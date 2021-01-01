Добрый дворник

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:40

zadira Просмотров: 111 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:40 by

Степан Игоревич ловко пришпилил самодельной пикой яркий фантик, нагло гонимый ветром по тротуару. Убрав обертку от конфеты в черный мусорный пакет, внимательно осмотрелся в поисках других нарушителей порядка. Никого, только аккуратно выстриженная трава, чисто выметенный тротуар и возле скамеек пустые урны для мусора. Один лишь фантик и числился в нарушителях, и то есть серьезное подозрение, что он прокрался сюда из соседнего двора. Степан улыбнулся, щурясь посмотрел на только что взошедшее солнце, частично закрытое облаками. Он любил свою столь не притязательную работу: наводить порядок, обустраивать внутренний дворик, даря людям чувство уюта и гордости за свой дом и его округу. Ведь всем приятно осознавать, что у него то все чисто и благостно. С тех пор как Степан Игоревич вступил в должность дворника, у него на участке практически всегда царила чистота и порядок. И никакого шуршания метлой по асфальту до семи утра. Незачем людям портить остатки сна.Но чистота - это не главное, более всего ему нравилось общение с жильцами дома. Степан Игоревич не понимал, зачем людям соцсети, когда можно просто разговаривать с соседями, для этого всего и надо немного времени и умение слушать.Дверь подъезда едва слышно хлопнула, Степан обернулся. Как обычно, первым в трудовые будни ринулся местный бизнесмен, Глеб Александрович. Мужчина лет тридцати, тридцати пяти, всегда в деловом костюме, всегда выбрит и энергичен. Он быстро прошагал по дорожке, поравнялся со Степаном, переложив тоненький дипломат в левую руку, протянул другую.- Здорова, - рукопожатие крепкое и энергичное, - вот прочти, отличная вещь, поначалу все скучно, но потом. Ох, лучше пойду, а то не удержусь и спойлеры выдам. Я побежал, а вечером как обычно, ко мне на обсуждение.Глеб извлек из кармана бульварную книжонку, в мягком переплёте на двести страниц. Не удержался хлопнул дворника по плечу и, срываясь на быстрый шаг, поспешил к машине, запаркованной в дальнем углу стоянки. Степан улыбнулся, пряча книжку во внутренний карман потертой куртки.Глеб, несмотря на свой имидж и круг общения, обожал дешевые детективы, печатаемые на настоль же дешевой бумаге. Он поглощал их в огромных количествах и почти без перерыва. Как так случилось, что бизнесмен дал ему почитать первый детектив, Степан достоверно уже и не вспомнит, было это года три назад. Он честно прочитал книгу и не понял, что в ней хорошего, и искренне без всяких сарказмов пошел уточнять у Глеба. Тот было обиделся, но все же пояснил, "Прочти десяток, тогда поймешь, в чем весь смак". На следующей день после беседы, дворник попросил десять лучших книг, и о чудо Глеб его не послал, а выдал просимое. Спустя дней пять Степан и Глеб сначала на лестничной площадке, а потом и в квартире бизнесмена спорили до хрипоты про сюжеты, персонажей и жанр в целом. Так и начались их взаимоотношения, они где-то раз в неделю обменивались книгами и раз в месяц собирались, чтоб обсудить их и новинки.И Степану нравилось такое общение, хотя сами книги не очень. Но потерять пару часов вечером на чтение ради захватывающей беседы и диспута в итоге - это того стоило.Следом вышел молодой отец, вечно не выспавшийся и ворчливый, спешит на завод. Дворник понимал его, сам когда-то отрубил от звонка до звонка на труболитейном, пусть и в должности старшего мастера. Он всегда мечтал быть пожарником, даже подал документы на зачисление. Но друг попросил помочь на заводе, ибо план горел, а народ все больше пьющий. И один год превратился в десять, а десять в восемнадцать, из которых последние три они боролись за жизнь предприятия, и как большинство проиграли. Жалел ли Степан Игоревич о сделанном выборе? Самую чуточку, и то больше грустил о не сбывшейся мечте.Минут через пять появилась Лиза, милая девушка, которой хронически не везло с мужиками. Зато у нее подрастал сын, подающий большие надежды в игре на скрипке. Звукоизоляцию они поставил два года назад, так что жильцам стало полегче.