Ушедший в туман

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:34

Dagger Просмотров: 56 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:34 by

Приветствую, меня зовут Владимир. Я бы не сказал что, то что со мной произошло очень страшная или крайне мистическая история, возможно это череда совпадений. Я до сих пор не особо верю в правдивость того, что было описано в блокноте.Проживаю я в Петербурге, переехал сюда еще в 13 лет с родителями. По мере того, как я рос родители копили деньги и мечтали купить дачу в Ленобласти, я и сам был не против временами выбираться на природу, так как с детства любил за ней наблюдать. И вот, когда мне исполняется 16 лет, родители покупают загородный дом с небольшим участком в маленькой деревушке. Выглядела деревня конечно контрастно - абсолютно новые, не тронутые жильцами дома, а на фоне рухлять, которая стоит тут, вероятно, со времен Императорской России. Но меня это не сильно смущало.Мне 21, я решаю на пару дней поехать в наш загородный дом отдохнуть. На дворе был жаркий июль и последнее, что хотелось делать, так это сидеть в уже кипящем офисе и перебирать бумажки. Родители были в городе, отец перенес операцию, и мать за ним приглядывала. Получив отгул на пару дней, я отправился на дачу. Ехать было около двух часов. По приезду обнаружил, что наш участок выглядел убрано, так будто здесь живут люди, но все двери были закрыты на ключ. Я не придал этому особого значения и принялся раскладывать вещи. Дом был небольшим, 1 этаж и чердак. Этого хватало, а если учитывать, что я был один, так вообще отлично. Делать тут особо нечего, можно лишь наслаждаться одиночеством. Пацаны, которые жили в этой деревне, уже давно разъехались, да и в принципе местных жителей было особо не видать, только бабки, которые живут тут не первый десяток лет. Приехал я уже под вечер, поэтому после интенсивного раскладывания вещей меня начало клонить в сон. Я не стал сопротивляться и пошел спать.На следующий день я проснулся рано, часов в 9, если верить настенным часам. Погода на улице меня удивила, стоял непроглядный туман. Было такое ощущение, что на землю упало облако. На расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Хоть туманы и были частым явлением в этих местах, такая плотность меня конечно поразила. Попытки выйти на улицу заканчивались неудачей, ведь был велик шанс потеряться. Я знаю, что это может звучать смешно, но участок будто испарился, вообще ничего не видно. Под вечер я списался с одним из друзей, которые когда-то проживали в этой деревне. Звать его Витя и он был самым младшим из нашей компании. Мы иногда переписывались, но приезжать он сюда перестал. Я рассказал ему о том, что деревня пустует, а на улице непроглядный туман. Он же, в свою очередь, вспомнил байку про туман, который забирает людей. Это в его стиле, он всегда любил мистические рассказы и всякие легенды. По его словам иногда ночью на деревню ложится туман и лежит так около суток или меньше, а если в этот день не сидеть дома и пойти прогуляться велик шанс и вовсе пропасть. Я конечно посмеялся. В мистику с детства не верил, но почитать что-то мистическое или послушать был рад.Прообщались мы так с Витьком до полуночи. Попытки дописаться до остальной компании потерпели фиаско. Кто-то уже спал, кто-то просто не отвечал, а кого-то и след простыл. Витя и сам уже собирался было идти спать, но тут по закону подлости я услышал странный звук. Он доносился из сеней. Вроде кастрюля упала или что-то металлическое. Я недолго думая решил проверить. Выйдя в сени увидел завораживающие зрелище. Двери на улицу были открыты, а густой слой тумана двигался как стена, причем за порог не заходил. Было такое ощущение, что туман будто бы кто-то передвигал. Звука ветра не было, а ведь на него можно было бы свалить валяющийся половник по середине коридора. Я положил половник на место и подошел поближе к выходу из дома. Вытянув руку, я почувствовал холод, холод, не свойственный лету. Воздух в тумане был по-зимнему холодный, по ощущениям температура "за бортом" была -5. Я медленно прижал руку к себе и стало как-то неприятно от такого контраста температур. Достаточно было вытянуть руку за дверь, как ты моментально попадал в лютый, по меркам июля, холод. Почему-то захотелось выйти на улицу, ведь явление это крайне редкое, к тому же туман двигался все быстрее, а виднее за дверью не становилось. Но