Чиновник

Новость отредактировал catberry - Вчера, 17:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nik_dk Просмотров: 742 Комментарии: 7 +16 Вчера, 17:45 by

Мне подруга рассказала дикую историю. Она работает в одном сильно важном министерстве. И у них пропал один очень высокопоставленный чиновник. Вышел из своего кабинета и пошел в соседнее здание - тоже министерское, расположенное через дорогу. То есть из одного дома вышел, а в другой не пришел. Утром следующего дня подняла тревогу жена, а потом и коллеги, когда чиновник не появился на каком-то заседании. А поскольку пропавший был очень важной персоной, на рога поднялись все, и силовики в первую очередь. Особо активно прорабатывали две версии: чиновника похитили (даже предполагали, какие именно группировки и для чего) и чиновник сам свалил за кордон с каким-нибудь важным гос.секретом. В общем, переполох вселенский, столицу обшаривают, за границей выведывают.А ровно через трое суток чиновник объявляется на пороге кабинета, в который шел изначально. Причем мужик ведет себя как ни в чем ни бывало, не понимает ступора, в который впали коллеги. И утверждает, что просто перешел через дорогу, на что у него ушло от силы минуты три. Какие трое суток? О чем вы говорите? И по дороге между зданиями ничего странного не заметил.То есть чиновник, судя по всему, эти три дня просто потерял, неизвестно как. Оба раза его зафиксировали камеры слежения - первый раз - когда выходил, второй - через трое суток - когда зашел.Уж не знаю, как там проверяли, правду ли говорил чиновник. Но, похоже, поверили. Во всяком случае он продержался на своем посту до следующей перестановки в верхах.Вот я и думаю, что, может, такие пропавшие в конце концов объявятся? Может, они тоже "теряют" часы, сутки, а то и десятилетия?Автор: Zeta.

Ключевые слова: Чиновник исчезновение возвращение

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