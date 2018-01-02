Жуткая ночь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:00

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 73 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 13:00 by

В 2015 году я поступила в университет, находящийся в 60 км от родного города. Предстояло жить отдельно от родителей, они помогли с квартирой, сняли у родственников. Свою первую ночь в этой квартире запомнила надолго, это была жуткая ночь.Мне нужно было разморозить холодильник, которым давно никто не пользовался, – от этого в нем образовалось много наледи. Оставила его открытым вечером, постелила тряпки, таз поставила – в общем, подготовилась к этому долгому процессу разморозки (у кого есть старые советские холодильники, тот меня поймет).Долго не могла уснуть, но после пары часов чтения под светом настольной лампы это удалось. Сны были очень странные. Помню тётку с длинными, прямыми волосами и почему-то без зрачков. То есть, она открывает глаза, а они белые! Жуткая картина.Именно в эту ночь я познакомилась с весьма странными для себя ощущениями. Я вроде как сплю, но в то же время и понимаю, что не сплю. Тут мое тело охватывает НЕЧТО… Какая-то вибрация (вас когда-нибудь било током? Вот эти ощущения можно сравнить с тем, когда тебя притягивает к источнику тока, и ты не можешь пошевелиться). Гул в ушах, в голове, как от реактивного самолета.Страшно – не то слово. Жутко! Единственное желание – проснуться. А чтобы проснуться, надо пошевелиться, но ты не можешь этого сделать. Тебя как магнитом притянуло, и сделать это безумно сложно. Чтобы пошевелить пальцем или повернуть голову, нужно невероятное усилие, сравнимое с тем, когда ты пытаешься поднять неподъемный груз и просто рычишь от напряжения.Мне удалось пошевелить пальцами на руке, и я проснулась. Пыталась уснуть еще много раз в эту ночь, но что-то постоянно мешало. Сначала на кухне раздался грохот. Первой была мысль, что холодильник провалился сквозь пол!На самом деле от стенки холодильника отвалился большой кусок льда и разбился об пол. Когда начала затирать всё это дело, из-под холодильника вырвалась целая орда тараканов, которых я в жизни до этого не видела. Визг стоял такой, что я, наверное, всех соседей перебудила.Минут через десять кто-то постучал в дверь. Оказалось, какие-то девушки искали моего брата, который раньше здесь жил.В общем, жуткая ночь. Когда, наконец, удалось уснуть, еще пару раз испытала эту странную вибрацию. И снова мне удавалось пошевелить какой-то частью тела, и я в панике просыпалась.Автор неизвестен.

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