Почему я сторонюсь фандомов и ролевиков

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:01

Blaccyee666 Просмотров: 51 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:01 by

Если бы я только знал тогда, насколько далеко заведёт меня моя влюблённость и что я в итоге встречу, я был бы намного осторожнее. Основной проблемой, которая и послужила причиной моего вовлечения в эти ужасающие перипетии стала моя слепая уверенность в моих тогдашних чувствах. Я был ослеплён любовью — или, вернее сказать, влюблённостью — и не видел, как глубока была кроличья нора. Теперь, когда бы я ни оглянулся на события, случившиеся в августе 2020 года, я не могу сдержать кошмаров той роковой ночи, проносящихся вереницей пред моим мысленным взором. По этой же причине я держусь подальше от всевозможных фандомов и фан-групп, вокруг чего бы они ни были сосредоточены. Я, тем не менее, не имею ничего против онлайн-знакомств. Так или иначе, ужасы той роковой ночи, вероятнее всего, будут преследовать меня до скончания моих дней.Позвольте для начала задать экспозицию. В ту пору я был большим фанатом серии игр "Final Fantasy". Был я глубоко погружён в тему, так что немудрено, что я искал кого-то, с кем бы я мог обсудить свои интересы, с кем бы я мог разделить свою страсть. Так я и набрёл на небольшую группу людей, которая была вовлечена в столь непопулярный в России фандом. Там я завёл несколько классных друзей, да и вообще находиться там было одно удовольствие. Мы делились скриншотами наших прохождений, скидывали забавные мемы и фанфики — обычное дело, в общем. Я, к слову, был большим фанатом одной из главных героинь игры Final Fantasy VII — Айрис Гейнсборо. Поясню для тех, кто не в курсе: в начале игры Айрис — лишь простая цветочница с магическими способностями, но история раскрывает нам то, что эти способности её происходят от того, что сама Айрис является последней из Цетра — народа или расы людей, способных говорить с планетой. По ходу истории, правда, Айрис умирает — хотя это вряд ли уже можно считать спойлером.6 августа 2020 года стал днём, когда в моей жизни произошёл крутой поворот. В то лето я работал курьером в доставке еды, и вот, закрыв вечером очередную смену, я шёл домой, когда мне пришло сообщение в ВК. Услышав звонок уведомления, я открыл вкладку с личными сообщениями и увидел, что мне прилетело сообщение от кого-то с ником Айрис Гейнсборо. Я подумал, что мне пишет какая-то ролевичка, и решил, что отвечу, как вернусь домой. Я сам был ролевиком, и не удивился, что мне пишет кто-то, подписанный как один из моих любимых персонажей — может со мной тупо хотят поролить.Самым необычным был тот факт, что Айрис написала мне сначала в сообщения группы. Я тогда держал — до сих пор держу — своё маленькое сообщество, куда загружаю фотографии, которые делаю в свободное время, вот она и решила сперва со мной связаться именно таким образом. Она начала общаться в довольно дружелюбной манере, пусть и показала себя, на мой взгляд, чересчур любопытной. Она яро стремилась узнать меня поближе — причём выглядело это так, словно она за мной следила, пока я наконец не попался ей в руки, будто сенсация охочему до них журналисту. Я немного рассказал ей о себе — сказал, что я начинающий диджей и фотограф. Она спросила меня и о моих жизненных ценностях и о том, каким я хотел бы быть. Ответив, что хотел бы быть более открытым и, соответственно, менее замкнутым, я отправился спать. Следующий день обещал быть тяжёлым трудовым днём.На следующее утро я по обыкновению проверил сообщения в ВК. За ночь накопилось несколько новых сообщений, но от Айрис не было ни одного. Я написал ей с пожеланиями доброго утра и ушёл на работу, а уже примерно в 10:30 она ответила. Она к тому времени уже встала, готовая к новому дню. Мгновенно я спросил её, откуда она. Оказалось, что из Звенигорода — маленького городка почти в семидесяти километрах от Москвы. Потом она спросила меня о моём местоположении. Написав, что я из Сургута, я ушёл в «Макдональдс» принимать заказ в доставку.Дни бежали вереницей, проходя спокойно. Погода в Сургуте стояла в то время тёплая, а рабочие дни, чередующиеся с выходными, которые я обычно проводил в прогулках или катаясь на роликах, приносили мне уйму удовольствия. Иногда я ходил изучать городские окраины. Айрис время от времени просила прислать ей фотографии моего города, но, когда бы я ни просил, никогда не отправляла мне фото Звенигорода.