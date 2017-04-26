Туалет

Элла Жежелла Просмотров: 94 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 00:54 by

Эта история случилась несколько лет назад, я тогда только поступила в университет и переехала в Питер из своей крошечной деревеньки. Моя самостоятельная жизнь не заладилась почти сразу – в деканате что-то напутали и мне не досталось места в общежитии. Друзей и родственников в Питере у меня не было и ехать бы мне обратно до дому, до хаты, но родителям удалось каким-то чудом выкроить из скудного бюджета немного денег. Их как раз хватило на то, чтобы оплатить комнату в коммуналке на пару месяцев вперёд.Понятное дело несколько месяцев проблемы не решали, и хотя в университете клялись и божились, что в следующем семестре место обязательно найдут, я приняла решение искать работу.И здесь меня снова поджидали проблемы – никто не горел желанием нанимать первокурсницу на пару часов в день, разве что подозрительные личности, которым требовались совсем не профессиональные данные. Но к концу первого месяца мне улыбнулась удача – удалось устроиться в солярий, открывшийся недалеко от дома. Правда, всего лишь уборщицей, должность не очень-то престижная для будущего юриста, но в деревне я привыкла к тяжелой работе, да и график был более чем удобным. Солярий закрывался в 10 вечера, после этого мне отводилось два-три часа на уборку. В общем, лекции прогуливать не приходилось, помещения были не слишком большими и уже около полуночи я могла идти на все четыре стороны.Всё вроде бы наладилась и ничто не омрачало мою жизнь, до тех пор, пока однажды я не задержалась на работе дольше, чем обычно. В тот вечер у меня страшно раскалывалась голова и всё буквально валилось из рук. Когда я с горем пополам закончила уборку, был уже второй час ночи и на улице не было ни души.Мой путь лежал через небольшой сквер, который облюбовали собачники и окрестные маргиналы, а главное достопримечательностью в нём был заброшенный ещё, кажется, при царе Горохе, общественный туалет. О том, что это туалет я, кстати, узнала не сразу, сначала думала, что небольшое строение с облупившейся лепниной, колоннами и единственным круглым окошком – какой-нибудь склеп, тем более оттуда постоянно тянуло затхлостью, а не тем, чем должно было. И, стыдно признаться, этот туалет меня ужасно пугал, даже когда вокруг было полно народу, а в ту ночь, как на зло, даже местные любители выпить на лавочке куда-то подевались, видимо, сладко спали где-нибудь под кустом.Я прибавила шагу, но всё никак не могла избавиться от чувства, что из маленького окошка на меня кто-то смотрит. Глупый, иррациональный страх, к тому же возле заброшенных, обветшавших зданий - такое ощущение может появится у абсолютно любого человека. Всё это глупости.Я старалась думать о предстоящем семинаре и уже почти успокоилась, но как только поравнялась с этим дурацким туалетом, в окошке зажегся свет, а изнутри послышался плеск и какая-то возня, как будто что-то большое шлёпает по мокрому полу.Вот тут я возблагодарила небеса за то, что вокруг было совершенно безлюдно и никто не смог увидеть моё позорное бегство. Когда я остановилась и, превозмогая страх, обернулась, всё было как обычно – никакого света. Просто ветшающий домишко. И звенящая тишина.Идиотское происшествие, - изрекла я на следующее утро, глядя в зеркало на свою заспанную физиономию. Зловещий туалет. Наверняка это местные бомжи наконец облюбовали уютное местечко.И забыть бы мне об этом случае, если бы подобное не повторилось ещё несколько раз – стоило немного задержаться, и всё. Тишина, темнота, вокруг ни души и свет в окошке, как только я приближаюсь к заброшенному туалету. Возня с каждым разом становилась всё громче, и я уже всерьёз начала опасаться, что на меня оттуда что-нибудь бросится. К тому же в последний раз дверь, которая казалась не просто запертой, а уже вросшей в косяк, тихонько приоткрылась, как будто приглашая войти.Тогда я бежала без оглядки до самого дома и ещё долго не могла отделаться от ощущения злобного взгляда, направленного в спину.