тут мне вспомнилась история Витька про туман, который забирал людей, и желание выйти на улицу мгновенно отпало. Вытянув вперед руку я попытался нащупать дверь, а потом ручку, ледяную ручку. Мне обожгло руку холодом, показалось, что я не заметил и случайно потрогал сухой лед. По спине пробежали мурашки то-ли от холода, то-ли от страха. Я вернул руку обратно и она быстро согрелась. Крайнее удивление, и интерес к этому явлению сменили страх и непонимание. Я не понимал, почему туман не заходит внутрь дома и почему холодно исключительно на улице, как будто дверь была проходом в зиму. Поэтому было принято решение оставить все как есть и просто запереть сени, а если станет холодно можно затопить печь. Вернувшись к ноутбуку я увидел, что Витька был уже оффлайн, ну раз так, то я тоже пойду спать.Ночь прошла как обычно. Проснувшись утром и глянув в окно, я увидел свой обычный летний участок, странного тумана и след простыл. Выйдя на улицу, температура была приблизительно 25 градусов. Подойдя к сараю, я заметил конденсат на ручке и, потрогав ее, я ощутил вчерашний холод, держаться было можно, но все еще не приятно. По возвращению домой, я выполнил все утренние задачи и решил проверить погоду на неделю. Неделя обещала быть теплой, и самый ее теплый день должен был быть сегодня. После осознания этого факта я решил отправиться на речку, что была неподалеку.Приехав на речку, я обнаружил удивительную картину. На воде был очень тонкий слой льда, сразу было понятно, что постарался вчерашний туман. Вода была просто ледяной, температуры марта. Самое интересное, что помимо слоя льда на воде ничего вокруг не напоминало о вчерашнем тумане, как будто его и не было. Немного погуляв по берегу и исследовав местность, я понял, что туман каким-то мистическим образом не затронул природу, создавалось такое ощущение, что вся живность и растительность в округе просто пропустила этот туман. Подходя к машине под лопухом, я заметил блокнот. Это бы не привлекло мое внимание, так как на пляжу было довольно много мусора если бы не одно но. Конденсат. Тот самый конденсат, что был на ручке сарая утром. Взяв блокнот в руки, я почувствовал холод, он был более сильным и более неприятным, чем у ручки. Я открыл его на первой странице и увидел большую надпись. "НЕ ХОДИ В ТУМАН. ТЕБЯ ЗАБЕРУТ.". Что это могло значить? Нет, в смысле понятно, что это значит не ходить в туман, но кто меня может забрать? И что в конце концов это за мистический туман такой? Это для меня было загадкой. Дальше я листать не стал, кинул блокнот в машину и поехал домой.Вечером, сидя за столом, я вспомнил про блокнот и решил все-таки его осмотреть. Я вышел на улицу и почувствовал неприятный холод, зимний холод. Взяв блокнот и зайдя домой, я сел за стол и принялся его читать.НЕ ХОДИ В ТУМАН. ТЕБЯ ЗАБЕРУТ.Итак, я не знаю, кто это читает и читает ли вообще, но меня зовут Норман, мне 17 лет и я начинаю терять веру в возможность вернуться. Я не понимаю куда попал, вокруг густой туман и мне холодно, но я не замерзаю, как бы странно это не звучало. По ощущениям сейчас тринадцатый день с момента попадания сюда. Я просто пошел к другу в довольно туманную ночь и по приходу в его дом никого там не нашел, а вернувшись к себе, пропали и жильцы моего дома. Такое ощущение, что все люди исчезли, свет остался включен, работает телевизор, правда не один канал не находит, лишь помехи. По началу мне было страшно, но сейчас я нашел в себе силы разобраться в том, что, черт побери, здесь происходит. Вот и завел этот дневник. Читающий это человек, я не знаю к какому вердикту я прийду в конце своего расследования, но я запишу его на первой странице.Итак, день пятнадцатый вероятно. За эти два дня я выяснил, что сегодня 26 июля 1997 года и средняя температура в тумане на улице это -3 градуса, а в помещении 10 градусов. Еще мне удалось найти теплые комнаты в одном из домов, температура там 23 градуса и тумана почти не видно, в них я провожу большую часть времени.Такс, на дворе 4 августа 1997 года. Я прошел путь от своего дома до дома друга уже 17 раз и буду пытаться дальше, пока не вернусь обратно. В тумане я нахожусь уже двадцать четыре дня. Здесь нет людей, помимо меня конечно.