Один из своих нерабочих дней я проводил у деда в гостях. Живёт он в небольшой «однушке» недалеко от моего дома, и потому я, когда выпадает шанс, захаживаю к нему. В тот день мы с дедом пили кофе под просмотр очередной передачи по ТВ. Через пару минут дед отправился в комнату полежать — как ни крути, а он был болезненным человеком. Я хотел пойти за ним, но он отказал, сказал, мол, не надо. «Ну ладно» — подумал я, наливая себе очередную чашку кофе. Именно тогда Айрис и написала мне, что хотела бы мне подражать.— Почему ты хочешь мне подражать? — спросил я её.— Потому что ты творческий и смелый, — ответила она. — У тебя отличающееся от других мировоззрение, и мне нравится, как ты выражаешь его, Ник.Это она мне написала после того, как я рассказал ей о том, как в четырнадцать лет я залезал на крышу офисного здания в центре города, а также о музыке Алана Уокера, которой я интересовался ещё задолго до моего увлечения «финалкой». Стоит ли говорить, что я был приятно смущён, когда Айрис назвала меня образцом храбрости и образованности. Дальше она принялась рассказывать, что воспринимает меня как пример для подражания, но больше всего меня удивила концовка сообщения. В ней она написала, что хотела бы быть такой же открытой и смелой, как собственно Айрис из оригинальной FF7.Что ж, подумал я, кажется, я всё правильно понял: она хочет развить свою личность и свой характер посредством ролевой игры. Ничего необычного, подумал я.Вечером того же дня она рассказала мне о своей семье. Я играл в Counter-Strike и, в ожидании следующего раунда, написал ей, почему она так редко появляется в сети. Её ответ поначалу было трудно понять и переварить, но только сейчас до меня дошёл крывшийся за ним смысл.«Мои родители очень строги со мной, — ответила она. — Они боятся, что в интернете я встречу плохих людей. Поэтому я храню всё, что ты мне присылаешь, в секретном отдельном файле. Я также не могу свободно гулять по городу, только с подругами во дворе у них. Я будто птица в золотой клетке».Я был шокирован, но потом отбросил это, подумав, что её родители или очень религиозны, или слишком опекают её. Оба варианта казались мне тогда дикими, невозможными, но тогда я ещё не знал, как близок был к истине. А истина была отвратительна.Дни шли, и вот настал конец августа. За ним пришли и дожди, принесшие с собою холод и ненастье. Наши с Айрис взаимоотношения развились до уровня, когда я признался ей в любви. Я действительно был влюблён в эту бедную искреннюю и мечтательную девушку. В своих романтических мечтах она видела себя – счастливой вдали от дома — со мной. Именно тогда я и узнал её имя.Вера. Её звали Вера. А 6 августа был её день рождения.В один из нерабочих дней под самый конец августа, по обыкновению прогуливаясь по городу и желая сделать несколько снимков, я остановился на пешеходном переходе и, ожидая переключения светофора, проверил личные сообщения, обнаружив, что профиль Айрис удалён. Вера снесла страницу. Это ошарашило меня — зачем вдруг ей понадобилось удаляться из ВК? Почему она исчезла из сети, не предупредив меня об этом? Тогда меня и осенило: я вспомнил, как она рассказывала, что родители держат её в ежовых рукавицах — так чему удивляться? Так что я отбросил это и пошёл дальше по своим делам.Пришёл сентябрь, а это значило, что снова нужно было ходить в универ. Я ушёл с работы — потому что работал полный день — а, получив зарплату, оформил предзаказ на новый планшет. Жизнь вернулась в нормальное русло — насколько это вообще возможно в пандемию коронавируса. Я прилежно учился, не забывая уделять время и своим увлечениям, но чем бы я ни был занят, мой ум занимала Вера. Что с нею? Всё ли с ней в порядке? Какая-то часть меня твердила, что я должен бросить её и жить, будто ничего и не было, в то время как другая, наоборот, говорила, что я не должен забывать её.Дни подёрнулись пеленой одиночества. Я жил с ощущением того, что моя жизнь — это запись, поставленная на повтор. Как в «Дне сурка». В середине октября я справил свой день рождения — мне стукнул двадцать один год. Я ожидал, что Вера вновь объявится, хотя бы на день, хотя бы на миг, чтобы поздравить меня — пусть коротенько, но поздравить. Ничего — ни письма на электронную почту, ни сообщения в ВК, ни даже звонка по телефону или в Дискорде… Ладно, последнее бы точно не произошло, Вере я ничего из этого не давал, но она знала мою электронную почту.