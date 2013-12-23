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Истории из жизни

Чиновник

Мне подруга рассказала дикую историю. Она работает в одном сильно важном министерстве. И у них пропал один очень высокопоставленный чиновник. Вышел из своего кабинета и пошел в соседнее здание - тоже министерское, расположенное через дорогу. То есть из одного дома вышел, а в другой не пришел. Утром следующего дня подняла тревогу жена, а потом и коллеги, когда чиновник не появился на каком-то заседании. А поскольку пропавший был очень важной персоной, на рога поднялись все, и силовики в первую очередь. Особо активно прорабатывали две версии: чиновника похитили (даже предполагали, какие именно группировки и для чего) и чиновник сам свалил за кордон с каким-нибудь важным гос.секретом. В общем, переполох вселенский, столицу обшаривают, за границей выведывают.

А ровно через трое суток чиновник объявляется на пороге кабинета, в который шел изначально. Причем мужик ведет себя как ни в чем ни бывало, не понимает ступора, в который впали коллеги. И утверждает, что просто перешел через дорогу, на что у него ушло от силы минуты три. Какие трое суток? О чем вы говорите? И по дороге между зданиями ничего странного не заметил.
То есть чиновник, судя по всему, эти три дня просто потерял, неизвестно как. Оба раза его зафиксировали камеры слежения - первый раз - когда выходил, второй - через трое суток - когда зашел.

Уж не знаю, как там проверяли, правду ли говорил чиновник. Но, похоже, поверили. Во всяком случае он продержался на своем посту до следующей перестановки в верхах.
Вот я и думаю, что, может, такие пропавшие в конце концов объявятся? Может, они тоже "теряют" часы, сутки, а то и десятилетия?

Автор: Zeta.
Источник.

Новость отредактировал catberry - Вчера, 17:45
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:45 by Nik_dkПросмотров: 742Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Чиновник исчезновение возвращение

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:21
+3
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Комментариев: 2 824
Для меня странно, что ему поверили. Даже если в верхах знают больше чем мы, всё равно бы сделали вид, что не верят.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Бозкурт
Вчера, 19:00
+4
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Чего-то просто всё как-то. Поднялся шум. Силовики подключены. Разговоры. Поиски. И вдруг он является:"всем здрасьте. А Што собсна случилось? Я тут шёл три минуты." А силовики такие:"А. Ну ладно Пал Иваныч. Вопросов больше не имеем." И все разошлись по своим делам.
Вот если бы пропала никому не интересная одинокая баба Нюся шедшая в собес и ею интересовались только бабки-подружки. А потом внезапно нашлась . История приобрела бы совсем другой колорит))
Зарегистрирован: 27.04.2016
#3 написал: Arhip
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В историю верю, со знакомым произошло нечто подобное, история об этом тут есть. посему плюсую.
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#4 написал: conjure one
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#5 написал: ScarlettMarie
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#7 написал: фергю сон
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