Это уже другая запись, я решил что попусту тратить страницы нельзя. Сегодня 6 августа 1997 года и я решил зафиксировать, что я выяснил и чем я занимаюсь на протяжении двадцати шести дней нахождения в тумане. Каждый день я вслух читаю книги, общаюсь с собой в зеркале, чтобы не сойти с ума и пытаюсь вернутся в реальный мир. То, куда я попал явно не наш мир, это всего-лишь его иллюзия, все как у нас, но его выдает туман и отсутствие людей. Здесь очень холодно, я скучаю по людям.Я Норман... Наверное... Сегодня день... Уже зима, должна быть, но на улице нет снега, температура не изменилась ни разу со дня попадания сюда. Мне очень страшно, я хочу домой.Сегодня прошел год с момента попадания в туман. Этот мир свел меня с ума. Мне не надо здесь есть, пить, ходить в туалет, о чём то заботиться и вообще думать. Ни одного человека я не нашел, повсюду туман, он сгущается.Я без понятия как я все еще могу писать, говорить и вообще жить. Такое ощущение, что этот мир сохраняет мое состояние на протяжении уже многих лет, я потерял счет времени. Сейчас должно быть уже несколько лет прошло. Туман становиться плотнее с каждым годом. Я не расту, не меняюсь, не нуждаюсь в чем-либо. Я смирился с тем фактом, что не выберусь от сюда. Да и место, в котором я жил когда попал сюда осталось где-то в России. Я без понятия, где я сейчас, но прошел я явно очень много.Попытки самоубийства закончились неудачей. Я бесконечно регенерируюсь и, вероятно, здесь я бессмертен. Сейчас я сижу на берегу какой-то реки. Прошло уже наверное лет десять. Мне должно быть 27, но я ни чуть не изменился с 17 лет. Этот блокнот единственное, что связывает меня с реальным миром, я так думаю.Я видел людей. Определённо видел людей. Я видел, как толпа шла в тумане. Они уходили от меня, я шел за ними, но они были быстрее.Это были не люди. Они серые и имеют лишь очертания людей, когда я подхожу к ним, они пропадают. Никто со мной не говорит.Я нашел деревню в которой жил когда попал сюда. На моем доме написано что туман лучшее место, я с ними согласен.Далее все страницы пустые, кроме последней. На ней Норман написал, что он растворится в тумане, когда этот блокнот исчезнет.Туман на улице сгущался, а я сидел за столом в оцепенении и не знал, что и думать. С одной стороны бред, а с другой...Нет, не может обычный блокнот, который наверняка написали детишки, дабы пошутить над незнакомцем испортить мне заслуженный отдых. Надо идти спать. Выйдя в сени, чтобы запереть дверь, я увидел густой туман. А в далеке серое очертание человека. Я перепугался, откуда на моем участке человек? Запер дверь из сеней, взял топор и сел в своей комнате. Тишина, я не издаю не звука. Так и уснул, с топором в руках. Утром проснулся рано, в 8 утра. В окно светило яркое солнце, а на улице не было ни намека на туман. Я был крайне напуган. Что это было? Кто был этот человек?Выйдя на улицу, я увидел лишь обычный двор, все было как всегда, на улице светило солнце, пели птички, благодать. Во мне царил страх, страх тумана. Я решил не испытывать судьбу и уехать обратно в город, проведя остаток выходных там. Собрал вещи, сел и уехал. Захватил с собой блокнот на всякий случай. Пока ехал очень надеялся, что успею до сумерек, не хочется попасть в туман. По приезду в квартиру, разложил все вещи и не нашел кое-что. Блокнот. Он просто испарился. Я клал его на сидение рядом с собой. Попытки найти его в машине не увенчались успехом.Все шло своим чередом, выходные закончились, я вышел на работу. Туман стал забываться. Спустя примерно пол года, холодной зимой, я с утра пораньше сел отогревать машину. На улице тьма непроглядная, лишь свет фонарей. Внимание мое привлек какой-то серый объект вдалеке, он мне что-то напомнил... Но нет, я включил фары и никого впереди не увидел, пустая улица. Выключил фары и обратил внимание на сидение рядом. Вспомнился блокнот. Я решил залезть в телефон и проверить статистику пропаж в Ленобласти за период с 1990 по 2020 год. Он была переменчивая, но в основном люди пропадали летом, очень много открытых дел. Это меня насторожило. С одной стороны, Питер, болота, легко провалиться и там помереть, а с другой, почему не нашли то? Вроде не инопланетяне же крадут, усмехнулся я. И почему только летом? Наверное летом чаще на природу выезжают.Если к вам в туманную ночь будут обращаться люди и спрашивать видите ли вы их, лучше промолчать. А Норман ничего не хотел спрашивать, он растворился в тумане.

Ключевые слова: Туман одиночество природные явления дача авторская история

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