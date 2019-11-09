КОМАНДИРОВКА

Летяга Просмотров: 187 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 09:33 by

Серая, обшарпанная Елеевка Николаю не понравилась сразу. На въезде в захолустный райцентр, куда его направили из Института повышения квалификации учителей, он, пропуская бабулю через дорогу, получил несколько ругательств и удар палкой по капоту новенького автомобиля.Мало того, что эта старая карга перебегала дорогу в неположенном месте, так ещё и неадекватно отреагировала на его замечание по этому поводу. После того, как он её, пожалев, пропустил.Окончательно испортилось настроение возле двухэтажной гостиницы, куда он должен был заселиться. Его встретили: отсутствие мест на крохотной парковке, злобный взгляд полной женщины-администратора из-под тусклых круглых очков, запах сырости и гнили в холле помещения.— Сидоренко? — повертев в руках его паспорт, строго спросила администратор, недовольно уставившись на клиента.— Николай Александрович, — подтвердил командированный, искоса поглядывая сквозь стеклянную дверь гостиницы на свой «Форд», припаркованный за неимением места почти под самым крыльцом.— Опять пьянки с девками устраивать будете! — вдруг взвизгнула женщина. — Я участкового сразу вызову! И машину уберите от крыльца!— Вы меня с кем-то путаете. Я здесь впервые, — попытался спокойно ответить на её вопли Николай. — А машину некуда ставить, у вас парковка занята.Администратор едва не задохнулась от злости, собираясь высказать молодому человеку интеллигентного вида в дорогом костюме, что вот от таких, как он, и приключаются все беды. Но внезапно передумала и, хищно улыбнувшись кривыми зубами, выложила на стол большой ключ с номерком «4», молча указав крючковатым пальцем на лестницу, ведущую на второй этаж.Николай, ожидавший продолжения неожиданной истерики, даже опешил. Так же молча сгреб свой паспорт, ключ и, расписавшись в журнале с зеленой обложкой, поднялся на второй этаж.С трудом открыв деревянную дверь, обитую зачем-то металлическими полосами, он вошел в довольно просторный номер с большой кроватью, столом, шкафом и парой мягких кресел.Дышалось тут явно легче, чем внизу. Открыв боковую дверь, постоялец обнаружил чистую ванную комнату с приличной сантехникой. Настроение у него значительно улучшилось.На улице загрохотало. Свинцовые серые тучи, висящие над поселком, стали ещё темнее, и по стеклу окон забарабанили первые крупные капли. Николай приоткрыл фрамугу, желая пустить в номер свежий дождевой воздух, и его взгляд упал на странную компанию, усевшуюся на крыльце рядом с его машиной. Два человека подозрительной внешности откупорили бутылку водки и поставили на «Форд» пакет с закуской. Начавшийся дождь им совсем не мешал.Вышедшая на мяуканье автомобильной сигнализации администратор, на удивление постояльца, составила им компанию.Возмущенный до глубины души Николай, стремглав, выбежал на крыльцо, задавив по пути, на лестнице, нескольких тараканообразных насекомых. Но возле машины уже никого не было. В фойе пустой гостиницы ветром мотало дверь. Поразившись отсутствию местных алкашей и невесть куда пропавшей неприятной администраторши, он отогнал машину чуть подальше, под деревья. И быстро, чтобы не намокнуть, Николай вернулся в номер.Он тоскливо взглянул на часы. Семь вечера. Завтра в девять ему предстоит общаться с учителями из местных школ на скучнейшую тему о системах педагогического образования. Никому не нужное занятие. Насильно отправили его, вызвали из отпусков учителей, занятых домашним хозяйством.«Как обычно, всё в нашей стране через одно место», — подумал он, распаковывая дорожный чемодан. Достал ноутбук и попытался подключиться к гостиничному беспроводному интернету.Дело вышло бесполезное, ввиду отсутствия такового. Решил немного поспать под мерную дробь дождевых капель. Но проспал он всего несколько минут. Громкий настойчивый стук в дверь заставил его подскочить на кровати.Николай открыл дверь и нос к носу столкнулся с худым человеком в мятой полицейской форме. Видимо, это был тот самый участковый, которого грозилась вызвать неприятная женщина.— Документики предъявите! — потребовал полицейский. — По какому праву поселились в опечатанном номере? Только вчера выселили всех из гостиницы из-за несчастного случая с администратором… и гляди, опять лезут.