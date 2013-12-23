Смородиновый чай

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:59

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr.Nos Просмотров: 204 Комментарии: 6 +6 Вчера, 08:57 by

Петр Гаврилович сидел на стуле в своем кабинете, разглядывая фотографию жены и размышляя о чем-то наболевшем и до сих пор терзающем его душу. В дверь постучались. Следователь отложил в сторону фотографию и негромко окликнул того кто за дверью, разрешая войти. Молодой полицейский ввел в кабинет мужчину в темно-синем костюме, в руках у которого был фарфоровый заварочный чайник. На вид ему было чуть больше сорока. Петр Гаврилович пригласил сесть его на стул, и как только молодой полицейский закрыл дверь с той стороны, обратился к задержанному.- Чай, кофе?- Да, спасибо. Чай, пожалуйста…Следователь поставил кружку на стол и потянулся к коробке с пакетиками чая, но задержанный остановил его.- Нет, нет. У меня свой… - он указал на небольшой фарфоровый заварочный чайник, который принес с собой. – Мне разрешили, когда я пошел сюда.Он сам налил заварки в кружку, Петр Гаврилович долил кипятка, убрал чайник в сторону и сел на стул напротив задержанного. Мужчина в костюме сделал несколько глотков, затем следователь лениво открыл папку, лежащую на столе, с надписью ДЕЛО, и неторопливо заговорил.- Итак, Корпуха Иван Федорович, 1974 года рождения, уроженец села Рикасиха, нигде не работающий. Ранее не судим, к штрафам и работам не привлекался. Вдовец. Закончил педагогический техникум, работал в сельской школе, преподавал историю, но три года назад уволился и теперь, как утверждают местные жители – подрабатывает так называемыми сеансами общения с мертвыми. Верно?Мужчина в костюме, с гладко выбритым лицом посмотрел на следователя и едва заметно кивнул в знак согласия.- Значит, колдуете? – улыбнулся Петр Гаврилович.- Не колдую, а помогаю родным узнать правду…- Это так называется? Правда? - ухмыльнулся следователь. – И чем же вы, извиняюсь, помогаете, общаясь с якобы мертвыми родственниками?- Да разным. Далеко не все умирают, успев решить все свои дела. Да и не все умирают так, как пишут потом судмедэксперты. Вот, я и помогаю людям. Рассказываю правду, по чьей вине смерть, что произошло на самом деле. Где покойный добро хранил, кому куда сходить бы надобно, чтобы дела покойного доделать. В общем, исполняю последнюю волю покойного…- Как интересно, - снова улыбнувшись, сказал Петр Гаврилович. – Богатая, видимо, у вас фантазия, Иван Федорович. Не каждый такое напридумывать сможет, да ведь, наверное, еще и не повторяетесь?- Я же говорю, что ничего я не придумываю. Мне задают вопрос, я задаю его моему мертвому другу, он узнает у покойного и говорит мне.- И многим вы помогли … с вашим … эм… мертвым другом…?- Достаточно…- Тогда, быть может, вы сможете объяснить мне, зачем вам понадобилось тело покойной супруги, которое вы выкопали на городском кладбище?- Я хотел просто перезахоронить ее. Я трижды подавал официальную заявку, чтобы мне разрешали сделать перезахоронение, но трижды мне отказали – что мне оставалось делать?- Мы подняли данные по вам. Действительно, вы уже купили участок на Старом городском кладбище, куда видимо и собирались перезахоронить Вашу покойную жену?- Именно…- Но, вы же понимаете, что самовольное разорение могилы – это статья!? Что же вам так приспичило заниматься перезахоронением жены? Чем новое кладбище хуже старого?- Возможностями…- Что? – удивился следователь. – Возможностями? Какими еще возможностями?- Теми, которые позволяют мне общаться с миром мертвых…- Вы опять за своё, Иван Федорович? Опять сказки про колдовство? Если вы хотите таким образом создать видимость своих психических отклонений, чтобы отмазаться от правосудия, то могу вас заверить, что со мной это не прокатит…- О чем мы с Вами можем говорить, если у каждого из нас своя правда?- Я пытаюсь докопаться до истины, Корпуха! Возможно, вы и правда больны, и прах жены несли совсем не на старое кладбище, а домой?- Тогда с чего бы я подавал три заявления о перезахоронении? Если инспекторам города лень дать разрешение, ссылаясь на якобы достаточно большой срок с момента смерти покойной, то приходится делать всё своими силами! Я не вижу в этом ничего противозаконного, так как являюсь законным мужем и имею право похоронить супругу, где посчитаю нужным!