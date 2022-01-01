Семейные скелеты

Estellan Просмотров: 191 Комментарии: 0 +6 Вчера, 18:19 by

Со стены на нас укоризненно смотрел девственно-чистый центр мишени. Стена вокруг мишени, в противовес, была густо утыкана ножами.- Не спать… - я похлопал ученика по плечу и вручил ему новый нож. – Давай, одно попадание, и я от тебя отстану.- Я больше не могу, - выронив железяку, тот осел прямо на пол и стал массировать ноющее запястье.- Нет, так не пойдет. Если хочешь быть полезным, придется учиться владеть оружием. Что же ты будешь делать, если меня или Меру, или Тени, или Медянки… короче, никого, кто может помочь, не окажется рядом? Надо уметь хотя бы защитить себя. Вполне возможно, что когда-нибудь тебе потребуется защитить и меня.- А может, магией?- Не… я не дам тебе в руки магию, если ты даже с ножами справиться не в состоянии. А вдруг ты мне ею и звезданешь? Давай, тренируйся.Даниэл вдохновился моей речью ровно настолько, чтобы тут же, с протестующим стоном растянуться на полу в позе звезды. Н-да, вдохновляющие речи – явно не мой конек.В тренировочном зале мы куковали уже вторую неделю. Ровно через неделю после провального ритуала у центральных, ученик изъявил желание учиться бою.Тренировочную мы отжали у доковских наемников. Точнее, изначально планировалось просто потренироваться в уголке, не привлекая к себе лишнего внимания, но если при рукопашной на нас просто странно косились, то когда дело дошло до метательного оружия, у Даниэла хаотично разлетающегося во все стороны, кроме нужной, наемники внезапно решили нас не смущать своей компанией. Так что, едва мы появлялись в поле зрения, тренировочная тут же пустела. Странно, но, видимо, у наемников заказов – море, некогда тренироваться.- Давай, вставай. На сегодня еще отрабатываем третий захват, - решив, что время для отдыха вышло, я осторожно потыкал пальцами ноги безучастное тело, добившись лишь нового протестующего стона.- Да встаю я, встаю… - вяло выдохнул ученик, принявшись воплощать угрозу в жизнь.Именно этот момент Меру выбрала для того, чтобы нарисоваться в зале.- Смотритель? – змея вдумчиво принюхалась, опознала меня, надеюсь, не по запаху. Ученик, с облегчением обвалился обратно на пол. – А я уже забегалась вас искать. Вы же на стрельбище собирались.- Собирались, – я вновь потыкал тельце ногой, тельце дрыгнуло левой пяткой и утратило видимую подвижность. – но погода сегодня не благоволит. Что-то случилось?Нага кинула взгляд в окно, за которым ярко сияло Солнце, припекая начавшую оттаивать землю, вызывая на свой свет первую зелень. Задумалась на мгновение.- Не благоволит?- Крайне, - ну не говорить же ей, в самом деле, что первым же своим выстрелом из арбалета Даниэл едва не подстрелил служащего, за что нас, с позором, выгнали со стрельбища, с запретом приближаться на сотню метров. – Так что случилось?- Э-м-м… - змея замялась, и мне это отчаянно не понравилось.- Только не говори, что Роланд опять что-то придумал. Что-то настолько же гениальное, как чтение мыслей Луайса.- Не-е-е… - облегченно выдохнула та и попыталась закрыться от меня свежей папкой.- Та-а-ак! – насел я на нагу, чуя, что это все равно выйдет мне боком.- Ну… тут… это. Короче – вот, - Меру стремительно протянула мне ту самую папку, умудрившись болезненно стукнуть по все еще ноющей левой руке.Тэкс, что-то такое, о чем нага боится сказать мне лично? Стало страшно представить, что же там.Взяв папку и пробежавшись взглядом по листам, я скривился еще сильнее, отчаянно борясь с желанием сжечь ее прямо в руках. Вместе с тренировочным залом. Или, как минимум, запустить ею в стену.- Они там совсем с ума сошли? – рявкнул я в пустоту, но от рявка и змея, и «труп» ученика отчетливо поежились.- Я им писала, спрашивала, ничего ли они не перепутали? Сказали, что это – распоряжение центра.- Они меня, может, еще и местным полицейским будут в аренду сдавать? Расследовать кражу панталон обезумевшей от старости бабки?!- Смотритель, это – распоряжение центра, - проявила твердость характера Меру. – В конце концов, вам никто не запрещает сходить, посмотреть, а потом отрапортовать, что это не наш профиль.- Но это – НЕ НАШ ПРОФИЛЬ! – от нового рявка зазвенели светильники под потолком. Один не выдержал и лопнул.Я отошел к стене, опустился на лавку и принялся массировать виски, пытаясь понять, это я схожу с ума или они в центре окончательно поехали черепицей?