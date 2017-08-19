Дворник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:01

Причина: Авторская стилистика сохранена

folko92 Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:01 by

Весна… По ночам орут не только кошки, но и люди от избытка чувств.Одной весенней ночью, в спальном районе, тусила компания друганов: Макс, Дрон, Сашок и Миха. Орал музон, на капоте авто стояли выпивон и закусон, орали и смеялись и сами гуляки.А лет десять назад в этом районе работал дворник Кузьмич. Он слыл чокнутым, так как просто любил свою работу и наводить чистоту. Но потом он исчез, и, по слухам, его убили. Среди нынешних блюстителей чистоты и порядка стали ходить байки, что видели призрак дворника Кузьмича, который шугал тех, кто пытался пакостить в подъездах и во дворах.Ночная гулянка набирала обороты, на земле валялись бутылки, стаканчики, было наплевано, а под балконы ближайшего дома, ходили как в сортир. Ночь была тихой, но вдруг подул сильный ветер. Песок и пыль, покрывавшие асфальт, взвихрились и начали принимать форму человека с метлой.- Господа хорошие, хватит мусорить. И что вы орете, кругом люди спят!- Чего-о-о?! – обернулись на голос гуляки.- Эй, ты че за чел?! Вали отсюда, дядя! – сказал Миха.- Зырьте, пацаны, какая у него метла. Прям Гарри Поттер! – сказал Макс, и все громко заржали.- Лети давай отсюда, Гарри, пока в харю не дали! – загнул Дрон.Кузьмич пристально посмотрел на него. В руке Дрона была бутылка пива. Вдруг она стала очень горячей, пиво закипело, и бутылка взорвалась, превратив руку Дрона в кровавые лохмотья. Он заорал. Кузьмич щелкнул пальцами, и Дрон сгорел за минуту, превратившись в пепел.- Ну, это я потом подмету, – отметил Кузьмич. - Теперь ты, – Кузьмич повернулся к Михе.Тот отступил назад, под его ногами оказалась крышка люка. Звякнул металл, крышка провалилась, и Миха с воплем рухнул в колодец.- Ах ты б… и у…ще! – Макс выхватил нож.Кузьмич, улыбаясь, поднял метлу, прутья метлы вдруг превратились в длинные и острые металлические иглы. Размахнувшись, он выбил нож из рук Макса и пригвоздил того метлой к дереву.- Теперь будешь работать пугалом дворовым.Труп Макса превратился в куст, очень похожий на человеческую фигуру.- Ну, теперь ты, друг! – Кузьмич шагнул к Сашку, который плохо воспринимал реальность, так как еле стоял на ногах и был пьяный в хлам.- Ты кем работаешь? – спросил его Кузьмич.- Ияа? М-м-менеджером, а чо? – произнес Сашок.- Э, нет. Так не пойдет. Менеджеров сейчас много, а вот дворников мало. Будешь работать дворником! – Кузьмич щелкнул пальцами.Сашок, как в армии, вытянувшись, четко и ясно произнес:- Слушаюсь! Я буду работать дворником! Рад стараться на благо людям!- Молодец, хвалю! – с улыбкой произнес Кузьмич и, снова став песчинками, рассеялся по двору.А Сашок, уволившись по собственному желанию с престижной работы, устроился дворником, ну и немного сошел с ума. Но вверенная ему территория всегда сияла чистотой.

Ключевые слова: Двор шум пьянка призрак дворник авторская история

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