- Почему же вы сразу не похоронили ее на старом кладбище?- Потому что я тогда не знал о возможностях, которые хранит в себе данный погост.- О каких же возможностях?- Вы все равно мне не поверите! К чему вести данный разговор?- А вы попытайтесь…- Ну, что ж, - словно принимая вызов доведенного до нужной кондиции дознавателя, - Я попробую. Только прошу всё то, что я расскажу оставить тут же…между нами.Следователь кивнул в знак согласия, выжидая продолжения рассказа.- Вы знаете, что мои сеансы с мертвыми я веду лишь с теми усопшими, которые похоронены на старом кладбище?- Нет… А разве есть разница?- Есть. Кладбище это находится в аномальной зоне и выбрано не случайно. Вы же знаете, что именно там же когда-то находились и древние могилы основателей нашего городка? Хотя… откуда ж вам знать такие вещи, - он как-то противно улыбнулся.- И как же это связано с возможностями?- Дело в том, что именно благодаря этой самой аномалии, я могу узнать про любого умершего на том кладбище! Именно на том. На новом городском кладбище такое невозможно!- Каким же образом вы это можете?- Я вызываю человека, чье имя Платон. Он тоже похоронен на старом кладбище. Он отвечает мне на вопросы, которые я ему задаю…- Звучит как бред сумасшедшего!- Не верите? Я могу доказать!- Каким образом?- Я расскажу вам, что надо сделать, чтобы проверить мои слова!- Я слушаю, - присев напротив, сказал следователь.- Там, - как-то по-заговорщически заговорил мужчина в костюме. - На старом кладбище, в северной её части стоит небольшая могила в форме сердца. Вы легко ее найдете, но дело совершенно не в ней. На могиле той растет куст смородины, ягод на ней никогда не бывает, но вот листья… Вы должны набрать листьев с этого куста и заварить чай с ними, тогда… Тогда, когда вы выпьете его – он придет к вам…- Кто придет?- Хозяин этой могилы! Его зовут Платон! К сожалению, фамилии его я не знаю. Но он именно тот, кто станет вашим проводником в мир мертвых. У него Вы сможете узнать всё о любом человеке с этого кладбища. Всего нужно два сеанса… В первый день вы пьете чай и задаете ему вопросы, во второй он говорит вам ответы…- Звучит и правда, как бред сумасшедшего!- А вы проверьте... – словно бросая вызов, сказал Корпуха. - Что вам стоит проверить это? Или боитесь?- Ничего я не боюсь! – отмахнулся Петр Гаврилович. Ситуация переходила в обратную сторону, где в роли того, кого допрашивают, становился сам дознаватель. – Дело совершенно не в этом! Если вы думаете, что любой нормальный человек сможет сделать то, что вы просите – то вы сильно ошибаетесь! Это же нарушения любой морали. Рвать с кладбища и приносить домой, да потом еще это заваривать и пить это? Это абсурд и просто недопустимо!- Кто вам такое сказал?- Это знает любой ребенок!- Поэтому и то, что я говорю, звучит достаточно логично, но аморально! Какое-то не пойми кем придуманное правило? Хотя… Скорее всего кто-то намеренно придумал его? Вы так не думаете? – Карпуха снова улыбнулся так, что Петр Гаврилович немного смутился. - Поэтому никто и не осмеливается сделать то, что когда-то сделал я. Хотя если подумать… Вы сами не думали, какие силы в себе хранят вещи с погоста? Что они дают возможность заглянуть в мир мертвых! Узнать больше о том, что там…после смерти…Неужели же вам это совсем неинтересно?- Это всё бред! И весь этот бред я никак не могу принять морально за основу осквернения могилы, даже пусть могила эта своей собственной жены!- Отчего же? Какой же вы следователь, если даже не можете провести банального эксперимента?- Всему есть предел. Если вы мне скажите выпрыгнуть из окна, чтобы проверить какую-то вашу больную теорию – мне тоже стоит проводить эксперимент? Это же бред! Надо четко понимать, что загробный мир – это загробный мир и не нам, живым, лезть туда, куда нельзя… Даже если кто-то возомнил себя тем, кто может общаться с жителями этого мира!