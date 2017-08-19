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Страшилки

Дворник

Весна… По ночам орут не только кошки, но и люди от избытка чувств.

Одной весенней ночью, в спальном районе, тусила компания друганов: Макс, Дрон, Сашок и Миха. Орал музон, на капоте авто стояли выпивон и закусон, орали и смеялись и сами гуляки.
А лет десять назад в этом районе работал дворник Кузьмич. Он слыл чокнутым, так как просто любил свою работу и наводить чистоту. Но потом он исчез, и, по слухам, его убили. Среди нынешних блюстителей чистоты и порядка стали ходить байки, что видели призрак дворника Кузьмича, который шугал тех, кто пытался пакостить в подъездах и во дворах.

Ночная гулянка набирала обороты, на земле валялись бутылки, стаканчики, было наплевано, а под балконы ближайшего дома, ходили как в сортир. Ночь была тихой, но вдруг подул сильный ветер. Песок и пыль, покрывавшие асфальт, взвихрились и начали принимать форму человека с метлой.
- Господа хорошие, хватит мусорить. И что вы орете, кругом люди спят!
- Чего-о-о?! – обернулись на голос гуляки.
- Эй, ты че за чел?! Вали отсюда, дядя! – сказал Миха.
- Зырьте, пацаны, какая у него метла. Прям Гарри Поттер! – сказал Макс, и все громко заржали.
- Лети давай отсюда, Гарри, пока в харю не дали! – загнул Дрон.
Кузьмич пристально посмотрел на него. В руке Дрона была бутылка пива. Вдруг она стала очень горячей, пиво закипело, и бутылка взорвалась, превратив руку Дрона в кровавые лохмотья. Он заорал. Кузьмич щелкнул пальцами, и Дрон сгорел за минуту, превратившись в пепел.
- Ну, это я потом подмету, – отметил Кузьмич. - Теперь ты, – Кузьмич повернулся к Михе.
Тот отступил назад, под его ногами оказалась крышка люка. Звякнул металл, крышка провалилась, и Миха с воплем рухнул в колодец.
- Ах ты б… и у…ще! – Макс выхватил нож.
Кузьмич, улыбаясь, поднял метлу, прутья метлы вдруг превратились в длинные и острые металлические иглы. Размахнувшись, он выбил нож из рук Макса и пригвоздил того метлой к дереву.
- Теперь будешь работать пугалом дворовым.
Труп Макса превратился в куст, очень похожий на человеческую фигуру.
- Ну, теперь ты, друг! – Кузьмич шагнул к Сашку, который плохо воспринимал реальность, так как еле стоял на ногах и был пьяный в хлам.
- Ты кем работаешь? – спросил его Кузьмич.
- Ияа? М-м-менеджером, а чо? – произнес Сашок.
- Э, нет. Так не пойдет. Менеджеров сейчас много, а вот дворников мало. Будешь работать дворником! – Кузьмич щелкнул пальцами.
Сашок, как в армии, вытянувшись, четко и ясно произнес:
- Слушаюсь! Я буду работать дворником! Рад стараться на благо людям!
- Молодец, хвалю! – с улыбкой произнес Кузьмич и, снова став песчинками, рассеялся по двору.

А Сашок, уволившись по собственному желанию с престижной работы, устроился дворником, ну и немного сошел с ума. Но вверенная ему территория всегда сияла чистотой.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:01
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 00:01 by folko92Просмотров: 19Комментарии: 1
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Ключевые слова: Двор шум пьянка призрак дворник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:10
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А Сашок то вовремя прочухал опасность, ну и поделом ему, будет знать как мусорить и покой граждан нарушать. Пацанов жаль только, глупый народ, наглый и пьяный. Страшилка хорошая.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                    
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