Прошло три дня после дня рождения, и я начал думать, что или Вера забыла про меня, или её наказали родители. В любом случае, надежда связаться с ней была утеряна, и я просто решил отпустить всю ситуацию.Так было, пока в самом начале ноября на мой электронный ящик не прилетело письмо от Веры. Как обычно, я проверял почту на наличие там новых сообщений от преподавателей из университета — домашние задания в удалёнку, все дела — и нашёл письмо от Веры. Она писала:Моё сердце пропустило удар. Внутри меня зажглась искра надежды, переросшая в самое настоящее пламя этой самой надежды. Я встречу Веру и спасу её от одиночества! Не помня себя от радости, я собрал свои накопления и тут же купил билеты на ближайший поезд до Москвы, не забыв подать в учебную часть заявление на короткий отъезд — и я всегда, до самой смерти буду жалеть об этом решении. Я воображал себя гуляющим по заснеженному Звенигороду с Верой, я представлял, как мы будем смеяться, держась за руки, и обниматься. Я воображал наше совместное счастливое будущее…Три дня промелькнули вспышкой, и вот настал мой день отъезда в Москву. Я вызвал такси до вокзала, затем сел в поезд. В купе я был один. Вся поездка должна была занять около двух с половиной дней — может, на пару часов больше или меньше. Но вот двери захлопнулись, и поезд тронулся. Ещё раз проверив электронную почту, пока сеть ещё ловила, я обнаружил ещё одно письмо от Веры. Она отправила мне своё текстовое описание. Вера была стройной низенькой девушкой, ростом примерно один метр шестьдесят сантиметров, с каштановыми волосами и зелёными глазами. Я тут же вспомнил наши переписки в ВК, где она сказала, что немного похожа на Айрис. Информация эта, к слову, показалась мне не очень полезной: подобная внешность типична для жителей средней полосы России. Я продолжил читать. Вера дала мне свой логин в Telegram и попросила непосредственно перед встречей зайти в секретный чат с нею. Я сказал себе, что добавлю её в телеге и напишу, как только соединение с интернетом будет более-менее стабильным. Да, в каком-то плане наша страна может и является технически продвинутой и прогрессивной, но, несмотря на это, далеко не все поезда дальнего следования оснащены вайфаем. Потому невозможно добраться из Сибири до Москвы, постоянно оставаясь при этом в сети.За окном бежали километры заснеженной тайги, и в какой-то миг мой разум пронзило сомнение. Что если Вера заманивает меня в ловушку? Что если она лишь притворялась любящей и милой девушкой, а я сейчас пёрся в маленький городок в Подмосковье бог весть зачем только для того, чтобы пасть жертвой похитителей или даже поехавших сектантов? Вдруг она играла роль Айрис, чтобы завербовать меня в какую-то антиправительственную террористическую организацию или ещё хуже?.. Я отмёл эти мысли — всё-таки я был тем ещё романтиком и оптимистом.Стемнело довольно быстро. Сумерки накрыли всё вокруг, снегопад обернулся метелью, а поезд замедлил ход. И я подумал, что было бы неплохо просто так взять и расслабиться — прилечь на полку и вздремнуть. Скинув ботинки, я лёг и закрыл глаза. Поездка укачала меня, и я постепенно задремал.Проснулся я, когда за окном было всё ещё темно, хотя заря уже начинала пробиваться. Часы на телефоне показывали 7:10, и я посчитал, что уже проехал Тюмень. Примерно через шесть часов поезд пересечёт границу между Европейской и Азиатской частями России.Поднявшись, я достал из рюкзака упаковку армейского сухпайка, заранее купленного в магазине товаров для охоты и туризма. Аккуратно вскрыл упаковку и начал «завтрак», в основе состоящий из консервированной еды — всё по армейским стандартам, по походным канонам. В остальном же день не был богат на события — я просто лежал с планшетом в руках и читал графическую новеллу да слушал музыку.Вскоре стемнело, и я решил выйти в коридор, чтобы проверить маршрутную таблицу. Своего пункта назначения я должен достичь в 8:25 следующего утра. Поезд прибывает на Ярославский вокзал в Москве, после чего мне и предстояло добраться до Звенигорода — всего-то шестьдесят пять километров к западу от столицы.Я глядел в окно на безмолвную снежную пустоту, освещённую лишь случайными служебными фонарями, расставленными вдоль путей. Тогда-то я и заметил разрастающееся внутри меня доселе неиспытанное чувство, которое теперь проявилось.