Народ шел по своим делам, здороваясь и перекидываясь с дворником малозначимыми фразами. А временами и делясь проблемами, но все больше радостными. Бабуля Арина в очередной раз попросила присмотреть за внуками, когда они пойдут гулять. Значит около двух дня, снова придется сидеть на лавке под деревом. Там и книжку можно будет почитать.Последняя из жильцов, регулярно выходящих на работу, объявилась Лидочка.Лет десять назад ее звали не иначе как шалава, через лет пять, стали называть брезгливо любовницей, а сейчас нейтрально, содержанка. Лидочка уже пару лет как пересекла рубеж за тридцать, но выглядеть стала эффектнее и притягательнее. И отрицать этого не мог даже Степан. Он помнил ее мелкой соплюшкой, что училась вертеть мужиками в свое благо, не считаясь с общественным мнением. А сейчас, кто бы мог подумать, она прилагала не мало усилий по улучшению города, возглавляя благотворительный фонд. Да, вкладывали деньги другие, но ведь она направляла финансовый поток в нужное русло. Про это судачили не только местные газеты, но и бабки на лавках, а это чего-то, но стоило.- Здравствуйте, дядя Степа, - приветливо улыбаясь поздоровалась она.- И тебе не хворать, - дежурно ответил Степан Игоревич, всегда занятой девушке.Несмотря на приятный внешней вид: приличный бежевый костюм, аккуратную прическу, и минимум макияжа, только чтобы скрыть проступившие недостатки. Степан испытывал к Лидочке некую долю неприязни, ничем конкретно не обоснованную. Он списывал все на стереотипное мышление из-за ее прошлого.- Как ваше здоровьице? - дворник чуть подрастерялся от столь обыденного вопроса, дальше приветствия их разговоры обычно не заходили.- Да хорошо все, - неуверенно ответил Степан, опираясь на пику для отлова мусора.- Вот и славно. Я все стеснялась спросить, а чего это вы все один живёте. Где жена, дети? - все телодвижения Лидочки говорили об искренней заинтересованности, от мимики, до жестов.Степану отчаянно не хотелось продолжать разговор, но вежливость взяла свое.- Жену похоронил лет десять назад, - и чтобы избежать еще одного вопроса, сразу пояснил, - несчастный случай. Дочь вышла замуж и живет возле моря.- Ясно. Извините за столь неудобный вопрос, - она расцепила пальцы и развела руки чуть в стороны, ладонями вперед, - понимаете, я не знала, как начать разговор. Я всего лишь хотела спросить.И умолкла, заглядывая уже не молодому, но все еще крепкому мужчине в глаза.- За спрос денег не беру, - отозвался он, бородатой присказкой.Она словно в воду ухнула, произнесла.- Не могли бы мы встретиться сегодня вечером возле подъезда. Часов в восемь?- Эээ, - Степан не любил, а скорей не умел отказывать в просьбах, поэтому виновато произнес, - у нас с Глебом встреча назначена на вечер.Лидочка опала лицом, постарев почти на пять лет, словно получила телеграмму о смерти единственного сына.- Но как же... - промямлила она, ненароком проводя пальцами по плечу мужчины.Степан по началу не хотел соглашаться, тем более Глеб будет ждать. Но ему припомнились те взгляды, что она бросала на него в последний месяц. Игоревич списывал все на свою фантазию и желания видеть то, чего нет. А на деле вон оно как, проявила интерес. И что она в нем нашла? А вот вечером и узнает.- И чем я вам могу помочь? - куда как теплее спросил он.- Да мне ... помочь. Там не... а во сколько у вас встреча с Глебом?Тут же вспомнилась жена, она так же неловко говорила, когда дело касалось романтики.- Эээ, точного времени не скажу, - замялся озадаченный дворник.- Тогда давайте в восемь, - перебила дворника Лида, элегантно сократив дистанцию до не приличия близко, одну руку легла на предплечья Степана другую немного выше на плечо, жар ее дыхания пробежал по щеке.У дворника внутри что-то ухнуло и на душе потеплело, как же давно женщины не касались его вот так, нежно и чуть интимно. Он сам не понял, как закивал.- Только ровно в восемь, и я вас умоляю без опозданий, - прощебетала Лидочка и поцеловала его в щеку, и уже отходя сказала, - а потом я угощу вас чем-нибудь вкусненьким.