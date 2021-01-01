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Истории из жизни

Живой покойник по соседству

Жил у нас в подъезде, в квартире напротив, сосед. Сам дедок этот безобиден был. Но постоянный клиент психбольницы, когда-то, ещё при его молодости, сосед этажом ниже рассказывал, унизила его сильно в молодости девушка его на публику, и его переклинило. Сам он избегал людей, тихий и спокойный был и любил путешествовать по области. Но жил как бомж, вечно на него все жаловались.

Но этот случай не забуду никогда.

Живу отдельно, у родителей дома давненько не был, так как они к нам в основном приезжали. Ждали с женой моих родителей в гости, так как днюха была у меня в тот день.
Звонит мне мама по скайпу поздравить, и сказала, что они задержаться...
Стало обидно, мол, стол накрыт, все в сборе.
Мама сказала, что батю понятым взяли, сосед этот умер, и уже как почти месяц назад... так как на весь подъезд стояла ужасная вонь, и полиция вместе с спасателями вскрывали дверь… и обнаружили его.
Я в шоке. Маме говорю:

- Ма, так мы с женой его вчера видели на остановке, мы с ним ещё поздоровалась. Сказал, скуплялся и автобуса ждёт.
Мама в шоке... мы в шоке. Но это ещё не всё.
За день до моего дня рождения, отец поздно возвращался домой, и под подъездом сидел этот же сосед, сигарету у отца стрельнул и попросил его ему помочь, сумки до квартиры донести.
Да и остальные соседи его видели...
Мистика?.. Не знаю.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:55
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:55 by airforceПросмотров: 66Комментарии: 0
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Ключевые слова: живой труп мистика истории из жизни

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