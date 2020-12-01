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Страшно интересно

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

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Штат Мичоакан лежит в самом центре Мексики. Живут в нем около 3 млн. чел. Примерно 80 тыс. из них индейцы пурепеча, или тараски. У них в Мичоакане есть своя неофициальная столица, город Пацкуаро. Он основан в XVI веке на месте индейского поселения.

Кладбище мексиканского штата Michoacán, - PANTEON DE PATZCUARO и окрестности, в пору Дней Мертвых:

***

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Оранжевый Пацкуаро - Ночи Мёртвых в Мичоакане

Автор - Karinalin.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:10
Сегодня, 01:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 0
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Ключевые слова: Мексиканцы день мёртвых город Пацкуаро кладбище страшно интересно

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