Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone

Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic ZoneРаботы, исполненные не в фотошопе, а олдскульными наборами "холст-масло" и "холст-соус".
Многие работы Mystic Zone посвящены сюжетам из культовых "Ужастиков" Р. Л. Стайна, но обнаруживаются среди них и отсылки к страшному кино — к примеру, жутковатый мужик в шляпе на картине "Замри!.." больно уж смахивает на Джиперса Криперса.
Надо признать, эти иллюстрации отлично смотрелись бы на обложках того же Стайна или страшных историй Рэя Брэдбери.
Автор - Феликс Кривенцов.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:17
Сегодня, 05:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 1
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