Всю ночь меня мучили мутные кошмары, из которых я смогла вспомнить только черные бесформенные тени и огромную дыру в полу, ощетинившуюся обломками дешевой кафельной плитки. А утром я дала себе обещание больше через сквер не ходить. Подумаешь, другой дорогой в два раза дольше, зато безопаснее.И я бы это обещание выполнила, если бы не сокурсник Гошка, который пристал с расспросами о моём помятом виде, и не отлипал до тех пор, пока я не рассказала ему об идиотском происшествии с туалетом.Весь остаток дня Гошка самозабвенно издевался надо мной и смеялся над Адским Сортиром. Хорошо хоть однокурсникам не рассказал, тогда бы мне пришлось выслушивать шуточки про туалетных монстров до самой магистратуры. И всё-таки к последней лекции Гошка меня так достал, что я предложила ему самому туда сходить, раз он такой смелый, а Гошка возьми и согласись. В общем договорились, что он встретит меня после работы и проводит домой через этот сквер.Когда я закончила убирать, он уже ждал у дверей, бурча, что мне не обязательно было селиться в такой тьмутаракани. Мне ужасно хотелось побыстрее оказаться дома, позволить Гошке и дальше смеяться над моей мнительностью и забыть обо всей этой истории, но Гошке срочно понадобилось пиво и мы битый час потратили на то, чтобы найти круглосуточный магазин.Когда мы оказались в сквере, было уже часа два ночи и, само собой, нас встретили привычные тишина и пустота. Гошка нёс какую-то околесицу про препода по истории, но как только мы добрались до злосчастного туалета, он вынужден был замолчать, потому что свет в мутном окошке вспыхнул как по волшебству, как будто там был установлен какой-то детектор движения, а изнутри послышалась возня.- Ну точно кто-то прикалывается, - заключил Гошка после минутного молчания, - Эй, кто там? Что за фигня?И раньше, чем я успела его остановить, оказался у двери.- Сейчас я им покажу, как пугать рабочую молодежь, - пообещал Гошка и, распахнув дверь, скрылся внутри. Я успела увидеть только огромную дыру в полу. После этого дверь захлопнулась.- Ну и вонища тут, - донёсся до меня гошкин голос. Это было последним, что он сказал в жизни. Чертовски обидно умереть вот так, сказав какую-нибудь глупость. Впрочем, Гошка умирать вряд ли собирался.Я двинулась было за ним с твердым намерением вытащить приятеля из этого мерзкого места, но дверь не поддалась, она была накрепко заперта. А потом из туалета послышались крики. Истошные вопли, переходящие в жуткий хрип. И сочный хруст, как будто разламывают арбуз. И мокрые шлепки. Я дергала за ручку изо всех сил, кричала, звала на помощь, но меня никто не слышал.А потом свет в окошке погас и на меня обрушилась оглушающая, мертвая тишина.Дрожащими руками я достала телефон и позвонила в милицию. Я не знаю, что они подумали, выслушав мои сбивчивые объяснения о туалете, сквере и Гошке, однако спустя четверть часа возле сквера остановилась милицейская машина.Дверь выломали, потому что никто так и не смог её открыть. Внутри всё было залито кровью, кажется даже потолок, я плохо помню. Зато очень хорошо помню оторванную кисть Гошки, судорожно вцепившуюся в щербатый край огромной дыры в полу.В конце-концов милиция списала это на несчастный случай и стаю бродячих собак, а в ответ на мои рассказы о свете в окне, следователь покосился на полупустую банку пива и вписал в протокол «в состоянии алкогольного опьянения».И всё.На похороны того, что осталось от Гошки, я не пошла. Боялась обвиняющих взглядов его матери.Спустя неделю в общежитии освободилось место, я смогла переехать и уволиться с работы.Вот только я до сих пор не могу поверить, что это конец. Всё время жду, что однажды утром у порога обнаружатся вонючие мокрые следы. Что склизкие лапы утащат меня в темноту. Что меня ищут, следят, хотя и стараюсь не подавать виду.Прошло три года и, наверное, это и есть конец истории, но я всегда ношу с собой нож, и если на моей двери обнаружатся глубокие, неровные царапины, или вспыхнет ночью свет в заброшенном доме – я буду готова.Автор: Графиня Барбосса.

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