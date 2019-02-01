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Творческие истории

Иммигранты

— Ваша специальность?

Чиновник сурово посмотрел на посетителя.

— Я маг огня, —мужчина величественно продемонстрировал орлиный профиль.

— Так, давайте посмотрим. Ага, код профессии 223Б. Вот здесь распишитесь.

— Что? Зачем?

— Инструкция по пожарной безопасности. У нас в королевстве с этим строго, знаете ли.

— Пожалуйста, — маг с некоторой обидой поставил закорючку в журнале, — Я, между прочим, профессионал.

— Вот именно! А вдруг вы пожар случайно устроите?

— Как это случайно? У меня работа такая — поджигать!

— Это вы так думаете. На территории нашего королевства магическим образом разрешается только тушить.

— Я вам что, пожарник?

Чиновник приторно улыбнулся.

— В наших законах так написано. Будете поджигать, отберем вид на жительство, оштрафуем и вышлем в страну откуда прибыли.

— Не надо! — маг вспомнил лютующую там инквизицию, растерял всю спесь и замахал руками, — Я всё понял: можно тушить, поджигать нельзя.

— Отлично. Тогда держите удостоверение внештатного пожарника, инструкцию и каску. Её носить обязательно...

Через час маг вышел из кабинета миграционного инспектора с кипой инструкций и методичек. Мутным взглядом окинул очередь перед дверью: первым сидел грозного вида некромант. Еще не подозревающий, что новая родина запретит поднимать зомби, взамен заставив работать реаниматологом на скорой.


Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 19:02 by ЛетягаПросмотров: 58Комментарии: 0
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Ключевые слова: Иммиграция маг некромант чиновник рассказявка

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