на нем сцена: наш дворник с приятелем пиво пьют! Представляете, как я удивилась? А как они поразились, когда я им выволочку устроила и количество выпитого назвала. Специально ведь прятались в подвале! Аж креститься начали, когда меня услышали!Отругала я их, а потом села рядом с гобеленом и задумалась о своем. На следующий день картина сменилась. Мне жутко стало. Но молодая была, любопытная. Проверила. Да. Всё так. Если человек рядом подумает про что-то сокровенное или просто спрятать что захочет, то это потом на гобелене и отразится.Так я его и оставила там, в запаснике. А потом уже выяснилось, что он не только на людей реагирует. Васька про рыбу думал, вот и получилось, что он на ткани и изображен.Юрий Львович пораженно глядел на директора. Потом словно очнулся.Достал телефон. Посмотрел на фото гобелена, на мечтающего кота Василия. Выдохнул, покачал головой. Хотел фото стереть.Евгения Александровна, склонив седую голову, внимательно наблюдала за молодым чиновником. Юрий фото стирать не стал.Через полчаса, подписав все нужные бумаги, молодой чиновник Юрий Львович Калинин навсегда покинул небольшой городок, который он посещал с инспекцией.Евгения Александровна накинула на плечи платок, подошла к окну и проводила его взглядом. Потом вернулась и села в кресло. Задумалась.В кабинет к ней зашел Васька. Запрыгнул на стол и внимательно посмотрел в глаза женщины.- А что, Васька, может, и правда готовиться мне на пенсию?Васька скептически фыркнул.- Может, ты и прав, не нужны мы ему, но знаешь, мне кажется, он вернется. Зацепил его гобелен.Автор - myaus09.

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