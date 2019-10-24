Папин крестик

NatLi Просмотров: 270 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 16:21 by

Несколько лет назад у меня умер папа. Случилось всё быстро, буквально за два месяца его не стало, онкология в четвёртой стадии.Мой папа родился в маленькой сибирской деревне. Так получилось, что я не видела Сибирь и о его семье знаю только по редким папиным рассказам. Надо сказать, что папа мой был откровенным безбожником, прямо ярым, хоть вроде и вырос в деревушке. Говорить ему что-то по теме веры было бесполезно, всё было привито в детстве! По национальности он белорус. Мама моя всегда удивлялась, почему он так яро отрицает Бога?И вот папа лежит в больнице, ему сделали операцию, просто чтобы облегчить состояние. При больнице есть молитвенная комната. Приходил батюшка и к папе, надел на него крестик, простенький, алюминиевый. Я батюшку не видела, сосед по палате сказал. Один день, когда у папы уже начало уходить сознание, я нашла этот крестик на полу в палате. Человек теряет рассудок, сдёрнул, всё может быть. Хотя до этого несколько дней крестик был на нём надет. Я подняла и повесила ему на кровать, на спинку.Когда папы не стало, я вещи и крестик принесла домой. Нам сделали красивый, большой папин портрет в похоронном бюро. И вот мама просто взяла и повесила крестик на этот портрет, и причём так он висел, что сам крестик был на уровне папиного глаза.Прошло какое-то время, я стала протирать пыль у портрета и мы видим, что половина крестика валяется на столе, как будто его лезвием срезали, половина висит прямо перед глазом на шнурке. Как будто взгляд перерезал его!Крестик я склеила аккуратно и убрала. Но само событие не идёт из головы.История взята с другого сайта, но автор - я.https://strashno.com/istoriya-2016/papin-krestik/Автор: Наталья

Ключевые слова: Папа болезнь крестик портрет авторская история

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