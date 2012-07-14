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Сказки

Мыло от покойника

Я слышала этот рассказ от моей тёти. Скажем, 35 лет тому назад в одной деревне жила женщина, звали её Клавдия. Приглянулся ей Григорий, который приехал работать к ним в колхоз, высокий светловолосый парень с голубыми глазами. Был он младше неё, и как она хвостом ни крутила, ни вертела перед ним, он на неё не обращал никакого внимания. Григорий говорил, что есть у него невеста и дело идёт к свадьбе.

И тогда Клавдия решила пойти к одной старушке и попросить приворожить парня. Старушка ей сказала:
— Скоро умрёт твой родственник. Пойдёшь его купать, возьми мыло, которым мыла покойника. Тогда и приходи, поговорим!

В скором времени узнала Клавдия, что у неё умер старик-дядя. Она и пошла помогать, искупала его, всё так и сделала после похорон.

А вечером прибежала к старушке, та ей и сказала:
— Тебе нужно теперь этого парня заманить к себе домой под предлогом что-нибудь починить. Потом затопи баньку и предложи ему сходить попариться. При этом мыло ему положи от покойника, чтобы он им помылся. Слова, какие тебе интересны, скажи, тогда он и будет твой!
Стояло начало осени. На следующий день Клавдия подкараулила Григория и попросила его починить крышу, мол, мужика в доме нет, а сама не может залатать, да и не бабское это дело — по крыше лазить, а она сама в долгу не останется, заплатит за работу.
Григорий ей не отказал, зашёл к ней после работы и залез на крышу ремонтировать. А Клавдия ему баньку подготавливает и говорит ему:

— Закончишь работу, хоть по-человечески помоешься!

Григорий стал отпираться, что не стоит, мол, да и вещи у него рабочие, потом на чистое тело надевать их. Но долго не пришлось уговаривать — согласился Григорий. Взял у Клавдии велосипед и сгонял за вещами. Приехав, сразу побежал в баню, а Клавдия на стол накрывать стала. Вышел он из бани, а она за стол приглашает выпить да закусить. И остался он у неё.
Сыграли свадьбу. Он был постоянно задумчивый и ходил как тень, стал выпивать.
А однажды Григорий ушёл на работу и не пришёл ночевать. Клавдия на следующий день к вечеру нашла его в бане повешенным, а рядом с ним лежала записка: «Извини, не хочу больше жить, устал».

Автор - olghetta.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:59
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 19:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 63Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Колхоз просьба старушка покойник мыло баня свадьба смерть

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 20:00
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (866|-1)
Публикаций: 315
Комментариев: 2 414
Чесслово, слог прям такой же, как в сказках. Зачем такое в ИиЖ пихать? smirk

+++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:08
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (2002|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 876
Ничего себе такая сказочка про доброго молодца и злую бабу 418 +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: Летяга
Вчера, 21:17
0
Группа: Модераторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 656
Комментариев: 7 959
Цитата: Qusto
Зачем такое в ИиЖ пихать?

Для обсуждения. Тема самая та! Осудить и заклеймить дурную бабу! crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                        
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:19
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1439|-1)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 169
Эх, не дали обсудить)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
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