Художник Don Maitz - Fantasy Art

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:14

Сделано_в_СССР Просмотров: 24 Комментарии: 1 0 Сегодня, 11:14 by

Don Maitz (Дон Мэйтц) - известный американский художник-иллюстратор. Родился в Америке в 1953 году в городе Плэйнвиль, Коннектикут. Проявлял большой талант к искусствам с самого детства. В 13 лет он уже закончил местную школу Искусств. После Пайерской школы искусств молодому дарованию сразу предложили стать художником комиксов для одного из издательств.Дон Мэйтц специализируется в жанрах фантастики и фэнтези. Иллюстрировал книги таких известных писателей, как: Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Кэролайн Черри, Стивен Кинг, Майкл Муркок, Алан Ди Фостер, Джина Вулф, Раймонд Фэйст и другие. В настоящее время проживает в городе Сарасота, Флорида. Является членом американской ассоциации художников American Society of Marine Artists (ASMA). Выпустил два альбома своих работ. Два раза был награждён престижной премией Хьюго. Является обладателем серебряной медали общества художников-иллюстраторов Excellence и множества других наград и премий.Автор - blincov.

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