Мыло от покойника

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:59

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 63 Комментарии: 4 +4 Вчера, 19:59 by

Я слышала этот рассказ от моей тёти. Скажем, 35 лет тому назад в одной деревне жила женщина, звали её Клавдия. Приглянулся ей Григорий, который приехал работать к ним в колхоз, высокий светловолосый парень с голубыми глазами. Был он младше неё, и как она хвостом ни крутила, ни вертела перед ним, он на неё не обращал никакого внимания. Григорий говорил, что есть у него невеста и дело идёт к свадьбе.И тогда Клавдия решила пойти к одной старушке и попросить приворожить парня. Старушка ей сказала:— Скоро умрёт твой родственник. Пойдёшь его купать, возьми мыло, которым мыла покойника. Тогда и приходи, поговорим!В скором времени узнала Клавдия, что у неё умер старик-дядя. Она и пошла помогать, искупала его, всё так и сделала после похорон.А вечером прибежала к старушке, та ей и сказала:— Тебе нужно теперь этого парня заманить к себе домой под предлогом что-нибудь починить. Потом затопи баньку и предложи ему сходить попариться. При этом мыло ему положи от покойника, чтобы он им помылся. Слова, какие тебе интересны, скажи, тогда он и будет твой!Стояло начало осени. На следующий день Клавдия подкараулила Григория и попросила его починить крышу, мол, мужика в доме нет, а сама не может залатать, да и не бабское это дело — по крыше лазить, а она сама в долгу не останется, заплатит за работу.Григорий ей не отказал, зашёл к ней после работы и залез на крышу ремонтировать. А Клавдия ему баньку подготавливает и говорит ему:— Закончишь работу, хоть по-человечески помоешься!Григорий стал отпираться, что не стоит, мол, да и вещи у него рабочие, потом на чистое тело надевать их. Но долго не пришлось уговаривать — согласился Григорий. Взял у Клавдии велосипед и сгонял за вещами. Приехав, сразу побежал в баню, а Клавдия на стол накрывать стала. Вышел он из бани, а она за стол приглашает выпить да закусить. И остался он у неё.Сыграли свадьбу. Он был постоянно задумчивый и ходил как тень, стал выпивать.А однажды Григорий ушёл на работу и не пришёл ночевать. Клавдия на следующий день к вечеру нашла его в бане повешенным, а рядом с ним лежала записка: «Извини, не хочу больше жить, устал».Автор - olghetta.

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