— Что...что значит выселили? Как... по какому праву? Меня администратор записала, там запись есть, — начал заикаться от неожиданности Николай.— Выпивал? – прищурился участковый. — Она тут три дня провисела в номере. Журнал с записями у меня в кабинете с субботы лежит, а Ольга Петровна в морге. Показать?— Может, кто другой записал? — неуверенно спросил Николай. — Меня записывала в журнал полная женщина лет сорока пяти, в очках.— Эта? — протянул ему участковый фотографию мертвого тела на металлическом столе с грязными разводами. Николай в ужасе отпрянул.— Извините, я видимо в пути перегрелся, — забормотал он и, вдруг, уцепившись за мысль в голове, выдал: — А может быть, кто-то разыграл меня?— У нас всё может быть, — усмехнулся участковый. — То-то народ отсюда и валит. Циркачи одни. Работать некому. Да и негде.Их беседу прервал протяжный душераздирающий вой. Глядя, как Николай позеленел от страха, полицейский, усмехаясь, объяснил, что это ветер воет в механизме огромного колеса обозрения – одном из ржавеющих памятников ушедшей советской эпохи. Напоследок, посоветовав приглядывать за машиной и вручив командированному клочок бумаги с номером телефона, участковый поспешил распрощаться.«Ну и денек», — мучительно подумал Николай, без сил заваливаясь прямо в одежде на кровать. — «Точно, я перегрелся. Видно, работает тут кто-то на покойницу похожий, а я себе надумал». Прислушиваясь к скрипам в безлюдной гостинице и редким проезжающим по дороге машинам, он незаметно для себя задремал.Ему снилось, что он в одиночку бродит по заброшенному парку аттракционов среди нечётких теней, тянущих к нему нелепые отростки конечностей. Налетавший порывами осенний ветер срывал последнюю листву с почти голых деревьев и заставлял ежиться от холода молодого человека. Николай стоял у того самого, слегка покосившегося и насквозь проржавевшего колеса обозрения, которое медленно вращалось и безбожно выло двигателем, приводящим в действие механизм.Неожиданно из-за аттракциона с облезлыми лошадками появился человек и побрел в сторону Николая. По обвисшей полицейской форме Николай с облегчением определил уже знакомого ему сотрудника полиции. Но когда тот подошел вплотную, Николай бросился бежать. Участковый смотрел на него пустыми черными глазницами. Несясь в сторону гостиницы, молодой человек с ужасом почувствовал как предательски слабеют ноги, как его за одежду хватают цепкие пальцы и опрокидывают навзничь. Вскрикнув, Николай проснулся. Взглянул на часы на левой руке. Циферблат показывал почти четыре утра.«Я здесь определенно схожу с ума», — решил молодой человек и снова включил ноутбук. До самого рассвета он впивался покрасневшими глазами в таблицы и отчеты, пытаясь занять себя работой. Когда рассвело, немного пришел в себя. Снял измятый костюм и погладил его найденным в шкафу архаичным утюгом. Обжёг палец, проверяя, остыл ли утюг. Выругался и сунул палец под ледяную струю воды, льющуюся из замызганного крана в ванной. Вышел проверить, в порядке ли машина. На капоте сидел откормленный серый кот и внимательно следил большими желтыми глазами за каждым движением постояльца.На негромкое «брысь» кот не отреагировал никак. Лишь зажмурился и недовольно заурчал. Николай, благосклонно относящийся к кошкам, решил, что от сидения наглеца на его машине большой беды не будет, и вернулся номер. Место администратора всё так же пустовало, и это даже порадовало его. По пустой улице, воя сиреной, промчалась «скорая помощь». Наскоро позавтракав чашкой чая с куском засохшего рулета, Николай отправился в районную школу.Семинар для учителей он провел в штатном режиме. Все двадцать присутствующих работников образования слушали его, разинув рты. Он умел заворожить аудиторию, ловко вплетая в скучные системные разработки интересные истории и случаи из жизни.Завершив первый день семинара весёлым анекдотом и получив приглашение от директора районной школы вечерком заглянуть в гости, он отправился прогуляться в парк. Его как магнитом тянул к себе неработающий парк аттракционов. Николай собирался немного пофотографировать там останки увеселительных механизмов и показать друзьям или даже выложить на странице соцсети "Вконтакте" колоритный пережиток советского прошлого.