Остаток дня честного дворника терзали противоречивые чувства. Он был рад пойти, пусть и не на свидание, но на что-то схожие с этим, или же его это пугало, особенно то, что будет потом. Но отсутствие женского внимания и врождённая галантность, пусть и не выраженная в ярких поступках, взяла верх. И дворник стал готовиться к встрече со столь противоречивой натурой, что жила на четвертом этаже и с детства не отличалась нравственностью.В итоге он, наибанальнейшим образом опоздал, глупо застряв в прихожей перед зеркалом, не зная надевать галстук или нет. В итоге пошел без него, официоз явно будет не уместен.Не успел Степан открыть наружную дверь подъезда, как тонкие и на удивлении жесткие пальцы Лиды, вцепились ему в руку.- Ты опоздал! - голос ее сильно дрожал.- Всего на две минуты.- Неважно, - простонала она, - быстрее.Все это встревожило дворника, захотелось отказаться и уйти домой, а лучше к Глебу и забыться в споре. Книгу он еле-еле успел прочитать и то по диалогам. Лида неожиданно втянула его в черный зев подвала, свет не зажгла, включила фонарик. Степан вырвал руку и неспешно нащупав на побеленной стене выключатель, щелкнул клавишу. Все же прищурился, когда тусклый свет ударил по глазам.- Зачем нам сюда? - больше удивлённо, чем растерянно спросил он.- Мне надо, ну пожалуйста, - Степан ухмыльнулся, подвалов он не боялся.Сбив побелку с пальцев, пошел к переминающейся с ноги на ногу Лиде, что стояла в самом внизу.- Что за спешка? - сердито проговорил он, внутренне придя к решению, что покончит с делом как можно быстрее или по возможности вообще откажется.- Да ты можешь быстрее? - раздражительно проговорила девица.- Знаешь, - найти слова с ходу не получилось. Он мысленно чертыхнулся и подошел к плохо оструганным доскам, что ограждали секцию подвала, вроде принадлежащего Лиде.- Лидда ты опаздааала, - спокойный голос послышался из темноты.- Я, - жалобно пискнула девица.- Позже накажу, - небольшой огонек свечи вспыхнул в темноте, вполне четко обрисовывая обладателя голоса. Степан пригляделся, мужчина где-то за сорок, с правильными чертами лица, такие бывают у аристократов, прошедших долгий путь селекции. Пижонские усики из начала прошлого века дополняли образ, как и черный костюм.Дворник сделал шаг назад, но тут Лида ловко толкнула его в бок, он инстинктивно сделал шаг, споткнулся об порог и взмахнув рукой валился в отгороженную часть подвала.- Что здесь происходит? - Степану очень захотелось убежать, позорно даже с криками и воплями, но мужское достоинство приказало стоять и разобраться в ситуации, а не подаваться панике.Лида, всхлипывая и цокая каблуками, выскочила, убежала на свет дверного проема.- Уважаемый Степан Игоревич, - мужик непонятно как оказался в плотную к настороженному дворнику, и мягко подтолкнул его в грудь, - я вам сейчас все подробно объясню, не сомневайтесь.Мерзкий голосок, так и просящий удар в глотку, чтобы захрипел и умолк.Степан чисто машинально сделал пару шагов и увидел в свете... факела? Точно факела, огромный пень, будто пророщенный сквозь бетон. Радиусом не меньше метра. И как его только сюда притащили? И когда? Вчера его точно не было.- Садитесь, садитесь сейчас все будет.И он сел, по-прежнему растерянный и ничего не понимающий.- Что тут происходит? - хоть голос не подвел, был твердым и даже злым.- О, мы тебя принесем в жертву.Что за бред? Какая, жертва. Степан отказывался верить в услышанное.Еще пару факелов разогнали тьму, представив взору Степана с десяток человек.- Да что тут происходит! - вскрикнул дворник.- О, я все расскажу подробно, ведь и за это мне тоже платят. Видишь этих замечательных людей, - на последнем слове он поменял голос на саркастичный, чем вызвал неприятные усмешки у собравшихся, - они зло, практически в чистом виде. Концентрированное настоящее зло.Пауза чисто театральная, дабы клиент проникся. И Степан проникся, до дрожи в коленях и почти полной остановки дыхания. Вот как, так могло получиться, вышел из подъезда к девушке и очутился в мрачном подвале среди... существ. Они не были монстрами, ни рог, ни лишних конечностей, ни острых зубов. Обычные люди, вот только искаженные злобой, более широкие роты, носы то ли сплюснуты, то ли раздувшиеся, и взгляды, полные всепоглощающей злобы. Все они разные, но в тоже время одинаковые, словно дети одной матери. Хотя, тут был и ребенок десяти лет и старух,а перешедшая за шестой десяток. А вот старуху Степан узнал. Антонина Петровна въехала в дом лет пять назад, может шесть. А рядом семейство из соседнего дома, вроде милые люди, только вот если верить рассказам местных старушек, именно они споили Санька, что жил по соседству.