- Даже так, товарищ следователь? А мне кажется, что это значит, что все же где-то в глубине, в потаенных уголках вашего сознания, вы верите мне… - мужчина сделал глоток чая и с хитрецой посмотрел на Петра Гавриловича. - Этот запрет осквернения могил… Эти слова про загробный мир…Но, если разобраться как следует, то что получится? О каком тут можно говорить осквернении, если речь идет о банальном сборе листьев для создания отвара?- Я не собираюсь проводить глупые эксперименты, тем более связанные с моим здоровьем!- А при чем тут Ваше здоровье?- При том, что непонятно, что будет, напейся я этого чая с этими могильными листьями. Чем там этот куст питается в земле, что даже ягоды не растут? Тут, скорее всего, даже факт того, что ваше общение не более чем плод тяжелой интоксикации от растений, питающихся трупными водами.- Вы правда так считаете? – улыбнулся задержанный.- Не знаю. Но что мешает такому быть? Вроде бы все вполне логично?- Да, логика в этом есть, только вместо трупных вод, вы впитываете в себя возможность видеть Платона. Именно его сущность вы впитываете вместе с чаем. Его сущность, которая через корни смородинового куста попадает в вас через листья. Это же так просто? И неужели же вы, зная это, не понимаете, что все эти запреты о том, что нельзя ничего брать с могил придумано кем-то с целью, быть единственным посредником между живым и мертвым мирами?- Ну даже если это и так. Зачем же этому, как вы сказали, Платону это нужно? Что ему с этого?- Ему? Ему это не нужно, но нужно тому, кто впитывает сущность. Так вы можете узнать то, что ни одному смертному невозможно узнать!- А зачем же ему вам помогать?- У него нет выбора. Он как джин, которого призвали из лампы. Он может только отвечать на вопросы, которые ему задают…- Бред… - покачал головой Петр Гаврилович.- Не поймете, пока не узнаете…Возникла небольшая пауза, в которую следователь собирался с мыслями, пока его собеседник мерно делал очередной глоток чая.- Ну, допустим… То, что вы сказали, правда, хотя я же понимаю, что вы просто пытаетесь выдать себя за того, кем не являетесь. Эти игры со мной не пройдут…- Так проверьте же мои слова! Это же очень просто!- Проверять я ничего не собираюсь – я еще не выжил из ума…- А как же ваша жена Марина?- Что? – эта фраза прозвучала, как укол.- Я вижу вы храните ее фотографию у себя на столе. Вы же не знаете, кто ее убил? Так? А я могу вам рассказать об этом… А еще Платон вам может помочь с ней встретиться…- Ты.. Да я… - следователь вскипел за мгновение. Он буквально прыгнул с места и подскочил к мужчине в костюме, готовый схватить того за грудки и ударить, что есть сил, по морде, но всё же то, что сказал ему Корпуха, сейчас уже успело полностью завладеть его разумом. – Да что… ты… сука… знаешь о моей жене?- Успокойтесь, Петр Гаврилыч, - с невозмутимым выражением лица, произнес Карпуха. – Так мы с вами ни к чему не придем. Сядьте, пожалуйста, на место.Петр Гаврилович замер, осмысливая всё, что говорил ему мужчина напротив. Он сделал два шага назад и сел на стул.- Вот и отлично, - улыбнулся Карпуха. – Поговорим конструктивно? Вы же не будете отрицать того, что вашу супругу убили? А кто сделал это? Неужели же вы не хотите узнать это? Наказать того, кто лишил вас вашей жены? Я же вам предлагаю узнать это прямо сейчас. Больше того, я вам не сказал одну очень важную деталь, что Платон не только может отвечать на вопросы, но он может и привести того, кого бы вы хотели увидеть. - Как это привести? Привести мертвое тело?- Нет, конечно. Сущность. Тело бренно, это лишь сосуд, главное сущность, которая наполняет этот сосуд. Он может принимать разные формы, он и обладает разумом, его-то и приведет Платон… Того, кого давно уже нет среди живых и он похоронен на старом кладбище! Марина же похоронена там, я прав?Следователь молча кивнул головой.- Вы бы хотели сейчас увидеть свою супругу? И при этом вам даже не надо никуда идти! Вот, - мужчина в костюме двинул кружку с чаем по столу по направлению следователя. – Выпейте всё, тогда вы поймете, о чем я говорю… Я уже всё сделал за вас. Я сам пью этот чай и Платон уже тут, он пришел сюда. Я попрошу его привести вашу жену, пока вы будете пить чай…- Вы сейчас несете всю эту ересь в надежде на то, что я вам поверю? – вдруг словно выйдя из гипнотического транса, произнес следователь. – Я считаю, что нам не о чем больше разговаривать!Он встал со стула, собираясь покинуть комнату, но снова заговорил Карпуха.