- Что там? – рядом обозначился ученик, прекративший изображать звезду на полу.- Запрос от людей. Точнее, от одной из правящих семей города. Запрашивают помощь у центра, чтобы расследовать исчезновение. Подозревают, что похищение, думают на другую из семей. Короче, мы должны явиться к их главе сегодня, получить полную информацию.- Не мы, а ты, - парировала змея, все еще опасаясь ко мне приближаться.- Нет уж, моя дорогая Меру, мы! Пойдешь со мной. А роль я оставляю на твой выбор, не можешь быть помощницей, будешь изображать жену. Ну и Даниэл пойдет, будет сыном… - я окинул взглядом густо утыканную ножами стену. – Приемным.- Почему ты обучаешь меня только древнему оружию? – сдавленно, но все же задавал один и тот же вопрос ученик, даже когда мы уже выбрались из машины, а теперь направлялись к здоровенному дому местной аристократии, натянуто улыбаясь. Я – от нежелания этим делом заниматься, а остальные оттого, что я крепко стискивал их руки, не позволяя смыться.- Потому, мой дорогой ученик, что я дам тебе в руки огнестрел не раньше, чем магию. Доступно объясняю?Получив столь вожделенный ответ, тот скис, но улыбаться не перестал. Ибо знал, на что я способен в гневе.Не успели мы остановиться у двери в поисках звонка, колотушки, дежурного сапога, или чем они тут добиваются аудиенции, как дверь открылась перед нами сама, явив нам безэмоциональную фигуру дворецкого.- Чем могу…- Мы на встречу с господином Коннелли, - прошипел я, крепче стискивая руки своих сопровождающих, вызвав на их лицах еще более широкие улыбки, с оттенком муки. Не знаю как на центральных, а на дворецкого этот перформанс впечатление произвел. Казалось, бесстрастная маска на его лице дала трещину.- Так вы – господин…- Бреннан. Ардан Бреннан. Я уверен, он нас ожидает, - представился я, с трудом, но вспомнив один из своих человеческих псевдонимов.Маска вернулась обратно. Эх, даже интересно стало, какой этот человек на самом деле.Следуя за дворецким по дому, я удивлялся его аскетичности. Надо же. Один из самых древних родов, но ни позолоты, ни пафоса, присущего тем же некоторым смотрителям, да и центральным. Даже немного скучно. А где же фамильная галерея?- Ваши сопровождающие могут подождать здесь, - дворецкий изобразил неопределенный жест. – Господин Коннелли хотел поговорить с вами… приватно.Ну ладно. Я решился все же разжать руки, отпуская свою добычу, но достаточно внятно просигнализировал им взглядом – один косяк, и я их в любой точке города, и за ним, все равно откопаю. Добыча слаженно вздохнула, но убегать не торопилась. Молодцы. Хорошо понимают намеки. Осталось разобраться с основной проблемой.Дверь за спиной беззвучно закрылась, оставив меня в помещении, которое меньше всего походило на кабинет. Скорее – гостиная. Странно. Со смотрителями я привык вести переговоры в более официальной обстановке. Камин, кресла, диван, столик, на столике графин и пара стаканов. Хм… а может мне здесь и понравится.В одном из кресел, сквозь грани стакана наблюдая за огнем, обнаружился пожилой мужчина.- Господин Коннелли… - подал я голос.Тот вздрогнул и перевел на меня взгляд.- Артур. Просто Артур. Формальности нужны для тех, кого мы стараемся от себя отдалить. А вы, я так понимаю…- Смотритель. Просто Смотритель.Артур улыбнулся уголком губ и жестом пригласил занять второе кресло.- Мне казалось, что Смотритель это название должности.- Это и должность, и титул, и пропуск, и родословная, и… имя, если потребуется. Так проще.Не став кочевряжиться, я занял предложенное место и принял из рук собеседника стакан, на четверть наполненную жидкостью, по запаху тут же опознанную мною как коньяк. Да еще какой. Такой на сходках смотрителей не попробуешь.- Понимаю… должно быть, вам интересно, зачем я обратился к вашему… начальству? – сразу перешел тот к делу. Уважаю. Людей, которые не рассусоливают, а говорят четко и по делу найти трудно.- Весьма. Признаться, мы стараемся не вмешиваться в дела людей. Особенно там, где может справиться полиция. А тут, как я понял, как раз тот случай.- Поверьте мне, я бы не стал идти на крайние меры, если бы в этом не было необходимости. Становясь главой семьи, мы получаем не только власть, но и знания. Многие знания. В том числе и о том, что город не так прост, как кажется изначально. Что в нем живут не только люди. И в крайнем случае… Вы ведь знаете, что мэр умер?