Домовой

Гимнастка Шунечка Просмотров: 189 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 18:14 by

Это случилось со мной. История не страшная, но странная.Тогда мне было 18 лет, и я училась на первом курсе университета. Как раз в то время я начала жить с молодым человеком, с которым мы даже хотели пожениться.Так как на тот момент с деньгами были проблемы, а жить вместе очень хотелось, решили остаться на пару месяцев в квартире его родителей.Сначала отношения с его мамой были замечательными, я просто влюбилась в неё. Она казалась чутким и добрым человеком, который рад за нас и желает всего самого хорошего.Итак, начну. В тот вечер дома я была одна, молодой человек работал до 2 ночи, а я так устала, что решила лечь спать сразу после учёбы. У нас на севере темнеет рано, начиная с августа, а в октябре уже в 6 часов вечера не видно ни зги.Я включила маленький ночник прямо над кроватью и уснула. Проснулась я резко, примерно в 7 вечера, и увидела силуэт маленького человечка напротив кровати. Смотрела я на него минуты 2, пока ко мне не пришло понимание того, что что-то тут не так. Я спокойно встала с кровати и включила свет (сейчас не могу понять, почему мне не было страшно). Силуэт исчез.Я даже не придала этому значения, а просто забыла.Через пару месяцев это повторилось, только в тот момент у меня была сессия, и я спала при каждой возможности.Я точно так же проснулась вечером и снова его увидела, но уже чуть-чуть левее. Я помню его голову, плечи и руки. Ростом он не выше метра.На этот раз я испугалась, вскочила и выбежала в коридор. Естественно, вернувшись в комнату, я его не увидела.И снова я забыла о нем. Думаю, что это из-за сессии и усталости.Спустя пару недель я рассказала об этом маме, которая объяснила мне, что это домовой, что он просто меня изучает.Через некоторое время с парнем мы разошлись, потому что его мама не хотела, чтобы он жил со мной (даже отдельно от неё). На этой почве у нас были скандалы, он не слушал меня. И однажды я проснулась и поняла, что больше не могу, что любви нет. Ушла.Недавно я вспомнила этот случай, и мама сказала мне, что, скорее всего, он приходил из-за того, что его мать меня выживала потихоньку, не хотела, чтобы мы вместе были. Я с ней согласна, ведь они не приходят просто так.Спасибо за прочтение, пишу сумбурно.

Ключевые слова: Домовой мама парень дом авторская история

Другие, подобные истории: