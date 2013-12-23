Григорий Семёнович

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 08:23

курилка-дурилка Просмотров: 708 Комментарии: 3 +13 Вчера, 08:23 by

Ехал как-то Григорий Семёныч на своём грузовичке домой, в Рыбинку. Всё думал: как бы путь сократить, чтобы к утру доехать. А вечер был, неохота вновь в кабине ночевать (там всё сны какие-то недобрые снились), да и останавливаться у кого-то не хотелось. Местных, в общем, поспрашивал, указали ему на одну дорогу. Что же, туда, так туда.Темнело, и Гришка как раз проезжал мимо кладбища. "Брр... ну и местечко!" - подумал он, смотря через боковое стекло (а мужик, надо сказать, был не из пугливых), газу прибавил. А тут раз! - глядит, прямо перед ним на дороге какой-то дядька стоит, в пальто и капюшоне, да руки расставил. Семёныч еле успел затормозить, и то, как ему показалось, тот уже под капотом успел скрыться. Облившись пОтом, Григорий несколько секунд просидел в оцепенении: одна половина приказывала с руганью выбежать из машины ("Тебе чо, сука, жить надоело?!"), а другая сомневалась ("А если сбил?"). Но тут кто-то постучал в боковое стекло, Семёныч смотрит: всё тот же, в капюшоне. "Ну, слава Богу, жив!", и он приоткрыл стекло.- В Рыбинку? - спросил незнакомец каким-то блеклым и беззвучным голосом.- Да.И тут Григорию удалось получше разглядеть собеседника: это был очень тощий, даже какой-то иссохший, мужик с ввалившимися глазами и бесцветной щетиной. Стало не по себе ("Дохляк какой-то"), и в голове промелькнуло: "Во дурак! Надо было соврать!".- Пустой?- Д-да, - сам того не желая, ответил он.- Тут нескольких приятелей довезти надо.- Сажай, - сказал Григорий, махнув рукой.Незнакомец вручил цепочку и крикнул кому-то: "Залезайте!". Повертев вещь в руках (и вправду золотая!), Семёныч усмехнулся, положил подарок в бардачок и, готовый угодить своим попутчикам, уже собирался любезно усадить их на места. Однако, в этот момент дверцы кузова щёлкнули, и компания, судя по всему, стала располагаться.Дождавшись второго щелчка, Григорий Семёныч отъехал. Дорога была плохой, то и дело попадались кочки и колдобины. Всякий раз, когда на них наезжал, Семёныч слышал из кузова грохот и шуршание ("Неудобно им, наверное, - ну и пусть, сами же попросились."). Подпрыгнув на очередной кочке, заметил, что шум не стихает; кто-то даже стучал по стенке кузова в сторону кабины. "Ну, мужики, хорош!" - рявкнул он. Грохот стих. Но ненадолго. Бум! Бум! Бум! - опять раздавалось сзади. И тут Гришка не выдержал, затормозил и решил отругать шумных пассажиров. Он вышел из кабины, подошёл к кузову и начал говорить, открывая дверцы: "Вы чё тут совсе... э... ээ... ЭЭЭ.... АААААААААА...".Короче, нашли тот грузовик к утру, в нескольких километрах от Рыбинки. И, представляете себе, говорят, в кузове обнаружили... несколько ТРУПОВ! Вроде бы потом так и не опознали.А Семёныча звали-звали, не откликался. Заглянули в бардачок, а там цепочка... трухлявая такая, заржавелая (и откуда?). Всю местность обыскали, Гришки нигде не было. Только через три дня по какой-то случайности его-таки обнаружили - сидел на берёзе, в 15 километрах от места происшествия! Имени своего не помнил, заикался - в общем, словно совсем другой человек. Пыхтел, всё про какого-то дядьку с кладбища пытался нам впарить.Подлечили Гришку, и теперича, через несколько лет, его, бывало, спросишь: "Так тогда чё, Гриш, было-то?"- а он лицо нахмурит, мол, чё ты мне тут городишь...Мы-то с мужиками во всё это не особо-то и верим, но ОТКУДА же те ТРУПЫ?Автор неизвестен.

Ключевые слова: Трупы цепочка попутчик грузовик

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