- Марина же любила васильки. А помните, она говорила, что через год хотела бы поехать в родительский дом в Астрахани? Не успела… А как же ее любимый цветок на окне, который вы подарили ей на 30 лет? Он совсем завял. Вы перестали следить за ним? И Димке, ее брату, вы обещали ей, что поможете открыть шиномонтажку, поговорите со своим другом Серегой. И что? Так и не сделали…Петр Гаврилович застыл в дверях. Откуда он все это знает? Он говорит это все так, будто бы ему это рассказывает сама Марина. Никто кроме нее не мог это знать… Неужели же и в самом деле правда?Следователь подошел к столу, за которым сидел Карпуха, и пристально посмотрел на него. Взгляд мужчины был невозмутим. Лицо явно не больного человека, наоборот, он казался каким-то чересчур умным и самоуверенным человеком. Это и пугало следователя. Он начинал верить этому человеку, и всё это хоть и звучало дико – но становилось похожим на правду.- Смелей! Выпейте чая и поймете про что я говорил…Петр Гаврилович взял кружку и заглянул в нее. Обычный чай с запахом черной смородины. Не отравлен же он, ведь Карпуха пьет его уже полчаса и жив и здоров. Следователь поднес кружку ко рту и сделал небольшой глоток после чего отвел чашку от себя и посмотрел вокруг.- Я никого не вижу… - сказал он тихо.- Выпейте всю кружку, вы слишком мало впитали в себя сущности…Следователь одним движением выпил все, что осталось в чашке. Чай уже был едва теплым, остывшим, без сахара. Обычный смородиновый чай ничем не примечательный. Петр Гаврилович поставил чашку на стол и прислушался к себе, ожидая внутри какие-то изменения, которые никак не наступали. Неужели же его разыграли? Он посмотрел на Карпуху. Тот пристально смотрел на следователя и улыбался. Точно… Он выставил меня дураком, он разыграл меня.- Это смешно по-вашему?- Ну, немного, - ответил Карпуха. – Взрослый дядька поверил в возможность общения с мертвыми. Это всегда работает так как надо…- Я не понимаю…- Я подожду, переселение происходит не сразу… Вы же хотели увидеть свою жену! Вам представится такая возможность, а ваш сосуд займет Платон. Я обещал ему это.- Что?- Видите ли, как все устроено, Петр Гаврилович. Человек умирает, а вот его сущность нет. И хорошо, если эта сущность не замарала себя при жизни не очень хорошими делами, тогда у нее есть шанс, что жнецы соберут ее с кладбища и пристроят в новый сосуд. Хуже тем, у кого сущность черная. Такие сущности вынуждены веками очищаться прежде, чем ей подарят возможность возрождения в новом теле. У кого-то на это уходят тысячелетия, а кто-то ждет до сих пор. Этот же способ позволяет обмануть систему и войти в сосуд, не дожидаясь очищения и жнецов. Выпивая этот чай, вы выпиваете саму сущность, которая вытесняет вашу сущность, как бы меняясь с ней местами. Ваша сущность отправится на могилу, а сущность впитанная с листьями в чай окажется в вашем сосуде. Вот такая вот простая трансформация, Петр Гаврилович. Сущность вашей супруги там, на кладбище, вы встретитесь с ней, если, конечно, ее еще не забрали жнецы. Когда-то придет и ваша очередь и вас куда-то определят, только вы уже ничего не будете помнить – жнецы полностью очистят вас от воспоминаний, без этого невозможно перерождение. Этот же способ позволяет хранить память и просто менять оболочки. Не правда ли, здорово?- Здорово, Платон! Меня в свое время ты также обманул! – следователь встал со стула и подошел к висящему у входа на стене зеркалу.- Это уже ты, Иван? – произнес мужчина в пиджаке. - Быстро же вы поменялись местами…- Мдя. Мое тело мне больше нравилось, ну да ладно. Этот хоть помоложе чутка. Вроде ничего не болит, - словно прислушиваясь к себе, произнес Петр Гаврилович. - У него есть семья?- Нет. Жена умерла. Все как мы и договаривались, Иван. Он, как видишь, еще и в органах работает. Это тебе очень хорошо поможет в дальнейшем!- Я хочу жену вернуть, Платон. Надо бы поискать какой-то симпатичный экземплярчик для этого. Кусты на ее могиле уже разрослись, можно делать отвар…- Займешься, Ваня! Мы теперь квиты – ты помог мне, я тебе. Для начала реши вопрос с моим освобождением отсюда, а дальше хоть жену переселяй, хоть мать родную…- Сейчас решим, - произнес следователь, покидая кабинет…

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