Тревога. С каждым промелькнувшим за окном фонарём тревога внутри меня всё разрасталась. Мне даже начало казаться, что я по ошибке сел в поезд-призрак, который теперь вёз меня и сотни других пассажиров прямо в глубины ада. Вскоре в отдалении показались городские огни. Поезд подъезжал к своей очередной остановке, и наконец остановился в Кирове. Стоянка — сорок минут. Заскочив в купе за курткой, я вышел на перрон подышать свежим ноябрьским воздухом. Перрон встретил меня привычным шумом разговаривающих людей и зачитываемых автоматическим голосом объявлений, эхом разносившихся по платформе. Вокзальная атмосфера успокаивала.Как раз тогда я и вспомнил, что должен написать Вере. Я вытащил смартфон и открыл телегу, тут же создав с Верой секретный чат — благо, наконец-то стала ловить сеть. Я написал ей, что скоро, меньше чем через двенадцать часов, приеду. Чуть позже я ещё раз проверил диалог, обнаружив, что не только моё сообщение не прочитано, но и что сама Вера в сети появлялась только третьего ноября — за день до моего отъезда.Той ночью мне приснился кошмар. Мне снилось, что я ночью сошёл с поезда, но едва я ступил на платформу, я услышал выстрелы. Пулемётные и автоматные очереди раздавались со всех сторон, окружая меня и в итоге зажигая в поезде пожар. Началась невидимая перестрелка, и в окружении этой перестрелки ко мне побежала девушка. Молодая ещё, не старше двадцати. В ней я сразу же опознал Веру — такой, как она себя и описывала. Она прыгнула в мои объятия, но так и не долетела. Позади неё раздался выстрел, и она упала на землю с простреленной головой. Её убил невидимый во тьме снайпер.Я проснулся, когда поезд уже замедлил ход. Он въехал в Москву, медленно катясь вдоль городских окраин. Я соскочил с полки и быстро собрал в рюкзак всё то, что оттуда достал — планшет, портативную зарядку и очки для чтения. Готовясь покинуть вагон, я проверил, не ответила ли Вера на моё сообщение, но новых сообщений не было. Веры не было в сети вот уже четыре дня, а у меня не было её номера телефона, так что достучаться до неё не было практически никаких шансов.Закончив собираться, я наконец накинул куртку и рюкзак. Наушники уже были на моей голове, а в них играл трек— тема Забытой Столицы, одной из локаций в Final Fantasy VII. На удивление подходящая музыка, подметил я. Двадцать минут спустя поезд остановился, закончив свой двухдневный маршрут на Ярославском вокзале Москвы. Я ступил на платформу, сопровождаемый стандартным «спасибо, что воспользовались нашими услугами» от проводника, и направился к выходу.Пройдя через вокзальное здание, я вышел на Комсомольскую площадь, иначе называемой «Площадью трёх вокзалов», служащей центральным железнодорожным узлом России, являясь домом для трёх крупных вокзалов — Ярославского, Казанского и Ленинградского. Место это настолько же знаменито, насколько и легендарно: я слышал множество легенд, ходящих вокруг Площади трёх вокзалов, и все они в основном были мрачными и имели мистический характер. За ними, правда, скрывалась одна не самая приятная деталь — из-за своей природы Комсомольская площадь является довольно криминальным местом, где снуют карманники и прочая мелочь преступного мира. Но меня это не пугало.Я медленно подошёл к центру площади, намереваясь затем зайти в Казанский вокзал, чтобы оттуда спуститься в метро, когда ко мне подошла старуха лет шестидесяти на вид, в потёртом сером пальто и платочке на голове.— Эй, милок, тебе погадать? — предложила она. Я медленно покачал головой: бабки-гадалки — это то, с чем я хотел иметь дело меньше всего.— Нет, нет, спасибо! — ответил я. — Тороплюсь.— Что-то срочное, да? — спросила бабка. — Вижу, вижу. Ну ты позолоти ручку, я тебе погадаю. По глазам вижу — хочешь узнать судьбу.Неохотно я протянул ей десятирублёвую монету. Старуха взглянула мне в глаза, после чего сказала:Сказала и ушла. А я, в свою очередь, проверил карманы, чтобы убедиться, не пропало ли чего. Облегчённо выдохнув, обнаружив, что ничего украдено не было, я поспешил в здание Казанского вокзала, затем — вниз по эскалатору в метро. От располагавшейся прямо под Площадью трёх вокзалов станции «Комсомольская» мне нужно было ехать на «Белорусскую». Там находилась вторая цель моего путешествия — Белорусский вокзал. Прежде, чем я наконец-то окажусь в Звенигороде, мне нужно попасть именно туда.