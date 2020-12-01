Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:10 by

***Штат Мичоакан лежит в самом центре Мексики. Живут в нем около 3 млн. чел. Примерно 80 тыс. из них индейцы пурепеча, или тараски. У них в Мичоакане есть своя неофициальная столица, город Пацкуаро. Он основан в XVI веке на месте индейского поселения.Кладбище мексиканского штата Michoacán, - PANTEON DE PATZCUARO и окрестности, в пору Дней Мертвых:***Автор - Karinalin.

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