— Слышала? Петра-то, нашего участкового, жена сегодня утром порешила, — услышал Николай разговор двух бабулек, мирно сидящих с кульком семечек на скамеечке перед парком.— Как же не слышала, Васильевна. Она же ему оба глаза ножом выковыряла, чтоб на Люську-кассиршу больше не заглядывался, — громогласно подтвердила бабуля с тканевой зеленой сумкой у ног.Николай, вспомнив свой кошмарный сон, почувствовал, как по спине предательски стекает холодный пот.— Здравствуйте. Извините за беспокойство. Я случайно услышал ваш разговор о несчастном случае. Это вы случайно не про Петра Алексеевича Ходова говорите? Он мне вчера визитку дал, — дрожащим голосом обратился он к бабкам.— Про Петьку, про него. Так ему кобелю и надо, — обвинительно заявила старушка, с интересом поглядывая на незнакомца. — А ты, сынок, видать приезжий. В гостинице живешь, где Ольга повесилась?— Да, он это, он, — подтвердила вторая, даже не взглянув на Николая. — Наших учителей сегодня байками развлекал.— Ты, сынок, съехал бы с гостиницы – дурное там место, — посоветовала бабка с зеленой сумкой и добавила. — И к директору нашему не ходи выпивать. Он с нечистой силой знается.— А откуда, вы знаете, что меня директор пригласил? — поразился Николай и, не дожидаясь ответа, в смятении побрел в сторону парка. Отойдя шагов на двадцать, он обернулся спросить, есть ли где другая гостиница, чтобы остаться на ночлег, но скамейка уже пустовала.«Чертовщина», — подумал он.Несмотря на жаркий августовский день, его начало знобить. На кистях рук выступили странные жёлтые пятна. Вздохнув, Николай побрёл разыскивать аптеку, решив, что у него снова проявилась аллергия. Через полчаса, расспросив нескольких прохожих, он, наконец, добрался до нужного здания.«Хоть что-то здесь работает и в норме», — подумал он, разглядывая миловидную темноволосую аптекаршу. На вид девушке можно было дать не больше двадцати пяти, а её белоснежный медицинский халат с расстёгнутыми пуговицами демонстрировал весьма привлекательное декольте.— Что-нибудь от аллергии, — попросил молодой человек и, подумав, добавил: — А ещё успокоительное или снотворное.— Снотворное без рецепта нельзя, — поджав губы, ответила фармацевт. — С вас триста семьдесят рублей шестьдесят копеек.— А что вы делаете сегодня вечером? — неожиданно для самого себя спросил у неё Николай.— Кота своего пойду искать, серый, большой такой. Глазища желтые, красивые. Сбежал, поганец. Не видели?— Утром на моей машине сидел. Только, наверно, сбежал уже и оттуда. Дело к вечеру уже.— Я к вам загляну тогда. Может, вместе поищем, — кокетливо подмигнула ему продавщица. — Только никому не говорите, а то у меня муж ревнивый, директор наш. Может, знаете?После последних слов Николай пулей вылетел из аптеки и вновь наткнулся на тех же самых бабок, что видел возле парка. Теперь они сидели на лавке у аптеки и молча улыбались ему.Чуть ли не бегом он добрался до гостиницы, побросал вещи в чемодан и уселся за руль своей машины. Небо над поселком вновь угрожающе затянуло тучами, повторяя вчерашнюю погоду. Николай взглянул на окно своего номера, ясно различив там раздутое, неживое лицо администраторши и безглазую физиономию участкового рядом с ней. На крыльце гостиницы сидел серый кот, торжествующе сверкая жёлтыми глазами.Серебристый «Форд» на бешеной скорости, едва не устроив ДТП с брошенным посреди дороги трактором, вылетел из поселка и устремился в сторону областного центра. Сидящий за рулем молодой человек постоянно поглядывал в зеркало заднего вида и мучительно пытался придумать оправдание своему бегству и неоконченной работе. Он отчаянно давил на педаль газа, опасно проходя дорожные повороты и обгоняя попутные машины.Не доехав около двадцати километров до родного города, «Форд» со впавшим в полное оцепенение водителем врезался на огромной скорости в одну из переходящих дорогу коров. Прибывшие на место ДТП медики зафиксировали, что у погибшего водителя не было ни малейшего шанса выжить.Пока медработники и полицейские уныло ожидали «труповозку», от патрульной машины к «скорой» и обратно вальяжно курсировал, выпрашивая у людей еду, невесть откуда взявшийся упитанный серый кот…Автор - Demion82 (Дмитрий Чепиков)(

Ключевые слова: гостиница администратор участковый бабки парк аттракционов кот

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