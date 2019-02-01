Иммигранты— Ваша специальность?
Чиновник сурово посмотрел на посетителя.
— Я маг огня, —мужчина величественно продемонстрировал орлиный профиль.
— Так, давайте посмотрим. Ага, код профессии 223Б. Вот здесь распишитесь.
— Что? Зачем?
— Инструкция по пожарной безопасности. У нас в королевстве с этим строго, знаете ли.
— Пожалуйста, — маг с некоторой обидой поставил закорючку в журнале, — Я, между прочим, профессионал.
— Вот именно! А вдруг вы пожар случайно устроите?
— Как это случайно? У меня работа такая — поджигать!
— Это вы так думаете. На территории нашего королевства магическим образом разрешается только тушить.
— Я вам что, пожарник?
Чиновник приторно улыбнулся.
— В наших законах так написано. Будете поджигать, отберем вид на жительство, оштрафуем и вышлем в страну откуда прибыли.
— Не надо! — маг вспомнил лютующую там инквизицию, растерял всю спесь и замахал руками, — Я всё понял: можно тушить, поджигать нельзя.
— Отлично. Тогда держите удостоверение внештатного пожарника, инструкцию и каску. Её носить обязательно...
Через час маг вышел из кабинета миграционного инспектора с кипой инструкций и методичек. Мутным взглядом окинул очередь перед дверью: первым сидел грозного вида некромант. Еще не подозревающий, что новая родина запретит поднимать зомби, взамен заставив работать реаниматологом на скорой.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 19:02 by ЛетягаПросмотров: 58Комментарии: 0
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