- Насладился видом? Тогда дальше. Видишь ли, зло эгоистично до безумия и полного отказа логики. Зло концентрируется на себе, и со временем это проявляется во внешнем виде и повадках, и добряки вычисляют их, - он обвел рукой собравшихся, - и убивают. Поэтому им нужна маскировка. И вот ты эту самую маскировку обеспечишь. О, вижу вопрос в твоих глазах "Как я смогу это сделать?". А очень просто. Ты умрешь как личность.Степан попытался вскочить, но не смог, он прилип к этому огрызку дерева. Дворника охватила истерика, он бился, выл пытался вырвать, но все тщетно. Когда он устал, пижон продолжал еловым голоском человека, распираемого самодовольством.- Хочешь узнать, почему именно ты? Все просто. Ты почти святой, в тебе огромное количество первозданной доброты, подлинной, искренней, честной. Если бы не этот завод, то ты точно бы прославился, но не суть. А теперь давай я объясню, зачем нам святая жертва, - аристократ явно наслаждался, получая извращённое удовольствие от происходящего, - если правильно принести в жертву святого и умело распределить его добро, то оно замаскирует зло в Этих, не уничтожив носителя и Зло снова сможет вершить свои дела. Маленькое, незаметное. Ведь как всем известно, дьявол кроется в мелочах. Убить человека - безусловная трагедия, но с ней смирятся, кто позже, кто раньше. А вот сделать человека, скажем наркоманом, это погрузить в ад целое семейство, а возможно даже и не одно поколение. Или скажем, распускать достоверные слухи и отравить жизнь целому дому. Злу доступны чуть большие силы из-за своей концентрации энергии, чем обычным людям. И от этого и возможностей больше. К сожалению обычного человека, бессмысленно приносить в жертву, нужно искать таких как ты.Бабушка нервно захихикала, и Степана пробрал озноб, словно он уже чувствовал, как ржавые зубья пилы раздирают его плоть. А лучше бы и распилили, чем вот так сидеть неподвижным и слушать этот чудовищный смех.- Зачем? - Степан и сам не понимал, что спрашивает, его трясло от страха и отчаянья.- Зачем я этими милым существам? Все просто мой друг. Они эгоисты и не способны остановиться или поделиться. И святая мощь просто выжит всю тьму, седлая их... добрыми или мертвыми. И тут просто необходим толковый человек, чтобы провести ритуал правильно, красиво и гармонично. Ритуал на самом деле прост...- Хватит! - рявкнул малец, голосом пропитого алкоголика.Распорядитель съёжился, превращаясь в запуганного ребенка со старческим лицом. Пижон суетливо достал из кармана кривую ветку, с двумя ответвлениями, и подойдя в плотную к дворнику ткнул ему в лицо. А замет ядовито прошептал.- А знаешь, что самое интересное. Теоретически ты сейчас победишь истинное зло в десятке существ, своим добром, а вот практически всего лишь замаскируешь зло, продлевая их существование.Ритуал был скучен и неинтересен, монотоннее пение, с ритмичным постукиванием веткой по голове жертвы с последующем касанием существ. Сущность корежило, и преображало, разглаживая черты лица, придавая им человечности. Получив свою порцию добра, сущность уходила. В конце ритуала пижон оттащил Степана в угол подвала, где и бросил, словно мешок с картошкой.Степана Игоревича нашли следующим днем ближе к обеду. Он сидел на ступеньках в подвал, роняя слюни на грязную рубашку, при этом бормоча что-то неразборчивое. Когда его увезли на «скорой», жильцы дома еще два дня шептались и строили теории про его внезапное умопомешательство. А после встретили нового дворника, тоже в принципе не плохого человека. И уже через месяц про доброго дворника вспоминали при случаях, и только. Всех затянули рутинные дела и проблемы. Один лишь Глеб пытался озаботиться его судьбой, и то не слишком рьяно. Узнал, что Степана дочь забрала, на том и успокоился.

Ключевые слова: Подвал зло жертва ритуал авторская история

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