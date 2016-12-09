Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone



«Саблезуб»



Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна «Лето кошмаров» «Саблезуб»Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна «Лето кошмаров»



Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна «Призрак по соседству» Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна «Призрак по соседству»



Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна "Девчонка,что кричала "Монстры!" Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна "Девчонка,что кричала "Монстры!"



"Ценой чужой жизни" "Ценой чужой жизни"



"Дом по соседству" "Дом по соседству"



"Пойдём со мной!.." "Пойдём со мной!.."

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:17 by

Работы, исполненные не в фотошопе, а олдскульными наборами "холст-масло" и "холст-соус".Многие работы Mystic Zone посвящены сюжетам из культовых "Ужастиков" Р. Л. Стайна, но обнаруживаются среди них и отсылки к страшному кино — к примеру, жутковатый мужик в шляпе на картине "Замри!.." больно уж смахивает на Джиперса Криперса.Надо признать, эти иллюстрации отлично смотрелись бы на обложках того же Стайна или страшных историй Рэя Брэдбери.Автор - Феликс Кривенцов.

Ключевые слова: Mystic Zone художник ужасы холст-масло холст-соус иллюстрации

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