Знакомство

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Юлия Рысь Просмотров: 180 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 08:11 by

Историю в студенческие годы услышала от однокурсницы. Она тогда искала себе парня на сайтах знакомств - нашла, какое-то время общались, а потом договорились о встрече. Вот, что она поведала о своем свидании.Встретились в кафе. Все стандартно. Вполне симпатичный парень, разговоры об увлечениях, анкетные вопросы, чтобы лучше узнать друг друга, но что-то не так... Общались в сети мало, и знал он обо мне немного, с моих слов, а при встрече ощущение, что знает обо мне все и угодить пытается, мол, увлечения один в один, вплоть до любимого фильма и книги, хотя разговор об этом только завязался, и такие совпадения. Вроде идеально все - идеальный собеседник, полностью подходящий по вкусам, который с полуслова понимает. Может, это такая редкость для подобных знакомств, но это как-то пугало. О себе он мало говорил, а если информация и выдавалась, то это как мое зеркальное отражение. Он говорил о моих любимых песнях, как о своих, моих любимых моментах из моих любимых фильмов. Через час такого общения стало реально не по себе. Поторопилась уйти и встала из-за столика. В этот момент он взял за руку... обычная рука, но с какими-то странными вибрациями, будто ток по ней проходит, аж в ушах зазвенело, и поплохело как-то. А он держит. Максимально вежливо вызволила свою руку и, пообещав позвонить, направилась к выходу. Надо ли говорить, что столь галантный кавалер навязался проводить.С ним и в кафе-то некомфортно было, а уж идти через темные дворы... Ругая себя, что не отмазалась от такого провожатого, пыталась идти быстрее, сдерживая дрожь, а он, как назло, плелся медленнее. Убежать, как дура... идея не очень, страшнее, если погонится. Ничего ужасного не произошло, если не считать, что возле подъезда было опять неожиданное прикосновение с теми же ощущениями, что и в кафе, ну и страха добавили сверкнувшие в темноте глаза, которые показались нечеловеческими. А голос его монотонный еще долго в ушах звучал. С сайта знакомств его анкета пропала в тот же вечер, и о себе он больше никак не заявлял.

Ключевые слова: Знакомство странность человек авторская история

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