- Довелось слышать, - не сказать, чтобы я очень скорбел, так как на моей памяти они менялись каждые тридцать-сорок лет. Всех не упомнишь.- И, как вы знаете, нового мэра традиционно выбирают из одной из правящих семей. Мне не нравится это определение, но… факт остается фактом. Любой мэр носит одну из четырех фамилий. Не смотря на то, что семей – пять.- Да, я знаком с этой традицией.- А так же знаете, почему никогда не выбирают никого из пятой?Знаю, конечно, но не думал, что и местные люди в курсе. Теперь, как оказывается, как минимум главы семей в курсе, что пятая семья – не люди. А кому захочется выбирать себе мэра, который бессмертен? А вдруг он дурак? А вдруг его новая политика лишь навредит городу? Вдруг он, к примеру, возьмется каждый год дороги перекладывать? Или кардинально менять облик города? Вдруг, в конце концов, решится снести чье-то семейное гнездышко и забабахать на его месте торговый центр? Такое вряд ли кому-то понравится.- Знаю, - я сжал стакан с такой силой, что под пальцами почти захрустело стекло. – К чему вы клоните?- Мэр умер. Выборы нового мэра должны состояться на следующей неделе. У каждой из семей, само собой, отобраны кандидаты. Но…- Но? - Артур стал говорить отрывками, и меня эта система уже начала напрягать.- Дети пропали, - наконец выпалил он, и плечи мужчины опустились. – Не только у нас. У всех четырех семей.- И вы подозреваете?- Они молчат. Не говорят ни слова. Обвинить их мы, само собой, на одних лишь подозрениях ни в чем не можем. Но кто еще мог? Кому может быть выгодно подобное? Полиция, конечно, тут же занялась этим, бросив лучших людей на поиски. Но… я боюсь, результат не будет.Так-так… с одной стороны это, конечно очень похоже на правду. Политика остается политикой. А кому было бы не обидно все время находиться так близко к власти, но ни разу не подержать ее в руках? А с другой… Слишком прямолинейно. Логично ведь предположить на кого остальные подумают в первую очередь.- И вы хотите, чтобы я их поспрашивал?- Нет… не совсем. Не в их позиции сейчас отвечать на прямые вопросы. Их глава не настолько идиот. Конечно, они будут все отрицать. Но, я подумал, возможно…- Возможно, - я тоже подумал. Мне не обязательно задавать вопросы, чтобы что-то узнать. Тут я могу быть полезней полиции. У них больше ограничений. – Я вас понял. Займусь сейчас же.Все же сделав глоток из стакана и в очередной раз позавидовав знати, я отставил его на столик и поднялся.- Подождите, - Артур тоже поднялся со своего места. – Полиция вряд ли захочет, чтобы у них под ногами мешался кто-то гражданский.- Поверьте мне, полиция мне не помеха.- И все же… - несколько смутившись, мужчина протянул мне свернутую трубочкой бумагу. – Быть может это поможет не только при встрече с полицией.Развернув лист, я ощутил, как моя челюсть устремилась навстречу полу.- Но ведь это…- Я подумал, что действуя как представитель семьи, перед вами будет меньше преград, по крайней мере от людей. Все же, моя фамилия не пустой звук. Пока что она имеет вес в обществе.- А объяснять это как будете?- Ну… я все же тоже был молод. Не исключено, что и у меня имеются… внебрачные дети.Все еще слегка ошарашенный, я выполз из гостиной, чтобы тут же обнаружить мою занимательную парочку, развлекающуюся тем, что разбирали один из доспехов, украшавших собой коридор, на составляющие, под умирающим взглядом кого-то из слуг, приставленных наблюдательным дворецким. Судя по всему, чужой надзор им совершенно не мешал.- Кхе-кхе, блин, - внес я свою лепту в творящееся безобразие.Парочка тут же бросила свое незамысловатое занятие и вытянулась по струнке, ожидая скорой расправы.- Господин Коннелли, - тут же бросился ко мне спасенный слуга. – Ваши комнаты готовы. Прикажете вас проводить?- Да, - ответил я ему и тут же сграбастал своих неугомонных подопечных за плечи. – Для меня и моих… коллег там место найдется?- Прикажете подготовить еще две комнаты?- Лучше уж две большие клетки, шипами внутрь, - пробормотал я себе под нос и стиснул нагу и ученика плотнее. – Меру, ну елы-палы. Ты же королевских кровей. Откуда у тебя эта тяга к мародерству? Ладно Даниэл, он из этих…- Погоди-погоди, как он сказал? Что это было? – вопросительно-стиснуто прошипела змеюка.- Идем-идем, потом объясню. Мне надо вам еще уши оторвать. Желательно – без свидетелей.

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