Ловец снов⁠⁠

Летяга Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:30 by

Иногда ловцы снов просто ломаются.Я не делаю вид, что знаю причину. Куда проще виновато улыбнуться и извиниться. Да, вы купили у нас эту занятную штуку, а теперь нитки порвались, а ветвь, срезанная с берёзы, треснула.Будем рады вернуть вам деньги. Или, что ещё лучше, подарить новый ловец.Кошмары ведь никуда не исчезают.Каждый день мои пальцы создают паутину.Я переплетаю нити и шепчу заклинания себе под нос. Внутри разгорается голод. И его не удовлетворит кофе из автомата или обед из ближайшей столовой.Мне нужно что-то жуткое.Пальцы переплетают нити. Очередной ловец снов отправляется в коробку, а потом — к новому хозяину. Чаще всего они висят где-то в углу, собирая пыль.Но иногда в них попадается что-то ценное.У нас на сайте есть целый раздел о том, что ловец можно вернуть. Например, если ветвь, обмотанная нитями, вдруг треснула. Или вы начали замечать на ней пыль и грязь.Это лишь предвестники чего-то важного.Я обожаю возвраты, как бы странно это ни звучало. Люди приносят нам что-то необычное. Каждый сломанный ловец на самом деле лишь полон кошмаров.Просто владельцы слишком слепы, чтобы это заметить.Я забираю испорченные ловцы в мастерскую. Аккуратно освобождаю кошмары от липких нитей. Они дрожат в моих руках, будто понимая, что сейчас произойдёт.Я пожираю сны, один за другим. Чувствую вкус чужих страхов. Аккуратно разжёвываю ужасы, которые приходят тёмной ночью, насыщаюсь утренней дрожью. И наконец чувствую себя сытой.Но голод обязательно вернётся. И мои руки берутся за очередной ловец снов.Интересно, сколько вкусных кошмаров он сможет принести.Автор - asleepAccomplice.

Ключевые слова: Сны ловец снов голод кошмары

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