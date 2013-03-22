Спаситель

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 113 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 05:52 by

Дело было в 90-х. Трое мужчин похоронили безвременно ушедшего друга. По прошествии времени решили навестить его могилку. С утра не получилось, прибыли к месту на автобусе уже после обеда. С собой, разумеется, привезли алкоголь, закуску. На дворе стояло лето. Друзья напоминались так, что один из них - Степан - просто не стоял на ногах.Товарищи пытались его поднять и тащить с собой в обратный путь, но сами были не сильно устойчивы. Степан прилег на холмик почившего друга и сказал, что отлежится немного, протрезвеет и вечером на автобусе сам приедет домой.Друзья спорить не стали, подумали, что это неплохое решение ситуации. Но перед уходом накрыли друга несколькими венками - во-первых, чтобы еще достаточно высоко стоящее летнее солнце не напекло беднягу, а во-вторых, от посторонних глаз, чтобы никто не испугался или хулиганы какие не отпинали.Пришёл в себя Степан уже к вечеру, было еще светло, но солнце, клонясь к горизонту, уже скрылось за высокими деревьями. Проснулся он от звука тихого женского голоса - похоже, на одной из соседних могилок сидела женщина и вела беседу сама с собой, вернее с тем, к кому пришла.Мужчина решил пока не вставать - похмельные вертолеты еще очень сильно кружили в голове, да и женщину пугать не хотелось. Решил еще немного полежать, прийти в себя, да и дождаться пока женщина уйдет. "Похмелиться бы", - подумал Степан, продолжая лежать.Вдруг с другой стороны послышались два тихих мужских голоса. Степан хорошо слышал о чем они говорили, разговор сводился к тому, чтобы надругаться над женщиной на пустынном кладбище.Степан лежал, не шевелясь, под венками и усиленно размышлял хмельным мозгом над тем, что ему делать в данной ситуации и как себя вести. В это время мужчины подошли к женщине, стали что-то ей говорить, схватили, стали приставать.Женщина начала сопротивляться, завязалась борьба. И тут мужчины стали, судя по звукам и их фразам, насильно заливать жертве в рот алкоголь. И именно в этот момент Степан не выдержал столь отвратительного обращения с дамой и, высунув руку из-под венков и просунув её между прутьями ограды, вскрикнул:- Эй! Хорош! Лучше мне налейте!На несколько секунд воцарилась гробовая тишина, Степан всем дрожащим с перепоя телом начал подниматься из-под венков, послышался топот двух пар удирающих ног.Женщина лежала на земле без чувств. Попытка её обесчестить и восставший покойник - слишком велика оказалась нагрузка для нервной системы женщины. Степан слегка пошлепал ее по щекам, кое-как привел в себя и потащил на последний проходящий мимо кладбища автобус.Автор неизвестен.

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