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Страшные Арты

Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone

Работы, исполненные не в фотошопе, а олдскульными наборами "холст-масло" и "холст-соус".

Многие работы Mystic Zone посвящены сюжетам из культовых "Ужастиков" Р. Л. Стайна, но обнаруживаются среди них и отсылки к страшному кино — к примеру, жутковатый мужик в шляпе на картине "Замри!.." больно уж смахивает на Джиперса Криперса.

Надо признать, эти иллюстрации отлично смотрелись бы на обложках того же Стайна или страшных историй Рэя Брэдбери.

Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
«Саблезуб»

Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна «Лето кошмаров»


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна «Призрак по соседству»


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
Иллюстрация к повести Р. Л. Стайна "Девчонка,что кричала "Монстры!"


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Ценой чужой жизни"


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Древнее зло"


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Дом по соседству"


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Пойдём со мной!.."


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Замри!.."


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Evil Night"


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Мистическая тыква"


Хэллоуинские и другие ужасы от Mystic Zone
"Crazy Tree"


Автор - Феликс Кривенцов.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:17
Сегодня, 05:17 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Mystic Zone художник ужасы холст-масло холст-соус иллюстрации

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
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