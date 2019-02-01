Иммигранты

Летяга Просмотров: 58 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:02 by

— Ваша специальность?Чиновник сурово посмотрел на посетителя.— Я маг огня, —мужчина величественно продемонстрировал орлиный профиль.— Так, давайте посмотрим. Ага, код профессии 223Б. Вот здесь распишитесь.— Что? Зачем?— Инструкция по пожарной безопасности. У нас в королевстве с этим строго, знаете ли.— Пожалуйста, — маг с некоторой обидой поставил закорючку в журнале, — Я, между прочим, профессионал.— Вот именно! А вдруг вы пожар случайно устроите?— Как это случайно? У меня работа такая — поджигать!— Это вы так думаете. На территории нашего королевства магическим образом разрешается только тушить.— Я вам что, пожарник?Чиновник приторно улыбнулся.— В наших законах так написано. Будете поджигать, отберем вид на жительство, оштрафуем и вышлем в страну откуда прибыли.— Не надо! — маг вспомнил лютующую там инквизицию, растерял всю спесь и замахал руками, — Я всё понял: можно тушить, поджигать нельзя.— Отлично. Тогда держите удостоверение внештатного пожарника, инструкцию и каску. Её носить обязательно...Через час маг вышел из кабинета миграционного инспектора с кипой инструкций и методичек. Мутным взглядом окинул очередь перед дверью: первым сидел грозного вида некромант. Еще не подозревающий, что новая родина запретит поднимать зомби, взамен заставив работать реаниматологом на скорой.Автор: Александр Котобус Горбов.

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