В метро в ожидании поезда я размышлял над словами, сказанными старухой-ведуньей:. Что она имела в виду под правдой и как она должна сломать меня? Неужто она намекала на то, что Веру постигла ужасная судьба? Что если её держат в заложниках или ещё чего? «Забей и не парься насчёт этого», — сказал я себе. Из туннеля, будто серебряная пуля из револьвера, вылетел поезд. Я и ещё десяток других людей шагнул внутрь. Двери позади нас захлопнулись, и поезд тронулся. Мне повезло занять место раньше кого-то ещё, и уже спустя пятнадцать минут я был в следующей точке маршрута.На выходе из «Белорусской» меня встретил порыв морозного ветра и тусклое московское солнце. Метров через двести меня ждало светло-зелёное выполненное в позднеимперском неоклассическом стиле здание Белорусского вокзала. Войдя, я сразу направился к билетным кассам, перед которыми, к удивлению, не было очередей, даже несмотря на утренний час пик, да ещё и в Москве. Хотя, быть может, мне просто повезло. Я подошёл к окну.— Доброе утро! — сказала кассирша. — Чем я могу помочь?— Здравствуйте. Мне нужен один билет на ближайший поезд до Звенигорода, — ответил я. — Во сколько он отправляется?— Он прибудет сюда примерно через двадцать минут, — объяснила кассирша. — Поезд следует через Москву. В 9:25 поезд отправляется с пятнадцатого пути.— Отлично. Беру один билет.— С вас двести рублей.Я оплатил билет и даже успел захватить перекусить в местном KFC, прежде чем выдвинуться на перрон. Путь 15 было не так-то и сложно найти, и вот я уже стоял на перроне. Ещё через некоторое время подъехала электричка. Я запрыгнул внутрь, сел возле окна и, вытянув ноги вперёд, отпустил своё сознание бороздить воображаемые миры, созданные под воздействием играющего в наушниках дарк-эмбиента.До конечной цели оставался ещё час.На следующее утро я уже сидел в поезде, везущем меня домой из Москвы. Снова я был в купе один, но это было мне только на руку: никто не заметит моей скорби. Моему одиночеству, правда, не суждено было продлиться долго. В Коврове ко мне присоединился пожилой человек, лет шестидесяти на вид. С редкими волосами и в белом костюме, он производил впечатление образованного, мудрого и опытного человека. Он тепло и радостно поприветствовал меня, на что я ответил без всякой тени эмоций. События прошлой ночи опустошили меня.— Куда едете, молодой человек? — спросил мой попутчик.— Сургут, — безэмоционально ответил я.— Домой на каникулы, значит? Студент?— Не на каникулы, — Я покачал головой. — Просто домой.— А-а, понятно. В гости к кому-то ездил? — Старичок занял нижнюю полку напротив меня.Я кивнул. Он продолжил расспрос.— Друзья, родственники, любимая девушка?Я молча уставился на старичка. Тот обеспокоенно спросил:— Что случилось? Ты какой-то подавленный. Умер кто из близких?Я тяжко вздохнул, прежде чем ответить односложным «да».Старичка звали Максим Иванович, и был он ушедшим на пенсию инженером из Коврова. А причина, по которой мы делили купе, был довольно простой: он ехал в Тюмень к родственникам. Скоро мы разговорились, немного побеседовали за жизнь, после чего он поставил на стол бутылку с настойкой боярышника и откупорил её. Он налил рюмку и предложил мне. Я отказался, потому что вырос в атмосфере полного отказа от любого алкоголя, но после того, как Максим Иванович сказал, что она полезна для сердца, неохотно выпил. Настойка на вкус была горькой и едкой, но это после прошло.Всю дорогу Максим Иванович рассказывал интересные и местами поучительные истории из жизни, суть которых в итоге сводилась к тому, что нужно мыслить нестандартно и учиться видеть во всём светлую сторону.Когда поезд уже подобрался к Тюмени, Максим Иванович встал и приготовился на выход. Я сердечно попрощался с ним, и в ответ на это старый инженер сказал:— Запомни: иногда любить — это уметь отпускать.Домой я вернулся в одиночестве, скорбя об утрате любимой Веры, но постепенно, благодаря нескольким сеансам психотерапии, я пережил это и оставил в прошлом. Но после того, что мне пришлось пережить, я сторонюсь любых фандомов — и неважно, вокруг чего они собраны. Дома я избавился от всего, что связывало меня с «финалкой»: раздал весь имеющийся мерч друзьям, продал свою копию Final Fantasy VII Remake, даже завёл новый профиль в ВК. Жизнь вернулась в нормальное русло, и я даже стал встречаться с одной милой девушкой по имени Анжела. Она любит электронную музыку и Apex Legends, и мы вместе уже три месяца. И иногда мы вместе играем в Apex.Недавно мы болтали в Дискорде, пока играли, и она сказала, что недавно нашла классную игру, которая может мне понравиться.Этой игрой была

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